¿Qué es IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

IBM Data Virtualization Manager for z/OS proporciona vistas virtuales e integradas de datos ubicados en IBM Z. Permite a los usuarios y a las aplicaciones tener acceso de lectura y escritura a los datos de IBM Z in situ, sin tener que mover, replicar o transformar los datos.

Data Virtualization Manager for z/OS facilita la integración de estructuras de datos diseñadas de forma independiente, lo que permite utilizarlas en conjunto con unos costes de procesamiento adicionales mínimos. Los enfoques tradicionales de movimiento de datos pueden afectar negativamente a la oportunidad de beneficiarse de los datos donde y cuando sea necesario. Al desbloquear los datos de IBM Z utilizando API estándar del sector, como SQL, Data Virtualization Manager for z/OS puede ahorrar tiempo y dinero.



Un conector PrestoDB proporciona acceso inmediato de IBM watsonx.data a los conjuntos de datos de IBM Z a través de IBM DVM for z/OS. Watsonx.data es un almacén de datos abierto, híbrido y controlado que permite escalar cargas de trabajo de IA para todos sus datos en cualquier lugar.