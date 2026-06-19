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IBM Cyber Fraud es la capa de inteligencia contra el fraude que unifica las señales de los sistemas de fraude, AML, seguridad y operativos para crear un único flujo de trabajo de detección e investigación. Mediante la orquestación impulsada por IA, ayuda a los equipos a investigar más rápido, automatizar acciones rutinarias y mejorar continuamente los resultados de la detección del fraude.