Plataforma de inteligencia antifraude agéntica que unifica las señales en todo el ecosistema del fraude para detectar las amenazas más rápido, automatizar las investigaciones y mejorar la precisión
Los ataques de fraude evolucionan en cuestión de minutos. Su respuesta también debe hacerlo.
IBM Cyber Fraud es la capa de inteligencia contra el fraude que unifica las señales de los sistemas de fraude, AML, seguridad y operativos para crear un único flujo de trabajo de detección e investigación. Mediante la orquestación impulsada por IA, ayuda a los equipos a investigar más rápido, automatizar acciones rutinarias y mejorar continuamente los resultados de la detección del fraude.
IBM Trusteer para el riesgo de dispositivos y sesiones
Trusteer evalúa continuamente los canales digitales para determinar la integridad del dispositivo y el comportamiento de la sesión para identificar y detectar estafas, cuentas mula, apropiación de cuentas e intentos de apropiación de dispositivos. Realiza este análisis antes de que un usuario inicie sesión o de que la transacción llegue a sus sistemas centrales.
Señales clave:
IBM Safer Payments para la monitorización de transacciones
Safer Payments ofrece detección del fraude en pagos en tiempo real con modelos de machine learning que se adaptan a sus patrones de transacción. Supervisa todos los canales de pago (tarjeta, ACH, pagos bancarios e instantáneos) con tomas de decisiones en menos de milisegundos.
Capacidades clave:
Investigación de fraudes con IA
IBM Cyber Fraud unifica las señales de fraude, pago, identidad y seguridad en un único flujo de trabajo de investigación. Con la orquestación con IA, correlaciona los eventos, obtiene perspectivas relevantes, automatiza las acciones rutinarias y aprende continuamente de la actividad de los investigadores para mejorar los resultados.
Acelere las investigaciones de fraude para reducir las pérdidas y los costes operativos con una automatización integral impulsada por la IA.
Una experiencia unificada en un único panel que reúne los datos de todos los sistemas conectados y permite la interacción mediante lenguaje natural, sin necesidad de cambiar de herramienta.
Entrene al sistema para que aprenda del comportamiento de los investigadores. Aprende, se adapta y actúa de forma autónoma en casos rutinarios, lo que libera a los analistas para un trabajo de alto valor.
Cada alerta llega preenriquecida con contexto entre sistemas (riesgo del dispositivo, historial de transacciones, señales de identidad e inteligencia de amenazas), todo en una vista única.
La inteligencia unificada de Trusteer, Safer Payments, QRadar y sistemas de terceros ofrece nuevas perspectivas y acelera la resolución.
La integración impulsada por IA conecta soluciones de IBM y no IBM sin centralización de datos forzada. Incorpore en días, no en meses.
Un panel único que ofrece perspectivas entre sistemas y permite la investigación en lenguaje natural, creado para analistas, no para científicos de datos.
Un agente de investigación adaptable que se ajusta a sus tipologías de fraude, flujos de trabajo y reglas empresariales específicas.
Reduzca al mínimo el consumo de datos y elimine el riesgo y la complejidad que supone trasladar los datos a una única ubicación.
Diseñado para integrarse. Construido para escalarse.
IBM Cyber Fraud ofrece integración nativa con Trusteer y Safer Payments y conectores abiertos a su ecosistema de fraude y seguridad existente. Sin centralización forzada de datos. Sin interrupciones en la migración.
|Integraciones nativas de IBM
|Principios de implementación
|Trusteer (riesgo de dispositivo y sesión)
|No se requiere centralización de datos
|Safer Payments (monitorización de transacciones)
|Interoperabilidad por diseño
|QRadar (monitorización de seguridad)
|Extensión e incorporación rápidas
|FTM (gestión de transacciones financieras)
|Implementación flexible (nube y on-premises)
|MaaS360 (visibilidad de dispositivos y endpoints)
|Sin necesidad de sustituir toda la pila existente
Recursos
Cómo la inteligencia asistida por IA transforma la investigación del fraude a escala.
Proteja los activos y los datos gestionando y evitando el fraude antes de que se produzca.
¿Puede la IA detectar el fraude en milisegundos? Martin Keen y Jeff Crume profundizan en cómo un conjunto de modelos de IA combina el machine learning predictivo y las LLM codificadoras para transformar la detección del fraude. Vea cómo los datos estructurados y no estructurados impulsan decisiones precisas y en tiempo real.
Ejecute una prueba de concepto y vea cómo IBM Cyber Fraud ayuda a reducir el tiempo de investigación, automatizar las tareas manuales y mejorar los resultados de la detección del fraude. Valide eficiencias operativas medibles e investigaciones más rápidas con sus propios datos y entorno.