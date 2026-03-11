Conozca IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Estos dos potentes productos protegen los datos sensibles desde el desarrollo hasta la implementación y durante todo su uso en una aplicación. Juntos, forman una base de computación confidencial basada en hardware para proteger sus cargas de trabajo en entornos híbridos.