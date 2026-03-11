Avanzar en la computación confidencial y la familia de productos IBM Confidential Computing como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat
Conozca IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Estos dos potentes productos protegen los datos sensibles desde el desarrollo hasta la implementación y durante todo su uso en una aplicación. Juntos, forman una base de computación confidencial basada en hardware para proteger sus cargas de trabajo en entornos híbridos.
Proteja los datos confidenciales, los modelos de IA y la IP con un aislamiento basado en políticas y reforzado por la infraestructura en todos sus entornos híbridos.
Ejecute cargas de trabajo confidenciales de manera fluida con IA integrada y aceleración criptográfica en una pila unificada.
Mantenga la propiedad y el control total de sus claves de cifrado con anclajes de confianza únicos basados en hardware.
Habilite la identidad verificable de la carga de trabajo en la implementación mediante el uso de pruebas de conocimiento cero y contratos cifrados y sujetos a políticas para diferentes personas.
IBM Hyper Protect para el ecosistema Red Hat ahora es IBM Confidential Computing para el ecosistema Red Hat.
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform ahora es IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions es ahora IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Proteja los recursos digitales y los secretos de firma que utilizan IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions con Crypto Express. Esta combinación, en la que confían proveedores de blockchain como Metaco y Ripple, garantiza una firma y una protección de políticas seguras y sin conexión.
Elimine los riesgos vinculados a la filtración de credenciales protegiendo las identidades de las aplicaciones. El control de acceso basado en la identidad garantiza que los secretos permanezcan confidenciales, lo que reduce el error humano y los vectores de amenazas internas.
Utilice IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform para aprovechar un entorno de computación confidencial y proteger y gestionar datos de fabricación altamente sensibles y artefactos de diseño.
Asegúrese de que los modelos de IA permanezcan confidenciales durante el entrenamiento y la inferencia. Socios, como Jamworks, utilizan IBM Confidential Computing para integrar IA mientras protegen el contenido propietario.
Refuerce la confianza en entornos híbridos mediante la protección de las claves criptográficas y la aplicación de políticas de atestación, incluso cuando las cargas de trabajo abarcan plataformas x86 y LinuxONE.
Descubra cómo hacer avanzar la computación confidencial con el portfolio de IBM Confidential Computing Platform como parte totalmente integrada del ecosistema Red Hat.