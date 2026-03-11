Proteja sus datos con IBM® Z, LinuxONE SEL y tecnología de computación confidencial avanzada
La IBM Confidential Computing Platform utiliza la tecnología IBM Secure Execution for Linux que incluye características de hardware y firmware como cifrado de memoria, contratos cifrados y un ultravisor para crear entornos aislados y seguros para cargas de trabajo.
IBM Confidential Computing protege sus aplicaciones y datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Con la computación confidencial y el control de claves cifradas, usted mantiene el control total, lo que garantiza que los datos estén seguros en reposo, en tránsito y en uso.
Consiga una protección granular para las cargas de trabajo con IBM® Secure Execution for Linux. Obtenga garantía técnica con aislamiento a nivel de contenedor y pruebas de conocimiento cero para una mayor confianza.
Aplique políticas con contratos cifrados. Asigne roles y privilegios de forma segura utilizando principios de zero trust para mantener una estricta separación de funciones entre los usuarios.
Proteja los datos almacenados con una raíz de confianza basada en hardware. El HSM de IBM, con certificación FIPS 140-2 nivel 4, ofrece la seguridad criptográfica en la nube más sólida del sector.
Asegúrese de que solo se implementen cargas de trabajo verificadas. Cada compilación genera un registro de certificación firmado, lo que permite una validación independiente sin recurrir a servicios externos.
Verifique las imágenes de contenedores y las cargas de trabajo con pruebas de integridad firmadas. Los registros de certificación confirman la autenticidad sin necesidad de recurrir a servicios de confianza de terceros.
Explore las preguntas frecuentes sobre la computación confidencial en IBM.
IBM Confidential Computing Platform es un conjunto de servicios diseñado para proporcionar un entorno seguro para datos y aplicaciones de misión crítica en implementaciones de cloud híbrido, mediante el uso de capacidades de computación confidencial en IBM Z o LinuxONE.
La computación confidencial se refiere a la protección de los datos en uso mediante la realización de cálculos en un entorno de ejecución de confianza (TEE) certificado y basado en hardware, lo que ayuda a garantizar que los datos se cifren y aíslen durante el procesamiento. La IBM Confidential Computing Platform utiliza este concepto para proteger las cargas de trabajo de misión crítica y los datos sensibles.
La garantía operativa ayuda a asegurar que las operaciones realizadas por los proveedores de servicios y otros cumplen con la normativa y no comprometen la seguridad, ya sea de forma intencionada o no. Esto se basa en medidas operativas, que son frágiles, lo que implica la necesidad de confiar.
La garantía técnica ayuda a asegurar que las características de seguridad estén integradas en la tecnología, y que sea técnicamente imposible que se produzcan accesos o cambios no autorizados. Esto ayuda a garantizar que los datos estén siempre protegidos, sin necesidad de confiar en que ninguna persona u organización utilice el acceso privilegiado en caso de ataques internos o externos.
Hyper Protect Platform utiliza la tecnología IBM Secure Execution for Linux, que incluye características de hardware y firmware como cifrado de memoria, contratos cifrados y un ultravisor para crear entornos aislados y seguros para cargas de trabajo.