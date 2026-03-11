La IBM Confidential Computing Platform utiliza la tecnología IBM Secure Execution for Linux que incluye características de hardware y firmware como cifrado de memoria, contratos cifrados y un ultravisor para crear entornos aislados y seguros para cargas de trabajo.

IBM Confidential Computing protege sus aplicaciones y datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Con la computación confidencial y el control de claves cifradas, usted mantiene el control total, lo que garantiza que los datos estén seguros en reposo, en tránsito y en uso.