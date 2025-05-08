Análisis de la posición de resiliencia de las aplicaciones

Análisis de la posición de resiliencia de las aplicaciones

La resiliencia de las aplicaciones redefinida

El tiempo de inactividad no es solo un fastidio: es un riesgo empresarial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y en correcciones reactivas, que consumen mucho tiempo y son ineficaces.

IBM Concert adopta un enfoque único de la resiliencia al combinar la automatización y los conocimientos en tiempo real en un marco estandarizado y escalable para evaluar, mejorar y sustentar la resiliencia como nunca antes.

Integre los datos de la organización aislados

Recopile, correlacione y puntúe  
datos de diversas  
fuentes, para poder evaluar  
de manera simplificada y estandarizada las prácticas y los resultados de la resiliencia de la SRE.
Identifique y aborde las brechas en su posición de resiliencia 

Obtenga visibilidad en tiempo real  
de su postura de resiliencia 
con una puntuación intuitiva que le ayude a identificar y abordar los problemas de resiliencia de las aplicaciones sin tener que correlacionar manualmente los datos.
Aumente el tiempo de actividad de las aplicaciones a la vez que reduce los costes 

Concert automatiza los flujos de trabajo de corrección, con lo que se minimizan los riesgos y las interrupciones y se elimina la necesidad de recurrir a asesores costosos. Con recomendaciones proactivas y acciones de resiliencia impulsadas por IA, garantizará la estabilidad y la eficiencia a escala.
Impulse la mejora continua 

Establezca objetivos y evalúe continuamente su postura de resiliencia frente a los objetivos establecidos y las buenas prácticas del sector.

Operacionalizar la resiliencia con la automatización de TI

¿Cómo mejora la automatización con IA el estado de las aplicaciones y mitiga los riesgos? Únase a nuestro webinar para conocer más de cerca, con demos y preguntas y respuestas, las nuevas integraciones e innovaciones de las soluciones de observabilidad y resiliencia de TI con IA de IBM.

Vea cómo funciona

Vea la resiliencia de IBM Concert en acción. En este breve vídeo de demostración, descubrirá cómo Concert le ofrece una vista en tiempo real de la resiliencia de las aplicaciones, detecta automáticamente los riesgos y activa flujos de trabajo de corrección de extremo a extremo en cuestión de minutos, no de meses.


Vea cómo Concert unifica datos en todo su entorno, aumenta las puntuaciones de resiliencia y reduce el tiempo de inactividad con conocimientos impulsados por IA y acciones automatizadas. Reinvente la resiliencia con IBM Concert.

Refuerce la resiliencia de las aplicaciones

Evaluación de la posición de resiliencia Gestión efectiva de la resiliencia Corrección de flujos de trabajo con IA Gestión proactiva del riesgo Conocimientos prácticos

Soluciones para ampliar la resiliencia

Hombre de negocios trabajando en casa

Concert + IBM Instana

Simplifique la observabilidad, la resiliencia y la gestión de riesgos de las aplicaciones.  La integración de IBM Concert e Instana agiliza la evaluación de la posición de resiliencia al automatizar la recopilación de datos de resiliencia en una amplia gama de requisitos no funcionales (NFR). Esta integración fluida facilita la detección proactiva de problemas, la toma de decisiones basadas en datos y la colaboración, lo que impulsa acciones oportunas para mantener el tiempo de actividad del sistema y minimizar los riesgos.
Centro de datos con IBM LinuxONE Emperor

IBM Concert for Z

Unifique datos operativos aislados en distintas herramientas y dominios.  IBM Concert for Z es un centro de gestión de operaciones de TI con IA, creado específicamente para simplificar y modernizar la resiliencia del mainframe.  Concert for Z ofrece conocimientos inteligentes y automatización que ayudan a los equipos a actuar más rápido, reducir la complejidad y mantener la disponibilidad. Permite a los equipos de operaciones gestionar de manera proactiva el rendimiento, anticipar los riesgos y garantizar una resiliencia continua, aportando eficiencia con IA a los entornos de mainframe.
Dé el siguiente paso

Compruebe cómo Concert puede impulsar su negocio.  Inicie una prueba gratuita de 30 días u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.

