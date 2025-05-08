El tiempo de inactividad no es solo un fastidio: es un riesgo empresarial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y en correcciones reactivas, que consumen mucho tiempo y son ineficaces.

IBM Concert adopta un enfoque único de la resiliencia al combinar la automatización y los conocimientos en tiempo real en un marco estandarizado y escalable para evaluar, mejorar y sustentar la resiliencia como nunca antes.