Desbloquee un nuevo enfoque estandarizado y replicable de la resiliencia de las aplicaciones
El tiempo de inactividad no es solo un fastidio: es un riesgo empresarial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y en correcciones reactivas, que consumen mucho tiempo y son ineficaces.
IBM Concert adopta un enfoque único de la resiliencia al combinar la automatización y los conocimientos en tiempo real en un marco estandarizado y escalable para evaluar, mejorar y sustentar la resiliencia como nunca antes.
Recopile, correlacione y puntúe
datos de diversas
fuentes, para poder evaluar
de manera simplificada y estandarizada las prácticas y los resultados de la resiliencia de la SRE.
Obtenga visibilidad en tiempo real
de su postura de resiliencia
con una puntuación intuitiva que le ayude a identificar y abordar los problemas de resiliencia de las aplicaciones sin tener que correlacionar manualmente los datos.
Concert automatiza los flujos de trabajo de corrección, con lo que se minimizan los riesgos y las interrupciones y se elimina la necesidad de recurrir a asesores costosos. Con recomendaciones proactivas y acciones de resiliencia impulsadas por IA, garantizará la estabilidad y la eficiencia a escala.
Establezca objetivos y evalúe continuamente su postura de resiliencia frente a los objetivos establecidos y las buenas prácticas del sector.
Vea la resiliencia de IBM Concert en acción. En este breve vídeo de demostración, descubrirá cómo Concert le ofrece una vista en tiempo real de la resiliencia de las aplicaciones, detecta automáticamente los riesgos y activa flujos de trabajo de corrección de extremo a extremo en cuestión de minutos, no de meses.
Vea cómo Concert unifica datos en todo su entorno, aumenta las puntuaciones de resiliencia y reduce el tiempo de inactividad con conocimientos impulsados por IA y acciones automatizadas. Reinvente la resiliencia con IBM Concert.
Kevin Yu
Ingeniero principal de fiabilidad del sitio, IBM
Concert nos ayudó a romper los silos y a ser más productivos. Ahora disponemos de un marco escalable para medir, mejorar y mantener la resiliencia de las aplicaciones en IBM. ”
Mida y realice un seguimiento continuo de su postura de resiliencia a través de 6 NFR
El análisis de la postura de resiliencia de Concert aprovecha la automatización impulsada por IA para correlacionar datos de fuentes dispares y resaltar las brechas en su postura de resiliencia, lo que proporciona conocimientos más exhaustivos de lo que ninguna herramienta del mercado puede ofrecer.
Automatice el proceso de recopilación y análisis de datos de resiliencia y cree flujos de trabajo de corrección integral con IA.
Reduzca los riesgos potenciales antes de que se materialicen. Adelante la resiliencia en el proceso de desarrollo con acciones automatizadas e incorpórela al ciclo de vida del software.
Transforme las métricas de resiliencia en puntuaciones y gráficos de tendencias fáciles de leer para una toma de decisiones más rápida.
Simplifique la observabilidad, la resiliencia y la gestión de riesgos de las aplicaciones. La integración de IBM Concert e Instana agiliza la evaluación de la posición de resiliencia al automatizar la recopilación de datos de resiliencia en una amplia gama de requisitos no funcionales (NFR). Esta integración fluida facilita la detección proactiva de problemas, la toma de decisiones basadas en datos y la colaboración, lo que impulsa acciones oportunas para mantener el tiempo de actividad del sistema y minimizar los riesgos.
Unifique datos operativos aislados en distintas herramientas y dominios. IBM Concert for Z es un centro de gestión de operaciones de TI con IA, creado específicamente para simplificar y modernizar la resiliencia del mainframe. Concert for Z ofrece conocimientos inteligentes y automatización que ayudan a los equipos a actuar más rápido, reducir la complejidad y mantener la disponibilidad. Permite a los equipos de operaciones gestionar de manera proactiva el rendimiento, anticipar los riesgos y garantizar una resiliencia continua, aportando eficiencia con IA a los entornos de mainframe.
Compruebe cómo Concert puede impulsar su negocio. Inicie una prueba gratuita de 30 días u obtenga una demostración en directo con un experto en el producto.