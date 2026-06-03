IBM Concert Resilience forma parte de la plataforma IBM Concert, que ayuda a las organizaciones a conectar señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgos en una vista de resiliencia compartida. Al combinar perspectivas impulsadas por IA, evaluación continua y flujos de trabajo coordinados, los equipos pueden identificar brechas de resiliencia antes, priorizar el riesgo más rápido y reforzar la resiliencia operativa en entornos híbridos.