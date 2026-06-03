Resiliencia impulsada por IA en las operaciones modernas de TI
IBM Concert Resilience forma parte de la plataforma IBM Concert, que ayuda a las organizaciones a conectar señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgos en una vista de resiliencia compartida. Al combinar perspectivas impulsadas por IA, evaluación continua y flujos de trabajo coordinados, los equipos pueden identificar brechas de resiliencia antes, priorizar el riesgo más rápido y reforzar la resiliencia operativa en entornos híbridos.
Conecte y correlacione las señales operativas de las aplicaciones, la infraestructura, las operaciones y los riesgos en una visión de resiliencia unificada. Al convertir los datos fragmentados en un contexto operativo compartido, los equipos pueden identificar antes las deficiencias, alinear las decisiones con mayor rapidez y reducir la fragmentación operativa.
Obtenga una visión clara de las brechas de resiliencia en las aplicaciones y los entornos. Al analizar las señales de forma continua, los equipos pueden detectar los puntos débiles con antelación, entender dónde se acumula el riesgo y centrar la atención antes de que los problemas se agraven.
Los flujos de trabajo automatizados y las perspectivas en tiempo real ayudan a los equipos a recuperarse más rápidamente y a reducir el tiempo de inactividad. Con menos tareas manuales, pueden coordinar acciones entre dominios, responder antes y mejorar la disponibilidad y la capacidad de recuperación.
Pase de un enfoque basado en correcciones reactivas y revisiones periódicas a operaciones de resiliencia continua. IBM Concert Resilience ayuda a los equipos a monitorizar los cambios de postura a lo largo del tiempo, aplicar estándares de resiliencia coherentes y mejorar continuamente la preparación operativa en entornos híbridos.
Cree un marco de resiliencia compartido entre los equipos de desarrollo, SRE, operaciones y seguridad. Con una puntuación coherente, un contexto compartido y prioridades alineadas, los equipos pueden mejorar la resiliencia de forma más coherente, al tiempo que reducen los silos y las complejidades operativas.
Las evaluaciones impulsadas por IA y el contexto operativo compartido ayudan a las organizaciones a integrar resiliencia, seguridad y gobierno más temprano en el ciclo de vida, reduciendo el riesgo operativo y mejorando la coherencia entre equipos y entornos.
La puntuación continua, las perspectivas que se pueden ejecutar y la visibilidad multidominio ayudan a los equipos a simplificar el mantenimiento, reducir la deuda técnica y mejorar la estabilidad operativa a largo plazo sin aumentar la carga operativa.
Al conectar las señales operativas y coordinar los flujos de trabajo entre dominios, los equipos pueden reducir el tiempo de inactividad, resolver los problemas más rápidamente y mejorar la capacidad de respuesta operativa.
La visibilidad unificada de la resiliencia y la puntuación estandarizada ayudan a las organizaciones a operacionalizar la resiliencia de forma coherente en todas las aplicaciones, infraestructuras y entornos híbridos sin añadir complejidad innecesaria.
Correlacione las métricas, las señales operativas y las perspectivas de resiliencia de las herramientas en un contexto operativo compartido. Los equipos pueden detectar el riesgo antes, priorizar el impacto más rápidamente y coordinar las acciones antes de que las interrupciones afecten a los usuarios.
Explore demostraciones, documentación, cursos de formación y perspectivas de expertos que le ayudarán a aprender, evaluar y sacar el máximo partido a IBM Concert.