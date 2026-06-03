Encuentre vulnerabilidades con la IA. Corríjalas con Concert Protect.
A medida que crecen los volúmenes de exposición y los flujos de trabajo permanecen desconectados, las organizaciones pueden estancarse en el modo respuesta, gastando esfuerzo solo para mantener los sistemas estables. IBM Concert Protect ayuda a los equipos a gestionar este creciente volumen mediante la corrección con IA, pasando de la clasificación reactiva a las operaciones continuas y orientadas al riesgo. Reúne las señales de toda la pila para identificar lo que está en riesgo y lo que más importa. Esto permite a los equipos priorizar y remediar a escala, actuando antes de que los problemas lleguen a producción.
Corrija las vulnerabilidades en el momento de crear el código
Detecte vulnerabilidades, secretos y riesgos de dependencia directamente en el flujo de trabajo del desarrollador con Secure Coder. Con perspectivas en tiempo real dentro del IDE y correcciones guiadas, los equipos pueden resolver los problemas en el momento de la creación, reduciendo la repetición del trabajo y previniendo riesgos posteriores.
Priorice los riesgos y acelere la corrección
Unifique las perspectivas de exposición a través del código, la infraestructura y el tiempo de ejecución para identificar los riesgos con mayor impacto en el negocio. Concert correlaciona los hallazgos en todo su conjunto de aplicaciones para acelerar la clasificación y la corrección continua, lo que ayuda a los equipos a reducir el riesgo como parte de los flujos de trabajo diarios de desarrollo y operaciones.
Automatice la aplicación de parches a escala
Orqueste flujos de trabajo de corrección de parches en entornos híbridos para reducir las ventanas de exposición y la sobrecarga operativa. Acelere los ciclos de parches con flujos de trabajo automatizados y de bucle cerrado integrados en los sistemas existentes.
Mantenga un cumplimiento continuo
Monitorice continuamente las aplicaciones con respecto a las políticas organizativas y normativas para reducir la desviación del cumplimiento y mejorar la preparación para las auditorías a lo largo del ciclo de vida del software. Automatice los flujos de trabajo de gobierno entre los equipos de desarrollo y operaciones.
Evite las interrupciones relacionadas con certificados
Evite las interrupciones y reduzca el riesgo operativo con una visibilidad centralizada de los certificados SSL/TLS, la monitorización de la caducidad y los flujos de trabajo de corrección automatizados.
Reduzca el riesgo de la cadena de suministro de software
Identifique la dependencia del código abierto y los riesgos de la cadena de suministro de software en una fase más temprana del ciclo de vida del desarrollo con una visibilidad continua de los componentes de terceros, las vulnerabilidades y la exposición a las licencias.
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