A medida que crecen los volúmenes de exposición y los flujos de trabajo permanecen desconectados, las organizaciones pueden estancarse en el modo respuesta, gastando esfuerzo solo para mantener los sistemas estables. IBM Concert Protect ayuda a los equipos a gestionar este creciente volumen mediante la corrección con IA, pasando de la clasificación reactiva a las operaciones continuas y orientadas al riesgo. Reúne las señales de toda la pila para identificar lo que está en riesgo y lo que más importa. Esto permite a los equipos priorizar y remediar a escala, actuando antes de que los problemas lleguen a producción.