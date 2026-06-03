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Explore los precios que se cobran solo por uso real

Página de precios de DevOps

Pague solo por lo que se utiliza

Los precios de IBM Concert se basan en el uso real, por lo que puede añadir o eliminar usuarios (o incluso casos de uso de productos) dentro de la instalación a su propio ritmo.

Las unidades de recurso se utilizan para cuantificar el uso dinámico de su organización entre poblaciones de empleados y consumidores, así como casos de uso de productos.

Resultados probados

↓78 %

Deutsche Telekom redujo el tiempo de aplicación de parches en un 78 %, de 90 minutos a solo 20 minutos por instancia.

 Caso de éxito de Deutsche Telekom ↑62 %

IBM Concert automatiza la recopilación y correlación de datos de resiliencia, lo que le permite evaluar la postura de resiliencia de toda la empresa por aplicación un 62 % más rápido.

 Caso de éxito de IBM SRE ↓90 %

IBM Concert acelera la respuesta de seguridad y reduce el tiempo de mitigación de CVE en un 90 %.​ Mitiga el riesgo y maximiza la fiabilidad.

 Caso de éxito de IBM SRE ↑ 25 %

La organización de desarrollo de software (SDO) de IBM ahorra tiempo y mejora el CVE con escaneos un 25 % más rápidos y una mejor priorización.

 Caso de éxito de IBM SDO
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