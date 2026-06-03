Explore los precios que se cobran solo por uso real
Los precios de IBM Concert se basan en el uso real, por lo que puede añadir o eliminar usuarios (o incluso casos de uso de productos) dentro de la instalación a su propio ritmo.
Las unidades de recurso se utilizan para cuantificar el uso dinámico de su organización entre poblaciones de empleados y consumidores, así como casos de uso de productos.
Deutsche Telekom redujo el tiempo de aplicación de parches en un 78 %, de 90 minutos a solo 20 minutos por instancia.
IBM Concert automatiza la recopilación y correlación de datos de resiliencia, lo que le permite evaluar la postura de resiliencia de toda la empresa por aplicación un 62 % más rápido.
IBM Concert acelera la respuesta de seguridad y reduce el tiempo de mitigación de CVE en un 90 %. Mitiga el riesgo y maximiza la fiabilidad.
La organización de desarrollo de software (SDO) de IBM ahorra tiempo y mejora el CVE con escaneos un 25 % más rápidos y una mejor priorización.