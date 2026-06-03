IBM Concert Operate

Unifique la gestión de las operaciones en toda la empresa conectada

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Representación 3D de un dispositivo electrónico entre dos lentes de cristal

Operaciones unificadas. Respuesta más rápida.

A medida que crecen los panoramas de TI empresariales, las herramientas de monitorización aisladas crean puntos ciegos operativos y retrasan la respuesta a incidentes. IBM Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta las herramientas de observabilidad existentes en una plataforma unificada, ofrece visibilidad de extremo a extremo, correlaciona alertas entre dominios y permite una resolución de incidentes más rápida y colaborativa en entornos complejos.

 Vea dónde se sitúa IBM en el universo Omdia: AIOps
Capacidades principales

Con observabilidad full stack, las dependencias, la topología y las relaciones del sistema se vuelven más claras, lo que facilita la evaluación del impacto y la toma de decisiones operativas más inteligentes.

Diagrama abstracto con tres líneas horizontales que muestran nodos de colores: círculos, rombos y cuadrados alineados sobre un fondo de cuadrícula clara.

Consuma y procese eventos en tiempo real en las aplicaciones, la infraestructura y las redes. Gracias a la correlación, agrupación y deduplicación de alertas, los equipos pueden reducir el ruido, sacar a la superficie los incidentes procesables y centrarse en los problemas que más importan.

Cuadrado verde con un icono hexagonal en el centro, conectado por múltiples líneas a pequeños nodos circulares y romboidales a la derecha.

Detecte, clasifique y gestione los incidentes en un contexto operativo completo. Como resultado, los equipos pueden correlacionar las señales, localizar las causas probables y comprender el radio de explosión en todos los servicios dependientes, lo que ayuda a acelerar la resolución.

Círculos de colores dispersos en verde, azul, verde azulado oscuro y gris dispuestos en líneas guía horizontales sobre un fondo claro.

Automatice las actividades de investigación iterativas mediante el uso de bases de conocimientos relevantes, incluidos los datos incorporados sobre incidentes y topología. Amplíe las investigaciones con agentes de terceros y los diagnósticos a partir de las herramientas subyacentes.

Cuadrado azul centrado dentro de una esfera circular con marcas, rodeado de arcos concéntricos con marcadores cuadrados naranjas sobre una cuadrícula.

Permita la colaboración entre ITOps, NetOps y SRE a través de un contexto compartido, conocimientos en tiempo real y flujos de trabajo integrados. Una única visión operativa ayuda a reducir los silos y a impulsar una respuesta y resolución de incidentes más rápida y coordinada.

Cuadrado verde con un hexágono y un círculo central, conectado por líneas verdes y negras ramificadas a los nodos de la derecha.
Dé el siguiente paso

Vea cómo Concert Operate puede hacer avanzar su negocio.

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