Unifique la gestión de las operaciones en toda la empresa conectada
A medida que crecen los panoramas de TI empresariales, las herramientas de monitorización aisladas crean puntos ciegos operativos y retrasan la respuesta a incidentes. IBM Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta las herramientas de observabilidad existentes en una plataforma unificada, ofrece visibilidad de extremo a extremo, correlaciona alertas entre dominios y permite una resolución de incidentes más rápida y colaborativa en entornos complejos.
Con observabilidad full stack, las dependencias, la topología y las relaciones del sistema se vuelven más claras, lo que facilita la evaluación del impacto y la toma de decisiones operativas más inteligentes.
Consuma y procese eventos en tiempo real en las aplicaciones, la infraestructura y las redes. Gracias a la correlación, agrupación y deduplicación de alertas, los equipos pueden reducir el ruido, sacar a la superficie los incidentes procesables y centrarse en los problemas que más importan.
Detecte, clasifique y gestione los incidentes en un contexto operativo completo. Como resultado, los equipos pueden correlacionar las señales, localizar las causas probables y comprender el radio de explosión en todos los servicios dependientes, lo que ayuda a acelerar la resolución.
Automatice las actividades de investigación iterativas mediante el uso de bases de conocimientos relevantes, incluidos los datos incorporados sobre incidentes y topología. Amplíe las investigaciones con agentes de terceros y los diagnósticos a partir de las herramientas subyacentes.
Permita la colaboración entre ITOps, NetOps y SRE a través de un contexto compartido, conocimientos en tiempo real y flujos de trabajo integrados. Una única visión operativa ayuda a reducir los silos y a impulsar una respuesta y resolución de incidentes más rápida y coordinada.