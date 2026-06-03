Observabilidad full-stack para detectar problemas más rápido y mejorar la fiabilidad
IBM Concert Observe unifica la observabilidad de aplicaciones, infraestructuras y redes en una vista operativa compartida. Al correlacionar la telemetría y el mapeo de dependencias entre entornos híbridos, ayuda a los equipos a identificar incidencias más rápido, reducir la complejidad operativa y mantener un rendimiento de las aplicaciones resiliente.
Asigne automáticamente los componentes de las aplicaciones en tiempo real y rastree las solicitudes en microservicios, contenedores y entornos de nube. Con visibilidad a nivel de código, los equipos pueden detectar problemas a tiempo, identificar el impacto al instante y ayudar a reducir el tiempo de resolución.
La monitorización integral del rendimiento de la base de datos identifica consultas lentas, cuellos de botella y problemas de recursos. Una línea clara entre la actividad de la base de datos y el rendimiento de la aplicación ayuda a los equipos a diagnosticar problemas y resolverlos rápidamente.
Obtenga visibilidad de las aplicaciones de IA generativa y LLM, incluidas las instrucciones, las respuestas, la latencia y las dependencias. Esa visión del contexto completo ayuda a detectar anomalías, analizar el comportamiento de los modelos y garantizar un rendimiento fiable de la IA en entornos complejos.
Monitorice la infraestructura entre hosts, contenedores, Kubernetes y entornos en la nube. Al correlacionar métricas, registros y trazas, los equipos pueden obtener una imagen completa del estado del sistema, detectar problemas a tiempo y mantener el rendimiento a escala.
Convierta los datos brutos de la red en información práctica en tiempo real para evitar costosas interrupciones. La observabilidad centrada en las aplicaciones proporciona una visión completa del rendimiento de la red, lo que permite a los equipos priorizar los servicios críticos y optimizar los resultados operativos.
Capture las interacciones reales de los usuarios en las aplicaciones web y móviles mediante la recopilación de métricas de rendimiento y datos de errores. Esto ayuda a analizar el impacto en el cliente para priorizar mejoras que optimicen la experiencia digital.
Simule interacciones reales entre aplicaciones y redes para identificar problemas antes de que afecten a los usuarios. Las pruebas continuas de disponibilidad y rendimiento tanto desde la perspectiva de las aplicaciones como de las redes ayudan a garantizar experiencias fiables de extremo a extremo en todos los entornos.