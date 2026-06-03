IBM® Concert Observe

Observabilidad full-stack para detectar problemas más rápido y mejorar la fiabilidad

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Representación 3D de lentes de cristal dispuestos aleatoriamente sobre un fondo morado claro

Unifique la observabilidad en toda su pila

IBM Concert Observe unifica la observabilidad de aplicaciones, infraestructuras y redes en una vista operativa compartida. Al correlacionar la telemetría y el mapeo de dependencias entre entornos híbridos, ayuda a los equipos a identificar incidencias más rápido, reducir la complejidad operativa y mantener un rendimiento de las aplicaciones resiliente.

Capacidades principales

Observabilidad de toda la pila

Asigne automáticamente los componentes de las aplicaciones en tiempo real y rastree las solicitudes en microservicios, contenedores y entornos de nube. Con visibilidad a nivel de código, los equipos pueden detectar problemas a tiempo, identificar el impacto al instante y ayudar a reducir el tiempo de resolución.

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Captura de pantalla de la característica de mapeo automático de aplicaciones de IBM instana

Observabilidad de la base de datos

La monitorización integral del rendimiento de la base de datos identifica consultas lentas, cuellos de botella y problemas de recursos. Una línea clara entre la actividad de la base de datos y el rendimiento de la aplicación ayuda a los equipos a diagnosticar problemas y resolverlos rápidamente.

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Captura de pantalla de la característica de monitorización del rendimiento de la base de datos de IBM instana

Observabilidad de agente de IA/LLM

Obtenga visibilidad de las aplicaciones de IA generativa y LLM, incluidas las instrucciones, las respuestas, la latencia y las dependencias. Esa visión del contexto completo ayuda a detectar anomalías, analizar el comportamiento de los modelos y garantizar un rendimiento fiable de la IA en entornos complejos.

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Captura de pantalla de la característica de observabilidad de agente de IA/LLM de IBM Instana

Observabilidad de infraestructuras

Monitorice la infraestructura entre hosts, contenedores, Kubernetes y entornos en la nube. Al correlacionar métricas, registros y trazas, los equipos pueden obtener una imagen completa del estado del sistema, detectar problemas a tiempo y mantener el rendimiento a escala.

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Captura de pantalla de la característica de observabilidad de infraestructuras de IBM Instana

Observabilidad de la red

Convierta los datos brutos de la red en información práctica en tiempo real para evitar costosas interrupciones. La observabilidad centrada en las aplicaciones proporciona una visión completa del rendimiento de la red, lo que permite a los equipos priorizar los servicios críticos y optimizar los resultados operativos.

Más información
Captura de pantalla de la característica de observabilidad de red de IBM Instana

Supervisión de la experiencia digital

Capture las interacciones reales de los usuarios en las aplicaciones web y móviles mediante la recopilación de métricas de rendimiento y datos de errores. Esto ayuda a analizar el impacto en el cliente para priorizar mejoras que optimicen la experiencia digital.

Más información
Captura de pantalla de la característica de monitorización de la experiencia de usuario de IBM Instana

Supervisión sintética

Simule interacciones reales entre aplicaciones y redes para identificar problemas antes de que afecten a los usuarios. Las pruebas continuas de disponibilidad y rendimiento tanto desde la perspectiva de las aplicaciones como de las redes ayudan a garantizar experiencias fiables de extremo a extremo en todos los entornos.

Más información
Captura de pantalla de la característica de supervisión sintética de IBM Instana
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