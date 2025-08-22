Gestión de operaciones del mainframe

La capacidad Concert for IBM Z Operations Management simplifica las operaciones del mainframe al unificar los flujos de trabajo, priorizar los eventos y evaluar el impacto en la empresa. Agrega, correlaciona y contextualiza eventos y datos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más rápidas y seguras, maximiza la resiliencia y reduce el tiempo de inactividad de las aplicaciones en una solución optimizada.