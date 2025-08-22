Gestión de operaciones del mainframe

Simplifique las operaciones con un flujo de trabajo unificado  

IU de la gestión de operaciones del mainframe

Desafíos empresariales

Los operadores de mainframe siguen enfrentándose a retos cada vez mayores a la hora de monitorizar sus entornos para que no se produzcan interrupciones en las aplicaciones críticas para la empresa. Una de las principales preocupaciones es gestionar el volumen y la complejidad de las operaciones de datos del mainframe. La velocidad a la que deben analizarse los datos a menudo supera la capacidad humana. Como resultado, la visibilidad se ve limitada y las lagunas contextuales aumentan el riesgo operativo.
Demasiados eventos y alertas

Los equipos se ven desbordados por alertas de todos los sistemas, lo que dificulta la detección de lo que es crítico y la rapidez de actuación.
Visibilidad fragmentada y lagunas de contexto

Las herramientas fragmentadas y la visibilidad limitada retrasan el análisis de la causa raíz y dificultan la comprensión de todo el contexto del problema.
Mitigación de los riesgos lenta y reactiva

Sin una visión proactiva o una corrección guiada, los riesgos suelen pasar desapercibidos hasta que interrumpen los servicios críticos.
Disminución de los conocimientos sobre mainframe

La disminución de los conocimientos sobre mainframe y la automatización correctiva limitada reducen la confianza en la resolución eficaz de los problemas.

Agregue, correlacione y contextualice los eventos más rápido

La capacidad Concert for IBM Z Operations Management simplifica las operaciones del mainframe al unificar los flujos de trabajo, priorizar los eventos y evaluar el impacto en la empresa. Agrega, correlaciona y contextualiza eventos y datos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más rápidas y seguras, maximiza la resiliencia y reduce el tiempo de inactividad de las aplicaciones en una solución optimizada.  

 

Dos técnicos trabajando en un centro de datos entre servidores de IBM Z

Beneficios

Céntrese en lo que realmente importa
Aborde los problemas y las advertencias en IBM Z, que se han agrupado, clasificado y priorizado para mayor eficacia y claridad.
Identificación de eventos correlacionados
Comprenda el impacto total de los incidentes con paneles de control intuitivos, vistas de topología y análisis de impacto en tiempo real.
Actúe siguiendo los consejos de corrección incorporados
Resuelva problemas rápido con detección de causa raíz impulsada por IA y recomendaciones integradas adaptadas a su entorno.
Elimine la incertidumbre
Obtenga un conocimiento completo del estado del sistema, localice los problemas al instante y tome medidas decisivas, todo ello desde una única plataforma centralizada.

Cómo afronta el reto Concert for IBM Z

Capacidad de detección de anomalías en IBM Concert for IBM Z

Aproveche el poder del machine learning para establecer comportamientos de referencia y detectar anomalías a tiempo, antes de que se conviertan en problemas que afecten al servicio.  
Asesoramiento experto para IBM Concert for IBM Z

Obtenga recomendaciones de corrección precisas con IA generativa y experiencia integrada en IBM Z, lo que garantiza una resolución más rápida de problemas complejos.
Panel de control centralizado para IBM Concert for IBM Z

Acceda a una vista de panel único que consolida los KPI y las métricas de múltiples fuentes, lo que permite un análisis detallado sin fisuras.
Correlación de eventos para IBM Concert for Z

Reduzca el ruido y gane claridad con la correlación de eventos impulsada por IA que agrupa y comprime las alertas en función del tiempo, la topología y el reconocimiento de patrones.
Visor de topología para IBM Concert for Z

Visualice las relaciones entre las aplicaciones empresariales y la infraestructura a través de una vista gráfica interactiva y en tiempo real.
Consola de comandos para IBM Concert for Z

Tome medidas inmediatas con una consola de comandos integrada que le permite emitir comandos directamente desde la IU (interfaz de usuario) para resolver los problemas identificados de forma eficaz.
Dé el siguiente paso

Descubra Concert for IBM Z. Aproveche el poder del machine learning para establecer comportamientos de referencia y detectar anomalías a tiempo, antes de que se conviertan en problemas que afecten al servicio. Vea Concert for Z en acción con una demostración en vivo o agende una reunión para obtener más información sobre lo que puede hacer por su empresa.

