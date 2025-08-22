Gestión de operaciones del mainframe

Simplifique las operaciones con un flujo de trabajo unificado
Los operadores de mainframe siguen enfrentándose a retos cada vez mayores a la hora de monitorizar sus entornos para que no se produzcan interrupciones en las aplicaciones críticas para la empresa. Una de las principales preocupaciones es gestionar el volumen y la complejidad de las operaciones de datos del mainframe. La velocidad a la que deben analizarse los datos a menudo supera la capacidad humana. Como resultado, la visibilidad se ve limitada y las lagunas contextuales aumentan el riesgo operativo.
Los equipos se ven desbordados por alertas de todos los sistemas, lo que dificulta la detección de lo que es crítico y la rapidez de actuación.
Las herramientas fragmentadas y la visibilidad limitada retrasan el análisis de la causa raíz y dificultan la comprensión de todo el contexto del problema.
Sin una visión proactiva o una corrección guiada, los riesgos suelen pasar desapercibidos hasta que interrumpen los servicios críticos.
La disminución de los conocimientos sobre mainframe y la automatización correctiva limitada reducen la confianza en la resolución eficaz de los problemas.
La capacidad Concert for IBM Z Operations Management simplifica las operaciones del mainframe al unificar los flujos de trabajo, priorizar los eventos y evaluar el impacto en la empresa. Agrega, correlaciona y contextualiza eventos y datos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más rápidas y seguras, maximiza la resiliencia y reduce el tiempo de inactividad de las aplicaciones en una solución optimizada.
Explore la documentación del producto para obtener más información.
Explore la comunidad de usuarios para obtener más información sobre Concert for Z.
Explore los vídeos de demostración y los casos de uso de Concert for Z.
Explore más opciones de automatización para acelerar la eficiencia.
Descubra Concert for IBM Z. Aproveche el poder del machine learning para establecer comportamientos de referencia y detectar anomalías a tiempo, antes de que se conviertan en problemas que afecten al servicio. Vea Concert for Z en acción con una demostración en vivo o agende una reunión para obtener más información sobre lo que puede hacer por su empresa.