Inteligencia empresarial para el gobierno y el sector público

Ofrezca análisis seguros y gobernados a escala con IBM Cognos Analytics
Las agencias del gobierno requieren transparencia, cumplimiento y eficiencia. IBM Cognos Analytics unifica los datos, automatiza la elaboración de informes y ofrece conocimiento seguro y gobernado (en la nube, on-prem o en entornos híbridos) para dar soporte a las operaciones de misión crítica.
Cognos Analytics centraliza los datos de gobierno en una vista única y gobernada, proporcionando informes listos para auditorías con linaje completo y controles de acceso seguros. Las agencias pueden cumplir con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, proteger los datos confidenciales en cualquier entorno.
Los conocimientos asistidos por la IA ayudan a los líderes a identificar rápidamente las tendencias y los problemas emergentes. La automatización reduce los retrasos en la elaboración de informes, lo que permite a los organismos responder con mayor rapidez a las necesidades de la comunidad y a las demandas operativas.
Ya sea en la nube, on-premises o en un entorno híbrido, Cognos ofrece un gobierno y un rendimiento consistentes. Las agencias pueden escalar a su propio ritmo sin añadir complejidad ni comprometer la seguridad.
El gobierno centralizado y los flujos de trabajo automatizados reducen el trabajo manual y los gastos generales de TI, lo que permite a los equipos centrarse en los servicios esenciales y las prioridades de mayor valor.
Ministerio de Defensa del Reino Unido
IBM Cognos Analytics nos ayudó a consolidar cuatro plataformas heredadas en una, ahorrando un número significativo de horas de trabajo de los analistas y mejorando la colaboración. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics proporciona informes ejecutivos para organizaciones globales de la lista Fortune 500, proporcionando conocimientos oportunos y fiables. ”