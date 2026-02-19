Inteligencia empresarial para el gobierno y el sector público

Ofrezca análisis seguros y gobernados a escala con IBM Cognos Analytics

Modernice el análisis y los informes gubernamentales

Las agencias del gobierno requieren transparencia, cumplimiento y eficiencia. IBM Cognos Analytics unifica los datos, automatiza la elaboración de informes y ofrece conocimiento seguro y gobernado (en la nube, on-prem o en entornos híbridos) para dar soporte a las operaciones de misión crítica.
Garantice el cumplimiento y el gobierno

Cognos Analytics centraliza los datos de gobierno en una vista única y gobernada, proporcionando informes listos para auditorías con linaje completo y controles de acceso seguros. Las agencias pueden cumplir con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, proteger los datos confidenciales en cualquier entorno.
Acelere la toma de decisiones

Los conocimientos asistidos por la IA ayudan a los líderes a identificar rápidamente las tendencias y los problemas emergentes. La automatización reduce los retrasos en la elaboración de informes, lo que permite a los organismos responder con mayor rapidez a las necesidades de la comunidad y a las demandas operativas.  
Implementación flexible en cualquier lugar

Ya sea en la nube, on-premises o en un entorno híbrido, Cognos ofrece un gobierno y un rendimiento consistentes. Las agencias pueden escalar a su propio ritmo sin añadir complejidad ni comprometer la seguridad.
Reduzca los costes operativos

El gobierno centralizado y los flujos de trabajo automatizados reducen el trabajo manual y los gastos generales de TI, lo que permite a los equipos centrarse en los servicios esenciales y las prioridades de mayor valor.

Vea Cognos en acción para el gobierno

Explore cómo Cognos transforma la elaboración de informes, el cumplimiento y los análisis para los equipos del sector público.

Escenarios de uso

Joven sentado en una mesa y hojeando papeles en una oficina
Optimice los informes listos para auditorías

Los organismos del gobierno deben elaborar informes detallados y precisos para los organismos reguladores. Cognos automatiza la generación de informes, mantiene el linaje de datos y proporciona registros de auditoría, lo que reduce el esfuerzo manual y facilita el cumplimiento a cualquier equipo.
Grupo multiétnico de empresarios que hablan de negocios en el entorno de una oficina
Optimice la asignación de recursos

Cognos ayuda a los equipos de finanzas y operaciones a analizar presupuestos, realizar un seguimiento de los KPI y prever tendencias. Los conocimientos de Cognos permiten una mejor asignación de recursos y prestación de servicios.
Primer plano de las manos de una persona usando una tablet digital
Ofrezca datos abiertos de confianza

Cognos unifica los datos de varios sistemas en una vista única y gobernada, rompiendo los silos y reduciendo la duplicación. Las agencias publican paneles de control certificados para el acceso público, que permiten datos abiertos al tiempo que se protege la información confidencial.
Mujer mayor señalando datos analíticos mostrados en una pantalla grande durante una reunión
Tome decisiones más rápidas y basadas en datos

En emergencias, el conocimiento oportuno es importante. Cognos proporciona paneles de control y alertas oportunos para ayudar a los líderes a actuar con rapidez, comunicar con claridad y coordinar las respuestas de forma eficaz.
