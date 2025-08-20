Cockroach Labs
Desbloquee un éxito ilimitado y comprobado, y haga crecer su negocio sin esfuerzo con IBM y Cockroach Labs 

Desarrolle y expanda aplicaciones a nivel mundial

Potencie su negocio con Cockroach Labs e IBM y escalará sin esfuerzo para satisfacer las necesidades de su empresa. Gestione de manera fluida cargas de trabajo transaccionales masivas a nivel mundial de forma flexible y coherente, con acceso seguro y sin tiempo de inactividad.
Escala global flexible

Escale instantáneamente datos y aplicaciones en múltiples regiones con el SQL distribuido de CockroachDB. Satisfaga la demanda de manera constante y gestione fácilmente grandes cargas de trabajo a nivel mundial, ya estén implementadas en la nube, en local o en su propio entorno de nube.
Resiliencia continua e inigualable

Gracias a nuestra infraestructura multiactiva, conseguirá una disponibilidad ininterrumpida con características SQL distribuidas en cualquier zona o región, con conmutación automática por error, protección de datos fiable y actualizaciones sin tiempo de inactividad.
Seguridad y cumplimiento integrales

Navegue con confianza gracias a la seguridad de los datos y gestione sus flujos de trabajo confidenciales con los marcos de cifrado, la computación confidencial y el cumplimiento normativo de confianza de IBM. Por su parte, CockroachDB le ofrece control sobre la ubicación de los datos para ayudarle a cumplir los requisitos normativos y de cumplimiento.
Capacidades de IA optimizadas

Desbloquee todo el potencial de su negocio mediante la optimización de sus datos con IA para cargas de trabajo modernas. Mejore la accesibilidad al ejecutar aplicaciones y servicios en varias regiones y controlar dónde se almacenan los datos.

Características

Un hombre con traje interactúa con un panel de tecnología de redes digitales

Acceda fácilmente a la base de datos en cualquier momento y consiga una replicación automática de datos, una gran coherencia y una escalabilidad sin intervención manual.

 
Centro de datos con bastidores llenos de servidores y equipos de red iluminados con LED de colores

Migre e integre fácilmente con las aplicaciones y herramientas existentes gracias a la interfaz PostgreSQL.
Representación en 3D de un circuito de colores con el logo "AI" en él

Ejecute rápidamente cargas de trabajo de IA junto con cargas de trabajo operativas y logre escalabilidad, resiliencia y optimización de datos con tipos de datos vectoriales nativos y capacidades de indexación.
Casos de uso

Realice pagos fácilmente en cualquier lugar

Realice transacciones de pago precisas y garantice que los sistemas de pago estén siempre disponibles para sus clientes, en cualquier lugar. 

 
Gestione de manera eficiente los pedidos y el inventario

Aumente la productividad de los sistemas de gestión de pedidos e inventario, ahorre en infraestructura anual y garantice que los servicios de aplicaciones estén sincronizados con información precisa sobre el inventario.

 
Identifique rápidamente la gestión de accesos

Elimine la autenticación y autorización de acceso seguro que consumen mucho tiempo para sistemas y datos en cualquier lugar. Acceda con precisión a la base de datos más cercana a su cliente sin dejar de contar con CockroachDB como un sistema único lógico que ofrece replicación integrada, distribución geográfica y garantías ACID.

  
Centralice y amplíe los metadatos de forma fiable

Consolide los metadatos de diversas fuentes en un sistema globalmente coherente. Gracias a la arquitectura distribuida de CockroachDB, podrá garantizar que los metadatos estén siempre disponibles y sean correctos y accesibles de forma inmediata, independientemente de la región. Gestione los requisitos normativos y operativos, mantenga el control sobre la ubicación de los metadatos y permita el acceso y las actualizaciones en tiempo real para los servicios críticos.
Dé el siguiente paso

Hable con un experto de IBM para modernizar y preparar la arquitectura de datos de su empresa con PostgreSQL.