Consolide los metadatos de diversas fuentes en un sistema globalmente coherente. Gracias a la arquitectura distribuida de CockroachDB, podrá garantizar que los metadatos estén siempre disponibles y sean correctos y accesibles de forma inmediata, independientemente de la región. Gestione los requisitos normativos y operativos, mantenga el control sobre la ubicación de los metadatos y permita el acceso y las actualizaciones en tiempo real para los servicios críticos.