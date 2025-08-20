Desbloquee un éxito ilimitado y comprobado, y haga crecer su negocio sin esfuerzo con IBM y Cockroach Labs
Potencie su negocio con Cockroach Labs e IBM y escalará sin esfuerzo para satisfacer las necesidades de su empresa. Gestione de manera fluida cargas de trabajo transaccionales masivas a nivel mundial de forma flexible y coherente, con acceso seguro y sin tiempo de inactividad.
Escale instantáneamente datos y aplicaciones en múltiples regiones con el SQL distribuido de CockroachDB. Satisfaga la demanda de manera constante y gestione fácilmente grandes cargas de trabajo a nivel mundial, ya estén implementadas en la nube, en local o en su propio entorno de nube.
Gracias a nuestra infraestructura multiactiva, conseguirá una disponibilidad ininterrumpida con características SQL distribuidas en cualquier zona o región, con conmutación automática por error, protección de datos fiable y actualizaciones sin tiempo de inactividad.
Navegue con confianza gracias a la seguridad de los datos y gestione sus flujos de trabajo confidenciales con los marcos de cifrado, la computación confidencial y el cumplimiento normativo de confianza de IBM. Por su parte, CockroachDB le ofrece control sobre la ubicación de los datos para ayudarle a cumplir los requisitos normativos y de cumplimiento.
Desbloquee todo el potencial de su negocio mediante la optimización de sus datos con IA para cargas de trabajo modernas. Mejore la accesibilidad al ejecutar aplicaciones y servicios en varias regiones y controlar dónde se almacenan los datos.