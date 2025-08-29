Obtenga acceso completo a IBM® Cloud

Con IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use, ahorre hasta un 17 % según su compromiso de uso, mientras accede a todo el catálogo de IBM® Cloud
Qué incluye Descuentos en toda la plataforma


Con este modelo de facturación, usted se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM® Cloud y recibir descuentos en toda la plataforma.

 Facturación de consumo

Se le factura a nivel de servicio por lo que consume cada mes. Su factura mensual reflejará sus tablas de uso mensual, incluidos los posibles descuentos acordados por IBM.

 Sin excedentes

¿Necesita consumir más de lo comprometido? ¡No hay sanciones por cargos excedentes! Continuará recibiendo los mismos descuentos acordados con IBM.
El modelo de facturación de IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación para cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios adicionales. Con este modelo de facturación, usted se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM® Cloud y recibir descuentos en toda la plataforma. Se le factura mensualmente según su uso y puede seguir recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar el importe comprometido.
¿Qué opción es la más adecuada?

Beneficio ofrecido

Cuenta de pago por uso

Pago por uso con modelo de facturación de uso comprometido

Acceso al catálogo completo de IBM® Cloud

Apto para casos prácticos de producción

Descuento para mercado de nivel medio o empresa

Facturas mensuales en función del consumo

Sin excedentes. Siga recibiendo descuentos por consumir por encima del nivel de uso comprometido.

Preguntas más frecuentes

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este producto.

El modelo Pay-As-You-Go with Committed Use es similar al modelo de Suscripción. A diferencia de una suscripción, cuando usted tiene un compromiso, se compromete a gastar una determinada cantidad y recibir descuentos en toda la plataforma, incluso después de que finalice el plazo de su compromiso. A pesar de cualquier excedente en que incurra la cuenta puede seguir recibiendo un descuento.

Póngase en contacto con Ventas de IBM® Cloud para registrarse en IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use. Después de consultar con un representante de ventas, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de su cotización de compromiso e información sobre los términos y condiciones de IBM® Cloud.

Para ver sus compromisos existentes, en la consola de IBM® Cloud, vaya a Administrar > Facturación y uso y seleccione Compromisos y suscripciones. Haga clic en las pestañas para ver el crédito restante en sus compromisos activos y cualquier compromiso próximo que aún no sea válido. Un compromiso caduca si su plazo expira o se gasta todo su crédito.

