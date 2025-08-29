Con este modelo de facturación, usted se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM® Cloud y recibir descuentos en toda la plataforma.
Se le factura a nivel de servicio por lo que consume cada mes. Su factura mensual reflejará sus tablas de uso mensual, incluidos los posibles descuentos acordados por IBM.
¿Necesita consumir más de lo comprometido? ¡No hay sanciones por cargos excedentes! Continuará recibiendo los mismos descuentos acordados con IBM.
El modelo de facturación de IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación para cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios adicionales. Con este modelo de facturación, usted se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM® Cloud y recibir descuentos en toda la plataforma. Se le factura mensualmente según su uso y puede seguir recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar el importe comprometido.
Beneficio ofrecido
Cuenta de pago por uso
Pago por uso con modelo de facturación de uso comprometido
Acceso al catálogo completo de IBM® Cloud
Apto para casos prácticos de producción
Descuento para mercado de nivel medio o empresa
Facturas mensuales en función del consumo
Sin excedentes. Siga recibiendo descuentos por consumir por encima del nivel de uso comprometido.
El modelo Pay-As-You-Go with Committed Use es similar al modelo de Suscripción. A diferencia de una suscripción, cuando usted tiene un compromiso, se compromete a gastar una determinada cantidad y recibir descuentos en toda la plataforma, incluso después de que finalice el plazo de su compromiso. A pesar de cualquier excedente en que incurra la cuenta puede seguir recibiendo un descuento.
Póngase en contacto con Ventas de IBM® Cloud para registrarse en IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use. Después de consultar con un representante de ventas, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de su cotización de compromiso e información sobre los términos y condiciones de IBM® Cloud.
Para ver sus compromisos existentes, en la consola de IBM® Cloud, vaya a Administrar > Facturación y uso y seleccione Compromisos y suscripciones. Haga clic en las pestañas para ver el crédito restante en sus compromisos activos y cualquier compromiso próximo que aún no sea válido. Un compromiso caduca si su plazo expira o se gasta todo su crédito.