El modelo de facturación de IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación para cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios adicionales. Con este modelo de facturación, usted se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM® Cloud y recibir descuentos en toda la plataforma. Se le factura mensualmente según su uso y puede seguir recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar el importe comprometido.