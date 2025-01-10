Vender en IBM Cloud

Amplíe su alcance. Comience a vender sus productos en el catálogo de renombre mundial de IBM Cloud.
Salga al mercado con IBM Cloud

Con nuestra experiencia de incorporación optimizada, autogestionada y acelerada, nunca ha sido más fácil asociarse y comenzar a vender en IBM Cloud.

Con una gama cada vez mayor de software y servicios, nuestro catálogo sirve como canal de ventas digital para que entregue y venda productos a clientes de IBM Cloud en todo el mundo. Y desde la perspectiva del cliente, el acceso al software y los servicios de los partners del catálogo ofrece un enfoque optimizado para la compra y la implementación, además de una integración perfecta de la cuenta y simplicidad en la facturación única. 

Un marketplace que trabaja para usted Al vender en IBM Cloud, puede:
Abrir puertas a más clientes en todo el mundo

Amplíe su alcance a los miles de clientes empresariales de IBM que utilizan el catálogo de IBM Cloud.
Acelerar su tiempo de comercialización

Incorpore su producto en cuestión de días con nuestra interfaz de autoservicio fácil de usar.
Obtener ayuda dedicada para la incorporación

Aproveche la asistencia práctica de expertos en incorporación listos para ayudarle a responder a sus preguntas.
Transformar su negocio

Aproveche nuestro amplio catálogo de productos para crear y reforzar sus soluciones.
Allanar nuevos caminos

El dinámico ecosistema de partners de IBM ofrece una amplia variedad de vías para ayudarle a hacer crecer su negocio.
Obtener recompensas

Benefíciese de los créditos en la nube para poner a su empresa en la senda del crecimiento transformador.

¿Por qué vender en IBM Cloud? Más de 600.000 usuarios activos mensuales 95% de empresas de la Fortune 500 protegidas por IBM Cloud Más de 60 centros de datos en todo el mundo Top 10 de los mayores bancos confían en IBM Cloud 47 de las empresas Fortune 50 operan en IBM Cloud 83% de las empresas de telecomunicaciones del mundo son clientes de IBM 20 % tasa de crecimiento intermensual de los servicios IBM de los recientes ISV de SaaS que venden en IBM Cloud Más de 100 partners del ecosistema que se unen a los servicios financieros en la nube de IBM

Rápido. Simple. Autoservicio. Vender en IBM Cloud ​ La incorporación a IBM Cloud implica cuatro pasos: registrar su producto, definir su entrada de catálogo y otros detalles, incorporar su producto y publicarlo en el catálogo de IBM Cloud.
IBM Cloud for Financial Services logra más de 100 partners del ecosistema
IBM y AT&T llevan servicios de nube híbrida abierta a clientes de Enterprise
Próximos pasos

¿Listo para ampliar su alcance? ¡Empiece hoy mismo a vender sus productos en el catálogo de IBM Cloud! Estamos deseando que se una a nosotros.

