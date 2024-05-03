Pruebe IBM® Cloudant, gratis para siempre en IBM® Cloud

Qué puede hacer
Implante su aplicación en toda la empresa Empiece gratis con IBM® Cloudant, una base de datos distribuida y totalmente gestionada creada sobre la base de datos de código abierto Apache CouchDB.Cloudant está optimizada para cargas de trabajo pesadas y aplicaciones web y móviles de rápido crecimiento. Consiga ahora su base de datos IBM® Cloudant gratuita
Web y móvil

Cree aplicaciones de comercio electrónico y otras aplicaciones transaccionales con una capa de base de datos de alta disponibilidad, resiliente y ultrarrápida.
Internet de las cosas

Almacene y analice simultáneamente datos en tiempo real de miles de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo.
Sin servidor

Deje que nos ocupemos de los parches de seguridad, las actualizaciones de versión y la escalabilidad.Céntrese en sus usuarios y en el crecimiento de su empresa.
Cómo funciona
Utilice IBM® Cloud y cree aplicaciones a hiperescala resilientes y disponibles en todo el mundo Cree su cuenta gratuita 1 GB Base de datos NoSQL gratuita

Aproveche el plan IBM® Cloud Lite sin necesidad de configuración.Incluye 1 GB de almacenamiento al mes.

 40+ Servicios gratuitos para siempre

Acceda a más de 40 servicios gratuitos para siempre y sin fecha de caducidad.Comience con un crédito de 200 USD para utilizar en cualquier servicio de IBM® Cloud.

 600 USD Credito gratuito para IBM® Cloudant

 0 USD Actualice según sus necesidades

Pague solo por lo que utilice más allá del nivel gratuito.Sin compromiso. Sin contrato.
"IBM® Cloudant es la mejor implementación de CouchDB, o cualquier otra base de datos NoSQL..."

Ramindu Deshapriva
Consultor jefe en Virtusa
Opiniones de clientes
