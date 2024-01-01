La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos es una agencia federal que supervisa las instituciones financieras, garantiza el cumplimiento de las leyes bursátiles federales y regula las bolsas de valores para evitar la manipulación del mercado.
La SEC emitió la regla 17a-4 como un conjunto de requisitos para el mantenimiento de registros en el sector de los servicios financieros. El párrafo (f) de la regla se centra en el almacenamiento digital y electrónico, y describe los requisitos relacionados con la retención de datos, la indexación y la accesibilidad de los registros financieros electrónicos para garantizar que, en caso de ser necesario, dichos registros puedan ser auditados o citados en un juicio.
Deben cumplir la regla 17A-4(f) de la SEC los corredores de bolsa y otros miembros del sector de los servicios financieros que mantienen registros financieros en soportes de almacenamiento electrónicos.
Informes y otra documentación
Vea el informe de evaluación de Cohasset Associates sobre la regla 17a-4(f) de la SEC
La consultoría independiente Cohasset Associates ha evaluado IBM Cloud Object Storage y ha determinado que, cuando las funciones de almacenamiento de objetos inmutables se configuran y aplican correctamente, retiene registros en un formato que no se puede reescribir ni borrar y que cumple con los requisitos de almacenamiento de la regla 17a-4(f) de la SEC, la regla 4511(c) de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y la regla 17 CFR § 1.31(c)-(d) de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Servicios de la plataforma IBM Cloud incluidos en el informe de evaluación:
