La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos es una agencia federal que supervisa las instituciones financieras, garantiza el cumplimiento de las leyes bursátiles federales y regula las bolsas de valores para evitar la manipulación del mercado.

La SEC emitió la regla 17a-4 como un conjunto de requisitos para el mantenimiento de registros en el sector de los servicios financieros. El párrafo (f) de la regla se centra en el almacenamiento digital y electrónico, y describe los requisitos relacionados con la retención de datos, la indexación y la accesibilidad de los registros financieros electrónicos para garantizar que, en caso de ser necesario, dichos registros puedan ser auditados o citados en un juicio.

Deben cumplir la regla 17A-4(f) de la SEC los corredores de bolsa y otros miembros del sector de los servicios financieros que mantienen registros financieros en soportes de almacenamiento electrónicos.



Informes y otra documentación

Vea el informe de evaluación de Cohasset Associates sobre la regla 17a-4(f) de la SEC