La Ley de Protección de la Información Personal de Sudáfrica (POPIA) es la ley nacional de privacidad del consumidor de Sudáfrica. El 1 de julio de 2020 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones que crean obligaciones para las empresas. Un año después, el 30 de junio de 2021, se promulgaron disposiciones adicionales, como enmiendas a la Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA) de 2020.

La POPIA es similar al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y regula la forma en que las empresas (tanto controladores como procesadores) recopilan, utilizan y procesan otra información personal (IP). La POPIA se aplica al tratamiento de datos personales (DP) cuando:

El controlador o procesador reside en Sudáfrica, o

La PI se procesa en Sudáfrica

