La Ley de Protección de la Información Personal de Sudáfrica (POPIA) es la ley nacional de privacidad del consumidor de Sudáfrica. El 1 de julio de 2020 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones que crean obligaciones para las empresas. Un año después, el 30 de junio de 2021, se promulgaron disposiciones adicionales, como enmiendas a la Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA) de 2020.
La POPIA es similar al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y regula la forma en que las empresas (tanto controladores como procesadores) recopilan, utilizan y procesan otra información personal (IP). La POPIA se aplica al tratamiento de datos personales (DP) cuando:
Para más información sobre POPIA haga clic aquí.
IBM implementó un proceso para revisar todos sus productos, ofertas y servicios en relación con los requisitos de la POPIA. Creemos que nuestras medidas técnicas y de organización (IBM DPA) en combinación con IBM DPA son adecuadas y proporcionadas para ayudar a los clientes a cumplir con el estándar POPIA.
La POPIA se ha aplicado al Anexo de privacidad de datos de IBM. Para consultar las leyes o jurisdicciones que cubre el Anexo de protección de datos (DPA) de IBM, incluidas las secciones aplicables para POPIA, visite IBM DPL. El DPA de IBM se puede encontrar en nuestro sitio de Términos de IBM.
Para obtener más información sobre las políticas de protección de datos de IBM, visite el IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM relacionada con nuestras ofertas externas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de la Oficina Principal de Privacidad de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.