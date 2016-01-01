La Directiva NIS, más correctamente Directiva sobre seguridad de la red y los sistemas de información, fue promulgada por el Parlamento Europeo en 2016 para crear un mayor nivel de ciberseguridad en la Unión Europea. La Directiva NIS se centra en las capacidades de seguridad de cada nación, de la colaboración transfronteriza y de las industrias esenciales, como la energía, las finanzas, la infraestructura digital y la atención médica.

En los años desde que entró en vigor la Directiva NIS, cada estado miembro de la UE ha adoptado posteriormente sus principios en su propia legislación nacional: para los sectores regulados, el cumplimiento de la directiva es ahora obligatorio por ley.