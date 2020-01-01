La Ley General de Protección de Datos de Brasil (Lei Geral de Proteção de Dados o LGPD), entró en vigor el 18 de septiembre de 2020. La LGPD sigue de cerca el modelo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y, al igual que este, regula la forma en que las personas y las empresas recopilan, utilizan y procesan los datos personales.
La LGPD se aplica al tratamiento de datos personales por parte de una persona o empresa si:
IBM ha implementado un proceso para revisar todos sus productos, ofertas y servicios en función de los requisitos de la LGPD. IBM considera que sus medidas técnicas y organizativas estándar son apropiadas y proporcionales para gestionar los riesgos que afectan a la seguridad de los sistemas de información y redes, tal como exige la LGPD.
Para consultar las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de Protección de Datos (DPA) de IBM, visite la DPL de IBM. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio de Términos de IBM.
Para obtener más información sobre las políticas de protección de datos de IBM, visite el IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Podemos ayudarle.