IBM ha implementado un proceso para revisar todos sus productos, ofertas y servicios en función de los requisitos de la LGPD. IBM considera que sus medidas técnicas y organizativas estándar son apropiadas y proporcionales para gestionar los riesgos que afectan a la seguridad de los sistemas de información y redes, tal como exige la LGPD.

Para consultar las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de Protección de Datos (DPA) de IBM, visite la DPL de IBM. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio de Términos de IBM.

Para obtener más información sobre las políticas de protección de datos de IBM, visite el IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de IBM.