La International Organization for Standardization (ISO) es una organización independiente y no gubernamental que publica estándares en campos técnicos y no técnicos. La serie ISO/IEC 27000 de estándares es un esfuerzo conjunto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y define mecanismos para ayudar a las organizaciones a mantener seguros los activos de información.

La norma ISO/IEC 27018:2019 proporciona un conjunto de pautas para uno de los aspectos más importantes de la seguridad de Internet: la protección de la información personal de identificación (PII), cualquier activo de información de datos que pueda vincularse a un individuo específico.

El código de prácticas definido por la especificación ISO/IEC 27018:2019 asegura que una organización con certificación ISO 27018 haya evaluado los riesgos y haya implementado las protecciones PII adecuadas para sus usuarios.

Informes y otra documentación