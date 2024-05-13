La norma ISO 22301 es un conjunto de requisitos creado por la International Organization for Standardization (ISO) para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la continuidad del negocio (BCMS, por sus siglas en inglés). Este sistema engloba las políticas y procedimientos que ayudan a las organizaciones a prepararse y responder a amenazas como desastres naturales y vulneraciones de datos.

El estándar ayuda a las organizaciones a evaluar su capacidad para cumplir con sus obligaciones y satisfacer sus necesidades de negocio críticas, incluso en circunstancias extraordinarias y disruptivas.

Una organización recibe formalmente la certificación ISO 22301 cuando un tercero verifica que dicha organización tiene un BCMS que cumple o supera los requisitos de la norma ISO 22301.

Informes y otra documentación