La norma ISO 22301 es un conjunto de requisitos creado por la International Organization for Standardization (ISO) para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la continuidad del negocio (BCMS, por sus siglas en inglés). Este sistema engloba las políticas y procedimientos que ayudan a las organizaciones a prepararse y responder a amenazas como desastres naturales y vulneraciones de datos.
El estándar ayuda a las organizaciones a evaluar su capacidad para cumplir con sus obligaciones y satisfacer sus necesidades de negocio críticas, incluso en circunstancias extraordinarias y disruptivas.
Una organización recibe formalmente la certificación ISO 22301 cuando un tercero verifica que dicha organización tiene un BCMS que cumple o supera los requisitos de la norma ISO 22301.
Informes y otra documentación
La certificación ISO 22301 del servicio de infraestructura de IBM® Cloud representa un compromiso continuo con la satisfacción de las necesidades de las organizaciones en cuanto a capacidades de continuidad del negocio. Los certificados ISO 22301 de IBM están publicados y a disposición del público general. Los servicios enumerados a continuación cuentan con la certificación ISO 22301. Los servicios que figuran a continuación emiten certificados ISO al menos una vez al año.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.