IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo diseñada para ayudar a las instituciones financieras (FI) a modernizarse más rápidamente al mitigar los riesgos y acelerar la adopción de la nube incluso para las cargas de trabajo más sensibles. Con la seguridad y los controles integrados en la plataforma (no solo como herramientas o funciones propias), las instituciones financieras pueden automatizar sus políticas de seguridad y cumplimiento, lo que facilita a las instituciones financieras y a sus socios de la cadena de suministro digital simplificar la gestión de riesgos, demostrar la conformidad con la normativa y acelerarla innovación.
IBM Cloud Framework for Financial Services es fundamental para IBM Cloud for Financial Services, ya que proporciona un conjunto común de controles automatizados y preconfigurados que se aplican en los servicios IBM Cloud, aplicaciones de terceros y cargas de trabajo de instituciones financieras. Creados en colaboración con los principales expertos en FI, los controles están diseñados para alinearse con los estándares de la industria y los organismos reguladores globales. El marco se valida con frecuencia con el asesoramiento del IBM Financial Services Cloud Council y con la orientación de Promontory Financial Group®, una empresa de IBM y líder mundial en consultoría de conformidad con la normativa.
IBM encargó el informe de procedimientos acordados (AUP) de IBM Cloud for Financial Services y lo completó una de las cuatro grandes firmas de contabilidad pública de acuerdo con el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (AICPA). El informe demuestra a los clientes de IBM Cloud for Financial Services que los servicios de IBM Cloud se han implementado en función de los requisitos de control técnico, administrativo y físico deIBM Cloud Framework for Financial Services y cumplen con ellos.
Para solicitar una copia del informe, póngase en contacto con su representante de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.