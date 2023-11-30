IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo diseñada para ayudar a las instituciones financieras (FI) a modernizarse más rápidamente al mitigar los riesgos y acelerar la adopción de la nube incluso para las cargas de trabajo más sensibles. Con la seguridad y los controles integrados en la plataforma (no solo como herramientas o funciones propias), las instituciones financieras pueden automatizar sus políticas de seguridad y cumplimiento, lo que facilita a las instituciones financieras y a sus socios de la cadena de suministro digital simplificar la gestión de riesgos, demostrar la conformidad con la normativa y acelerarla innovación.



IBM Cloud Framework for Financial Services es fundamental para IBM Cloud for Financial Services, ya que proporciona un conjunto común de controles automatizados y preconfigurados que se aplican en los servicios IBM Cloud, aplicaciones de terceros y cargas de trabajo de instituciones financieras. Creados en colaboración con los principales expertos en FI, los controles están diseñados para alinearse con los estándares de la industria y los organismos reguladores globales. El marco se valida con frecuencia con el asesoramiento del IBM Financial Services Cloud Council y con la orientación de Promontory Financial Group®, una empresa de IBM y líder mundial en consultoría de conformidad con la normativa.