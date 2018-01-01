La California Consumer Privacy Act (CCPA) de 2018 ofrece a los consumidores de California un mayor control sobre la información personal que las empresas recopilan sobre ellos y las normativas de la CCPA proporcionan orientación sobre cómo aplicar la ley.

La California Privacy Rights Act (CPRA) modifica y amplía la California Consumer Privacy Act (CCPA), que se promulgó el 28 de junio de 2018 para proteger la privacidad de los consumidores de California.

