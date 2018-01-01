La California Consumer Privacy Act (CCPA) de 2018 ofrece a los consumidores de California un mayor control sobre la información personal que las empresas recopilan sobre ellos y las normativas de la CCPA proporcionan orientación sobre cómo aplicar la ley.
La California Privacy Rights Act (CPRA) modifica y amplía la California Consumer Privacy Act (CCPA), que se promulgó el 28 de junio de 2018 para proteger la privacidad de los consumidores de California.
Para obtener más información sobre la CCPA, haga clic aquí.
La CCPA se ha incorporado al Anexo de protección de datos de IBM. Para consultar las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de protección de datos (DPA) de IBM, incluidas las secciones aplicables a la CCPA, visite el sitio IBM DPL. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio de Términos de IBM.
Para obtener más información sobre las políticas de protección de datos de IBM, visite el IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Podemos ayudarle.