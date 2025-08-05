Copia de seguridad nativa de la nube

Proteja los datos críticos con copias de seguridad nativas continuas para el almacenamiento de objetos.

Recupere sus cargas de trabajo desde cualquier punto en el tiempo

Realice copias de seguridad continuas de los datos almacenados en sus depósitos de IBM® Cloud Object Storage. COS Native Backup es una solución gestionada por IBM y basada en políticas que redefine la forma en que se protegen los datos de objetos en la nube. Consiga un mayor nivel de continuidad del negocio y de preparación para la recuperación ante desastres al poder recuperar sus cargas de trabajo desde cualquier punto en el tiempo.

Lo que obtiene

Objetivo de punto de recuperación (RPO) cercano a cero

Dado que los cambios en los objetos se sincronizan de inmediato con Backup Vault, puede recuperar los datos con un riesgo mínimo de pérdida.
Recuperación constante

Puede restaurar desde cualquier punto dentro de la ventana de retención de la copia de seguridad, lo que garantiza una recuperación coherente de toda la carga de trabajo de su aplicación.
Riesgo reducido

Cada cambio se captura casi en tiempo real, por lo que no hay riesgo de pérdida de datos entre periodos de copia de seguridad.
Copia de seguridad ilimitada

Conserve las copias de seguridad el tiempo que necesite.
Gestionado por IBM

El almacenamiento está integrado de forma nativa y se gestiona por completo, por lo que no se necesita infraestructura ni software adicional.
Detalles de la función

Aislamiento de copia de seguridad

Almacene las copias de seguridad en los Backup Vaults dentro de regiones o cuentas separadas para aislarlas de los entornos de producción y garantizar así su protección y recuperación.
Cifrado flexible

Los Backup Vaults pueden aprovisionarse con el cifrado gestionado IBM® Key Protect, lo que le proporciona un control total sobre las claves de cifrado y los requisitos de cumplimiento.
Visibilidad y monitorización

Monitorice la salud y el estado de las políticas de copia de seguridad y los intervalos de recuperación para detectar con facilidad los problemas o errores que puedan producirse durante la copia de seguridad.
Gestión de la retención

Los periodos de retención iniciales dependen de las políticas y pueden ampliarse en el almacén para satisfacer fácilmente las necesidades de cumplimiento o gobierno.
Copia de seguridad continua

Las actualizaciones de los datos se sincronizan constantemente con la copia de seguridad, lo que permite recuperarlos con precisión en cualquier momento.
Copias de seguridad inmutables

No se pueden borrar las copias de seguridad antes de que finalice el plazo de retención. La retención solo puede ampliarse.
Restauración flexible

Usted elige dónde recuperar: en el origen o en un nuevo bucket aislado.
Apto para desarrolladores

Implemente y gestione los almacenes de copia de seguridad con IBM SDK, API o módulos Terraform.
Dé el siguiente paso

No permita que sus datos se conviertan en víctimas de las implacables ciberamenazas. Benefíciese de esta nueva capacidad para asegurarse de que sus datos críticos están protegidos, se pueden recuperar y están listos.

