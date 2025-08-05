Copia de seguridad nativa de la nube

Realice copias de seguridad continuas de los datos almacenados en sus depósitos de IBM® Cloud Object Storage. COS Native Backup es una solución gestionada por IBM y basada en políticas que redefine la forma en que se protegen los datos de objetos en la nube. Consiga un mayor nivel de continuidad del negocio y de preparación para la recuperación ante desastres al poder recuperar sus cargas de trabajo desde cualquier punto en el tiempo.