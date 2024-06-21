"Ancho de banda" se refiere a la transferencia pública de datos del tráfico de red entrante y saliente, tanto hacia como desde IBM® Cloud Data Centers en todo el mundo. Las opciones de mayor ancho de banda, cuando se combinan con conectividad de velocidad de puerto de 10 Gbps, permiten un mayor rendimiento para cargas de trabajo de transacciones intensivas, al tiempo que eliminan los cuellos de botella y ayudan a satisfacer las necesidades de su empresa.