"Ancho de banda" se refiere a la transferencia pública de datos del tráfico de red entrante y saliente, tanto hacia como desde IBM® Cloud Data Centers en todo el mundo. Las opciones de mayor ancho de banda, cuando se combinan con conectividad de velocidad de puerto de 10 Gbps, permiten un mayor rendimiento para cargas de trabajo de transacciones intensivas, al tiempo que eliminan los cuellos de botella y ayudan a satisfacer las necesidades de su empresa.
En la red privada global de IBM, el ancho de banda entrante y saliente es ilimitado y no se cobra.
El ancho de banda entrante es ilimitado y no se cobra.
El ancho de banda de salida público se cobra de forma escalonada, con una asignación establecida para cada mes.
Conéctese a nuestra red privada con IBM® Cloud Direct Link.
Evite los atascos de tráfico de red y disminuya la latencia con IBM® Cloud Content Delivery Network (CDN).
Distribuya el tráfico, mejore el tiempo de actividad y escale las aplicaciones con equilibradores de carga.
Nube híbrida. IA. Tecnologías transformadoras. Y una forma completamente nueva de trabajar.
Pruebe nuestra demostración interactiva para comprender mejor la experiencia colaborativa de IBM® Garage.
Programe una consulta gratuita para comprender cómo IBM® Garage puede acelerar la transformación digital de su negocio.