Paquetes de ancho de banda de IBM® Cloud

Utilice esta área obligatoria para escribir una breve descripción de apoyo a la página u oferta. No deje que supere las tres líneas.
Opción principal Opción secundaria
Ingeniera informática configurando un servidor en un centro de datos

Elija el paquete de ancho de banda adecuado para usted

"Ancho de banda" se refiere a la transferencia pública de datos del tráfico de red entrante y saliente, tanto hacia como desde IBM® Cloud Data Centers en todo el mundo. Las opciones de mayor ancho de banda, cuando se combinan con conectividad de velocidad de puerto de 10 Gbps, permiten un mayor rendimiento para cargas de trabajo de transacciones intensivas, al tiempo que eliminan los cuellos de botella y ayudan a satisfacer las necesidades de su empresa.
Red privada global

En la red privada global de IBM, el ancho de banda entrante y saliente es ilimitado y no se cobra.

 Transferencia de datos entrantes

El ancho de banda entrante es ilimitado y no se cobra.

 Transferencia de datos salientes

El ancho de banda de salida público se cobra de forma escalonada, con una asignación establecida para cada mes.
IBM Cloud® Direct Link IBM® Cloud Content Delivery Network Equilibrador de carga
IBM Garage™

Nube híbrida. IA. Tecnologías transformadoras. Y una forma completamente nueva de trabajar.
Descubra IBM Garage

Pruebe nuestra demostración interactiva para comprender mejor la experiencia colaborativa de IBM® Garage.

Vea la demostración
Reúnase con un experto de IBM® Garage

Programe una consulta gratuita para comprender cómo IBM® Garage puede acelerar la transformación digital de su negocio.
Empezar

Obtén el ancho de banda que necesitas en la configuración que mejor se adapte a tu negocio.