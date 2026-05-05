IBM Cloud Backup and Recovery es un servicio de copia de seguridad gestionado por el proveedor, basado en políticas, seguro y con un coste optimizado. Ofrece una copia de seguridad coherente de las aplicaciones para las cargas de trabajo de IBM Cloud, ayudando a que sus datos sigan siendo conformes, seguros y recuperables sin la complejidad añadida de gestionar la infraestructura de copia de seguridad.