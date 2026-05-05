IBM® Cloud Backup and Recovery

Proteja las cargas de trabajo de IBM Cloud con una protección de datos gestionada y coherente con las aplicaciones. Una copia de seguridad resiliente, segura y escalable.
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Protección de datos gestionada, segura y basada en políticas

IBM Cloud Backup and Recovery es un servicio de copia de seguridad gestionado por el proveedor, basado en políticas, seguro y con un coste optimizado. Ofrece una copia de seguridad coherente de las aplicaciones para las cargas de trabajo de IBM Cloud, ayudando a que sus datos sigan siendo conformes, seguros y recuperables sin la complejidad añadida de gestionar la infraestructura de copia de seguridad.

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Beneficios

Flexibilidad de la copia de seguridad y recuperación en la nube
Protección escalable y flexible

Proteja una amplia variedad de cargas de trabajo de aplicaciones a escala con opciones de personalización profundas, todas adaptadas a sus necesidades específicas de protección de datos en la ubicación donde las necesite.
Durabilidad de la copia de seguridad y recuperación en la nube
Gestión de datos inteligente y segura

Proteja sus copias de seguridad siempre disponibles con cifrado en reposo, cifrado en tránsito y controles de acceso de nivel empresarial.
Simplicidad con IBM Cloud
Oferta gestionada por IBM para su tranquilidad

IBM gestiona la infraestructura y el mantenimiento del servicio, lo que le permite centrarse en la protección de datos mediante nuestro modelo transparente de precios por GB/hora basado en el consumo.
Flexibilidad de la copia de seguridad y recuperación en la nube
Protección escalable y flexible

Proteja una amplia variedad de cargas de trabajo de aplicaciones a escala con opciones de personalización profundas, todas adaptadas a sus necesidades específicas de protección de datos en la ubicación donde las necesite.
Durabilidad de la copia de seguridad y recuperación en la nube
Gestión de datos inteligente y segura

Proteja sus copias de seguridad siempre disponibles con cifrado en reposo, cifrado en tránsito y controles de acceso de nivel empresarial.
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IBM gestiona la infraestructura y el mantenimiento del servicio, lo que le permite centrarse en la protección de datos mediante nuestro modelo transparente de precios por GB/hora basado en el consumo.

Características

Capacidades de copia de seguridad

Utilice políticas de copia de seguridad predefinidas o personalízalas según las necesidades del negocio. Tome el control de las restauraciones con la opción de restauración completa o parcial. Vuelva a su negocio rápidamente con copias de seguridad coherentes con las aplicaciones y los fallos. También puede elegir la retención de sus copias de seguridad. 
Facilidad de uso

Proteja y gestione las cargas de trabajo de IBM Cloud mediante la gestión centralizada de copias de seguridad. Utilice políticas de copia de seguridad predefinidas o personalizas según sea necesario. Consiga recuperaciones granulares con una sólida capacidad de búsqueda y filtrado.
Supervisión, cumplimiento, auditoría

Obtenga una visibilidad y un control totales de sus copias de seguridad con registros de auditoría detallados, que garantizan unas operaciones de copia de seguridad seguras, conformes y responsables. Alertas y notificaciones para mantenerse al día sobre todas las actividades y eventos importantes.

 
Seguridad empresarial

Tome el control total de sus copias de seguridad con gestión de claves de cifrado, cifrado en reposo y en tránsito, BYOK y transferencia segura a través de endpoints privados. IAM central y RBAC mantienen el acceso controlado en un solo lugar para que el acceso a las copias de seguridad permanezca seguro y optimizado.
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