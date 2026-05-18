Convierta la complejidad de la cadena de suministro de energías renovables en una seguridad a prueba de auditorías
Trazabilidad fiable para los sectores de procesos
IBM Product Carbon Ledger ayuda a los productores, comerciantes y equipos de cumplimiento normativo a digitalizar la trazabilidad y automatizar la gestión de datos de sostenibilidad, además de mantenerse preparados para la evolución de la normativa aplicable a los sectores industriales de procesos.
Cadena de custodia completa, desde el origen hasta la entrega.
Saldo trimestral acumulado en toda la cadena de valor.
Implemente lo que necesite, cuando lo necesite.
Controles de seguridad y privacidad de nivel empresarial.
¿Por qué elegir IBM Product Carbon Ledger?
Una plataforma de IBM diseñada específicamente para la trazabilidad de productos renovables, el cumplimiento normativo y la agilidad operativa.
Manténgase a la vanguardia de los requisitos de sostenibilidad en constante evolución gracias a registros auditables, datos trazables de la cadena de custodia y apoyo para el cumplimiento de la Directiva RED III, la normativa ISCC, los controles de balance de masa y las necesidades de elaboración de informes reglamentarios.
Reduzca la dependencia de las hojas de cálculo y la gestión manual de documentos con una plataforma unificada que integra los datos de sostenibilidad de los departamentos de compras, producción, logística, comercio, ventas y cumplimiento normativo.
Realice un seguimiento de los materiales, los certificados, las pruebas de sostenibilidad, los movimientos de los productos y los registros asociados desde el origen hasta la entrega mediante un registro de pruebas coherente y verificable.
Implemente con confianza en un activo de IBM respaldado por Asset Engineering, prácticas de desarrollo de nivel empresarial, mantenimiento de productos y la estrategia de IBM Security and Privacy by Design.
Adopte las capacidades que necesita hoy sin renunciar a la flexibilidad para el futuro gracias a una arquitectura moderna y modular basada en microservicios, y a la conectividad mediante API con sistemas ERP, CTRM y de planta.
Responda con mayor rapidez a los cambios normativos, a los nuevos requisitos empresariales y a los futuros casos de uso relacionados con la sostenibilidad gracias a una plataforma basada en la nube diseñada para la mejora continua, la evolución de la hoja de ruta y los flujos de trabajo asistidos por IA.
Una plataforma potente, múltiples procesos
Implemente de forma independiente o conjunta para reforzar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la visibilidad de la cadena de valor en todos los productos renovables.
El módulo de biocombustibles ayuda a las organizaciones a gestionar las declaraciones de sostenibilidad, los registros de la cadena de custodia y los procesos trimestrales de balance de masas con mayor control y transparencia, desde la recepción de la materia prima hasta la venta del producto.
El módulo RFNBO ayuda a los equipos a gestionar los requisitos de trazabilidad y documentación relacionados con los combustibles renovables de origen no biológico, incluida la vinculación con la electricidad renovable, la validación del origen y la preparación para la elaboración de informes.
Desde la compra y la producción hasta la comercialización y la elaboración de informes de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger ofrece una visión global y unificada de toda su cadena de suministro de energías renovables.
Nuestra plataforma permite a los equipos de compras rastrear el origen de las materias primas, a los responsables de operaciones monitorizar la integridad del balance de masas, a los operadores gestionar las declaraciones de sostenibilidad y a los responsables de cumplimiento normativo generar informes listos para auditoría. Todos estos procesos se llevan a cabo desde un sistema integrado único.