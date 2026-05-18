IBM Product Carbon Ledger

Convierta la complejidad de la cadena de suministro de energías renovables en una seguridad a prueba de auditorías

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Vista aérea de una rotonda moderna

Visión general

Trazabilidad fiable para los sectores de procesos

IBM Product Carbon Ledger ayuda a los productores, comerciantes y equipos de cumplimiento normativo a digitalizar la trazabilidad y automatizar la gestión de datos de sostenibilidad, además de mantenerse preparados para la evolución de la normativa aplicable a los sectores industriales de procesos.

 

 
Trazabilidad preparada para auditorías

Cadena de custodia completa, desde el origen hasta la entrega.

 Integridad del balance de masa

Saldo trimestral acumulado en toda la cadena de valor.

 Arquitectura de nube modular

Implemente lo que necesite, cuando lo necesite.

 IBM Security and Privacy by Design

Controles de seguridad y privacidad de nivel empresarial.

Características

¿Por qué elegir IBM Product Carbon Ledger?

Una plataforma de IBM diseñada específicamente para la trazabilidad de productos renovables, el cumplimiento normativo y la agilidad operativa.

Diseñada para cumplir con la normativa

Manténgase a la vanguardia de los requisitos de sostenibilidad en constante evolución gracias a registros auditables, datos trazables de la cadena de custodia y apoyo para el cumplimiento de la Directiva RED III, la normativa ISCC, los controles de balance de masa y las necesidades de elaboración de informes reglamentarios.

Ilustración de un cubo de cristal en 3D en tonos verde azulado, azul, verde y morado

Creada para sustituir los procesos manuales y fragmentados

Reduzca la dependencia de las hojas de cálculo y la gestión manual de documentos con una plataforma unificada que integra los datos de sostenibilidad de los departamentos de compras, producción, logística, comercio, ventas y cumplimiento normativo.

Flujo con forma de cerebro, con líneas entrelazadas y diversos símbolos en tonos azules

Trazabilidad de la cadena de suministro de principio a fin

Realice un seguimiento de los materiales, los certificados, las pruebas de sostenibilidad, los movimientos de los productos y los registros asociados desde el origen hasta la entrega mediante un registro de pruebas coherente y verificable.

Ilustración abstracta de una cadena de suministro con líneas azules entrelazadas y motivos circulares

Diseñada por IBM para garantizar la confianza empresarial

Implemente con confianza en un activo de IBM respaldado por Asset Engineering, prácticas de desarrollo de nivel empresarial, mantenimiento de productos y la estrategia de IBM Security and Privacy by Design.

Imagen abstracta con bucles, flechas y puntos azules y verdes que forman un ciclo continuo

Modular, nativa de la nube y fácil de integrar

Adopte las capacidades que necesita hoy sin renunciar a la flexibilidad para el futuro gracias a una arquitectura moderna y modular basada en microservicios, y a la conectividad mediante API con sistemas ERP, CTRM y de planta.

Ilustración abstracta de una cadena de valor formada por iconos circulares interconectados (una persona, un globo terráqueo y una hoja) que rodean una red central dentro de un gran círculo con degradado.

Diseñada para el cambio

Responda con mayor rapidez a los cambios normativos, a los nuevos requisitos empresariales y a los futuros casos de uso relacionados con la sostenibilidad gracias a una plataforma basada en la nube diseñada para la mejora continua, la evolución de la hoja de ruta y los flujos de trabajo asistidos por IA.

Ilustración abstracta de cadenas de suministro resilientes y sostenibles, representadas mediante líneas curvas interconectadas de color rojo, verde y azul con flechas direccionales

Especificaciones

Una plataforma potente, múltiples procesos

Implemente de forma independiente o conjunta para reforzar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la visibilidad de la cadena de valor en todos los productos renovables.

Módulo de biocombustibles

Trazabilidad completa de los biocombustibles. Seguimiento de las materias primas renovables. Gestión del balance de masa. Preparación para auditorías.

El módulo de biocombustibles ayuda a las organizaciones a gestionar las declaraciones de sostenibilidad, los registros de la cadena de custodia y los procesos trimestrales de balance de masas con mayor control y transparencia, desde la recepción de la materia prima hasta la venta del producto.

  • Seguimiento continuo del balance de masa en las áreas de compras, producción y ventas
  • Visibilidad de la cadena de custodia desde el origen hasta la entrega al cliente
  • Visibilidad de la cadena de custodia desde el origen hasta la entrega al cliente
  • Conciliación de las compras de energía renovable, los outputs de producción y las posiciones de venta
  • Informes preparados para auditorías y trazabilidad de las pruebas a lo largo de toda la cadena de valor
 

Módulo RFNBO

Apoye la trazabilidad de la RFNBO con pruebas cronológicas y controles centrados en el cumplimiento normativo.

El módulo RFNBO ayuda a los equipos a gestionar los requisitos de trazabilidad y documentación relacionados con los combustibles renovables de origen no biológico, incluida la vinculación con la electricidad renovable, la validación del origen y la preparación para la elaboración de informes.

  • Seguimiento de la electricidad renovable en función del tiempo
  • Pruebas que respaldan el origen, la adicionalidad y la correlación geográfica
  • Vínculo trazable entre los procesos de producción y los registros que acreditan el cumplimiento normativo
  • Outputs de informes estructurados para cumplir con los requisitos normativos y de verificación
  • Una base nativa en la nube para los cambiantes requisitos de RFNBO
 

Vea IBM Product Carbon Ledger en acción

Desde la compra y la producción hasta la comercialización y la elaboración de informes de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger ofrece una visión global y unificada de toda su cadena de suministro de energías renovables.

Nuestra plataforma permite a los equipos de compras rastrear el origen de las materias primas, a los responsables de operaciones monitorizar la integridad del balance de masas, a los operadores gestionar las declaraciones de sostenibilidad y a los responsables de cumplimiento normativo generar informes listos para auditoría. Todos estos procesos se llevan a cabo desde un sistema integrado único.

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Captura de pantalla de la interfaz de IBM Consulting y Product Carbon Ledger

Nuestros expertos

Socio ejecutivo del sector global de energía y recursos naturales de IBM
Socio adjunto y responsable global de SAP para el sector de la energía y los recursos
Responsable de productos para pymes y PCL en los sectores de la industria global, la energía y los productos químicos
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