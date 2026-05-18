Desde la compra y la producción hasta la comercialización y la elaboración de informes de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger ofrece una visión global y unificada de toda su cadena de suministro de energías renovables.

Nuestra plataforma permite a los equipos de compras rastrear el origen de las materias primas, a los responsables de operaciones monitorizar la integridad del balance de masas, a los operadores gestionar las declaraciones de sostenibilidad y a los responsables de cumplimiento normativo generar informes listos para auditoría. Todos estos procesos se llevan a cabo desde un sistema integrado único.