Servidor dedicado - EE. UU.

Implemente y escale un servidor dedicado en los Estados Unidos en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
4 núcleos, 3,80 GHz
16 GB de RAM
CentOS 7.x (64 bits)
20 núcleos, 2,20 GHz
16 GB de RAM
CentOS 7.x (64 bits)
96 núcleos, 2,30 GHz
512 GB de RAM
Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)
IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde le necesiten. Implemente, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona (MZRs) con un total de 18 zonas de disponibilidad.