Servidor dedicado - EE. UU.

Implemente y escale un servidor dedicado en los Estados Unidos en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Obtenga un presupuesto de servidor
Vista de la ciudad y puente de Dallas
Servidores dedicados en EE.UU. Elija un servidor dedicado en los Estados Unidos que sea adecuado para usted. Vea todos los servidores dedicados en EE. UU.  Intel® Xeon® E3-1270 v6

4 núcleos, 3,80 GHz
16 GB de RAM
CentOS 7.x (64 bits)

 Personalizar, crear presupuesto y solicitar Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2,20 GHz
16 GB de RAM
CentOS 7.x (64 bits)

 Personalizar, crear presupuesto y solicitar AMD EPYC 7642

96 núcleos, 2,30 GHz
512 GB de RAM
Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

 Personalizar, crear presupuesto y solicitar

Oferta

Regístrese hoy en IBM Cloud y ahorre 200 USD en aplicaciones y servicios.

 Empiece ahora
La capacidad de la plataforma IBM Cloud para ayudarnos en nuestro crecimiento internacional y reducir la latencia ha sido fundamental para nosotros.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development, Nanigans
Nuestra presencia global
Mapa del mundo generado digitalmente hecho de cubos multicolores sobre fondo azul que muestra los centros de datos de IBM Cloud

IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde le necesiten. Implemente, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona (MZRs) con un total de 18 zonas de disponibilidad.

Ver todas las ubicaciones

Aloje su entorno local en IBM Cloud 

Elija un entorno de alojamiento local que pueda escalarse Tanto si ejecuta aplicaciones nativas de la nube como si gestiona la infraestructura de la empresa, IBM Cloud ofrece un entorno que puede cambiar a la velocidad de su negocio.