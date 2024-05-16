Servidor dedicado – India

Despliegue y escale un servidor dedicado en la India en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM Cloud®
Obtenga un presupuesto de servidor
vista aérea de un coche en una carretera sinuosa rodeada de árboles
Servidores dedicados en la India (ejemplos de personalización)

Elija un servidor dedicado en la India que sea adecuado para usted.

 Vea todos los servidores dedicados en la India
Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Personalizar, crear presupuesto y solicitar
Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

Personalizar, crear presupuesto y solicitar
Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2.20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Personalizar, crear presupuesto y solicitar
Regístrese hoy en IBM Cloud y ahorre 200 USD en aplicaciones y servicios.
Empiece ahora
La capacidad de la plataforma IBM Cloud para ayudarnos en nuestro crecimiento internacional y reducir la latencia ha sido fundamental para nosotros.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nuestra presencia global
mapa mundial que muestra la ubicación de los centros de datos globales de IBM Cloud

IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde le necesiten. Implemente, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona (MZRs) con zonas de disponibilidad.

 Ver todas las ubicaciones

Elija un entorno de alojamiento local que pueda escalarse

Tanto si ejecuta aplicaciones nativas de la nube como si gestiona la infraestructura de la empresa, IBM Cloud ofrece un entorno que puede cambiar a la velocidad de su negocio.