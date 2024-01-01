Integre fácilmente sus datos y sistemas en un nuevo entorno de alojamiento de aplicaciones con servidores bare metal de IBM Cloud dedicados y altamente seguros. Personalice y defina sus necesidades de servidor, incluyendo los procesadores individuales, dobles o cuádruples, con las últimas tecnologías Intel. Seleccione la velocidad, la RAM, el almacenamiento, el sistema operativo y más. Disfruta de opciones de establecimiento de precios por hora o por mes.
Migre las aplicaciones móviles y de escritorio en local a una infraestructura cloud externa completamente gestionada y altamente segura.
Distribuya sus sistemas de contenido a usuarios de todo el mundo, gestiónelos de forma remota y almacene y acceda fácilmente a sus datos.
Proteja sus aplicaciones de amenazas con servidores bare metal dedicados para empresa.
Cree una cuenta de IBM Cloud y obtenga USD 200 para el servidor de alojamiento de aplicaciones.