Alojamiento de aplicaciones en IBM Cloud®

Integre fácilmente sus datos y sistemas en un nuevo entorno de alojamiento de aplicaciones con servidores bare metal de IBM Cloud dedicados y altamente seguros. Personalice y defina sus necesidades de servidor, incluyendo los procesadores individuales, dobles o cuádruples, con las últimas tecnologías Intel. Seleccione la velocidad, la RAM, el almacenamiento, el sistema operativo y más. Disfruta de opciones de establecimiento de precios por hora o por mes.
Infraestructura cloud externa

Migre las aplicaciones móviles y de escritorio en local a una infraestructura cloud externa completamente gestionada y altamente segura.
Aplicaciones de gestión de contenido global

Distribuya sus sistemas de contenido a usuarios de todo el mundo, gestiónelos de forma remota y almacene y acceda fácilmente a sus datos.
Protección de código y datos

Proteja sus aplicaciones de amenazas con servidores bare metal dedicados para empresa.
Application Hosting Starter
Las especificaciones para esta configuración son: Intel Xeon E3-1270 v6, 4 núcleos a 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 HDD de 1 TB, CentOS y 20 TB de ancho de banda*.
Application Hosting Growth
Las especificaciones para esta configuración son: Intel Xeon 4110, 16 núcleos a 2,10 GHz, 32 GB de RAM, 1 HDD de 1 TB, CentOS y 20 TB de ancho de banda*.
Application Hosting Plus
Las especificaciones para esta configuración son: Intel Xeon 6140, 36 núcleos a 2,30 GHz, 384 GB de RAM, 4 SSD de 960 GB, CentOS y 20 TB de ancho de banda*.
Tutorial de iniciación al bare metal
Siga los pasos de este tutorial para suministrar y configurar sus servidores bare metal. Además, acceda a videos para obtener más información sobre las funciones y las prestaciones de los servidores bare metal.
Servidores bare metal frente a servidores virtuales
Lea este blog para conocer los criterios que debe utilizar para determinar si los servidores bare metal o los servidores virtuales son la mejor opción para sus necesidades.
