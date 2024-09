En nuestro proceso de selección, descubrimos que IBM® Sterling era la solución más fiable. Además, nos estábamos mudando a la nube, por lo que su solución SaaS nos pareció muy atractiva. Fuente: IDC Business Value of IBM® Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC Una de las grandes ventajas de IBM® Sterling B2B Integration SaaS es el mantenimiento, que no tenemos que hacer nosotros.Somos una empresa de fabricación, así que no tenemos los conocimientos necesarios para mantener una solución local. Fuente: IDC Business Value of IBM® Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC Además de ahorrar tiempo en la incorporación de socios y obtener ingresos más rápidamente con IBM® Sterling B2B Integration, también observamos una mayor calidad gracias a la automatización.Esto significa que hay menos posibilidades de que la gente cometa errores. Fuente: IDC Business Value of IBM® Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC