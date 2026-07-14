Seguridad de API avanzada de Akamai para IBM

Refuerce la seguridad de API en toda su empresa con prestaciones avanzadas basadas en IA
Las API desempeñan un papel fundamental para impulsar la transformación ya que facilitan la integración de aplicaciones y sistemas software, lo que permite un intercambio de datos sin interrupciones. Esto ha provocado una explosión en el uso de las API. Una encuesta reciente muestra que una organización media tiene 15 564 API en uso y una tasa de crecimiento del 201 % en los últimos 12 meses.
Sin embargo, con la creciente prevalencia de las API surgen más problemas relacionados con la seguridad, especialmente cuando las API no se gestionan ni protegen adecuadamente. Esto incluye los ataques por parte de usuarios maliciosos para explotar las vulnerabilidades de las API, uno de los principales vectores de ataque para las aplicaciones web. Si bien las pasarelas de API y los cortafuegos de aplicaciones web ofrecen un buen nivel de seguridad, muchas industrias y empresas están empezando a necesitar prestaciones de seguridad adicionales adaptadas a sus API para burlar a los autores de amenazas del futuro.
IBM, líder en pasarelas de aplicaciones y gestión de API, se ha asociado con Akamai Security, líder en seguridad de API, para suministrar prestaciones de seguridad de API avanzadas. Esta solución conjunta le ayudará a alcanzar nuevos niveles de confianza en la seguridad.
Identifique y priorice de forma inteligente posibles vulnerabilidades. Realice correcciones manuales, semiautomáticas o completamente automáticas.
Localice antes las vulnerabilidades y los problemas y priorícelos en función de su repercusión para reducir los costes de corrección.
Supervise de manera continua la conformidad con los requisitos normativos, los estándares del sector y las políticas internas.
Realice análisis de tráfico en tiempo real con detección de machine learning e IA automatizada, y utilice la corrección automatizada para detener ataques en tiempo real.
Utilice la clasificación de datos y el análisis contextual para crear un inventario completo y preciso de las API a fin de garantizar que todas estén gestionadas y protegidas.
Identifique errores de configuración y vulnerabilidades, y siga las mejores prácticas de seguridad de API utilizando los pasos de corrección recomendados.
Supervise la manipulación indebida y las filtraciones de datos, las infracciones de políticas, los comportamientos sospechosos y los ataques a las API. Evite los ataques y los usos indebidos en tiempo real con una corrección parcial o totalmente automatizada.
Utilice un despliegue local o en cualquier cloud para maximizar las opciones y la flexibilidad.