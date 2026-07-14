Seguridad de API avanzada de Akamai para IBM

Las API desempeñan un papel fundamental para impulsar la transformación ya que facilitan la integración de aplicaciones y sistemas software, lo que permite un intercambio de datos sin interrupciones. Esto ha provocado una explosión en el uso de las API. Una encuesta reciente muestra que una organización media tiene 15 564 API en uso y una tasa de crecimiento del 201 % en los últimos 12 meses.

Sin embargo, con la creciente prevalencia de las API surgen más problemas relacionados con la seguridad, especialmente cuando las API no se gestionan ni protegen adecuadamente. Esto incluye los ataques por parte de usuarios maliciosos para explotar las vulnerabilidades de las API, uno de los principales vectores de ataque para las aplicaciones web. Si bien las pasarelas de API y los cortafuegos de aplicaciones web ofrecen un buen nivel de seguridad, muchas industrias y empresas están empezando a necesitar prestaciones de seguridad adicionales adaptadas a sus API para burlar a los autores de amenazas del futuro.

IBM, líder en pasarelas de aplicaciones y gestión de API, se ha asociado con Akamai Security, líder en seguridad de API, para suministrar prestaciones de seguridad de API avanzadas. Esta solución conjunta le ayudará a alcanzar nuevos niveles de confianza en la seguridad.