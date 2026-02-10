IBM AI Optimizer for Z ofrece inferencias de IA de alto rendimiento basadas en políticas directamente en IBM Z, diseñadas para satisfacer las exigencias de la IA generativa a escala empresarial. Impulsado por el acelerador IBM Spyre, aporta una ejecución de modelos de baja latencia, alto rendimiento y alta seguridad a la plataforma que ejecuta las cargas de trabajo más críticas del mundo.

A medida que la IA generativa reconfigura la estrategia, las organizaciones que funcionan con IBM Z se enfrentan a un mandato claro: escalar la IA de forma eficiente, segura y sin costes de infraestructura desorbitados. AI Optimizer for Z 2.1 aborda esto mediante la optimización de la inferencia donde los datos y las transacciones ya están activos (en Z), reduciendo el tiempo de obtención de valor y eliminando las ineficiencias que ralentizan la adopción de la IA.

AI Optimizer for Z está disponible en dos ediciones: Advanced Edition y Essentials Edition.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition amplía las capacidades de automatización con una automatización perfecta de la instalación de IBM watsonx Assistant for Z 3.1 e IBM Software Hub 5.2.