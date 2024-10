Aviso sobre el Reglamento general de protección de datos (GDPR)

En virtud del RGPD de la UE y el RGPD del Reino Unido, tiene derecho a restringir u oponerse al tratamiento de su Información Personal, así como derecho a no estar sujeto al tratamiento únicamente automatizado. En virtud del RGPD UE y del RGPD RU, puede que también tenga derecho a solicitar el borrado o la limitación de sus datos personales, a solicitar la portabilidad de los mismos, y a no estar sujeto a una decisión tomada exclusivamente por un proceso automático. Cuando el tratamiento de su información personal está basado en el consentimiento, usted tiene el derecho a retirar en cualquier momento este consentimiento. Esto no afecta a la legitimidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.

Los datos de contacto de las autoridades de protección de datos en el Espacio Económico Europeo pueden encontrarse aquí y en el Reino Unido aquí.