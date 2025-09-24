Por qué ahora es el momento perfecto para sumergirse en la ciberseguridad

Desde proteger el código y las implementaciones en la nube hasta detener los ataques de phishing y el ransomware, la ciberseguridad es una de las carreras tecnológicas más esenciales en la actualidad.
Según el Informe sobre habilidades laborales de 2025 de Coursera, la demanda de habilidades como la gestión de amenazas, la respuesta a incidentes y la seguridad de la red está aumentando, impulsada por un aumento interanual del 71 % en los ciberataques y una asombrosa escasez de 5 millones de profesionales cualificados en ciberseguridad. Esta es una oportunidad profesional de enorme escala y urgencia.
Con un papel en la ciberseguridad, puede ayudar a defender el mundo digital y recibir un buen pago por ello. Los salarios medios en EE. UU. rondan los 112 000 USD tanto para analistas como para hackers éticos, y los profesionales experimentados suelen ganar más de 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
Los profesionales de la ciberseguridad son la primera línea de defensa contra la ciberdelincuencia. No son solo expertos en tecnología, sino solucionadores de problemas que piensan como hackers para anticiparse a las amenazas y detenerlas antes de que se produzcan daños. Algunos roles de ciberseguridad en demanda incluyen:
A medida que aumenta la demanda mundial y millones de puestos siguen sin cubrirse, la ciberseguridad sigue siendo una carrera profesional bien remunerada y a prueba de futuro.
IBM tiene 3 interesantes programas disponibles en Coursera para ayudarle con la ciberseguridad. Estas son algunas recomendaciones:
Exploremos estos programas para que pueda obtener más información sobre cómo cada uno podría ayudarle a prepararse para una nueva o próxima carrera.
Desde la gestión de vulnerabilidades de bases de datos hasta la realización de análisis forenses y respuesta a incidentes, el certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM cubre todos los aspectos esenciales, sin necesidad de experiencia. Obtendrá experiencia en el mundo real con:
Inscríbase hoy mismo en el certificado profesional de ciberseguridad de IBM y comience su carrera como analista de ciberseguridad en tan solo 4 meses.
El certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 es una forma rápida y práctica de adquirir las habilidades de preparación para el trabajo que buscan los empleadores. En menos de 4 meses, puede construir una base sólida en seguridad de la información y lanzar su carrera como especialista en ciberseguridad, sin necesidad de experiencia previa. Esto es lo que aprenderá:
Tanto si está cambiando de carrera como si acaba de empezar, este programa le proporciona habilidades y credenciales prácticas y muy demandadas para destacar en el mercado laboral de la ciberseguridad.
Inscríbase hoy mismo en el certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 para dar el primer paso hacia una gratificante carrera en ciberseguridad.
Obtenga experiencia práctica con las herramientas y técnicas del mundo real que utilizan los hackers éticos para descubrir y realizar correcciones a vulnerabilidades. El certificado profesional de nivel intermedio de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM es su vía rápida al mundo de las pruebas de penetración y las operaciones de ciberseguridad. Esto es lo que aprenderá:
Comience hoy mismo su viaje de piratería ética con el certificado profesional en hacking ético con herramientas de código abierto de IBM y dé el siguiente paso en su carrera de ciberseguridad.
Tanto si acaba de empezar su viaje como si busca subir de nivel con herramientas avanzadas y credenciales respaldadas por el sector, IBM tiene un programa que se ajusta a sus objetivos. Cada certificado profesional está diseñado para equiparlo con habilidades prácticas, herramientas y confianza para ingresar a una de las carreras tecnológicas más demandadas de la actualidad.
Explore el programa que se adapta a su camino y comience a aprender hoy mismo en Coursera:
Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM
Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2
Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM