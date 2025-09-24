Operaciones de negocio

Por qué ahora es el momento perfecto para sumergirse en la ciberseguridad

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Desde proteger el código y las implementaciones en la nube hasta detener los ataques de phishing y el ransomware, la ciberseguridad es una de las carreras tecnológicas más esenciales en la actualidad.

Según el Informe sobre habilidades laborales de 2025 de Coursera, la demanda de habilidades como la gestión de amenazas, la respuesta a incidentes y la seguridad de la red está aumentando, impulsada por un aumento interanual del 71 % en los ciberataques y una asombrosa escasez de 5 millones de profesionales cualificados en ciberseguridad. Esta es una oportunidad profesional de enorme escala y urgencia.

Con un papel en la ciberseguridad, puede ayudar a defender el mundo digital y recibir un buen pago por ello. Los salarios medios en EE. UU. rondan los 112 000 USD tanto para analistas como para hackers éticos, y los profesionales experimentados suelen ganar más de 120 000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).

¿Qué hacen los profesionales de la ciberseguridad?

Los profesionales de la ciberseguridad son la primera línea de defensa contra la ciberdelincuencia. No son solo expertos en tecnología, sino solucionadores de problemas que piensan como hackers para anticiparse a las amenazas y detenerlas antes de que se produzcan daños. Algunos roles de ciberseguridad en demanda incluyen:

  • Los analistas de ciberseguridad monitorizan, detectan, investigan y responden a los eventos de seguridad. Ayudan a proteger los recursos digitales de una organización analizando los datos de seguridad, gestionando las vulnerabilidades y recomendando salvaguardas para reducir el riesgo.
  • Los especialistas en ciberseguridad van más allá del análisis para implementar y gestionar soluciones de seguridad. Trabajan con marcos de seguridad, diseñan estrategias de defensa y, a menudo, lideran los esfuerzos para proteger las redes, los sistemas y los datos contra las amenazas en evolución.
  • Los hackers éticos/probadores de penetración prueban de forma proactiva los sistemas en busca de debilidades mediante la simulación de ciberataques. Utilizan herramientas de código abierto para descubrir vulnerabilidades, informar sobre hallazgos y ayudar a las organizaciones a reforzar sus defensas antes de que los atacantes reales puedan explotarlas.

A medida que aumenta la demanda mundial y millones de puestos siguen sin cubrirse, la ciberseguridad sigue siendo una carrera profesional bien remunerada y a prueba de futuro.

Inicie su carrera en ciberseguridad con estos 3 programas de IBM

IBM tiene 3 interesantes programas disponibles en Coursera para ayudarle con la ciberseguridad. Estas son algunas recomendaciones:

Exploremos estos programas para que pueda obtener más información sobre cómo cada uno podría ayudarle a prepararse para una nueva o próxima carrera.

Dé sus primeros pasos en ciberseguridad con el certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM

Desde la gestión de vulnerabilidades de bases de datos hasta la realización de análisis forenses y respuesta a incidentes, el certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM cubre todos los aspectos esenciales, sin necesidad de experiencia. Obtendrá experiencia en el mundo real con:

  • Detectar y evaluar las debilidades de seguridad con pruebas de penetración y análisis de amenazas.
  • Cómo los sistemas se mantienen seguros y conformes utilizando marcos y arquitectura de seguridad.
  • Comprender los fundamentos de los sistemas de TI seguros con los conceptos básicos de seguridad de sistemas operativos y redes.
  • Utilizar las mismas herramientas de ciberseguridad en las que confían los profesionales del sector.
  • Aumento de la eficiencia con técnicas impulsadas por IA generativa adaptadas a los analistas de ciberseguridad.

Inscríbase hoy mismo en el certificado profesional de ciberseguridad de IBM y comience su carrera como analista de ciberseguridad en tan solo 4 meses.

Obtenga conocimientos de ciberseguridad respaldados por la certificación con el certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2

El certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 es una forma rápida y práctica de adquirir las habilidades de preparación para el trabajo que buscan los empleadores. En menos de 4 meses, puede construir una base sólida en seguridad de la información y lanzar su carrera como especialista en ciberseguridad, sin necesidad de experiencia previa. Esto es lo que aprenderá:

  • Habilidades básicas de ciberseguridad para prepararse para su primer puesto, además de preparación para el examen ISC2 Certified in Cybersecurity (CC) reconocido por el sector.
  • Fundamentos de TI, incluida la infraestructura, los sistemas operativos, las redes, las aplicaciones, los datos y el hardware.
  • Comprender las amenazas comunes, como el malware, las infracciones, el phishing y la ingeniería social, y cómo prevenirlas.
  • Formación práctica con herramientas y técnicas utilizadas por especialistas en ciberseguridad del mundo real en la actualidad.

Tanto si está cambiando de carrera como si acaba de empezar, este programa le proporciona habilidades y credenciales prácticas y muy demandadas para destacar en el mercado laboral de la ciberseguridad.

Inscríbase hoy mismo en el certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2 para dar el primer paso hacia una gratificante carrera en ciberseguridad.

Conviértase en un ciberdefensor con el certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM

Obtenga experiencia práctica con las herramientas y técnicas del mundo real que utilizan los hackers éticos para descubrir y realizar correcciones a vulnerabilidades. El certificado profesional de nivel intermedio de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM es su vía rápida al mundo de las pruebas de penetración y las operaciones de ciberseguridad. Esto es lo que aprenderá:

  • Desarrolle habilidades para el mundo real con herramientas de código abierto como Kali Linux, Wireshark, Metasploit y OpenVAS
  • Practique técnicas de hacking ético en entornos seguros y controlados.
  • Simule ciberataques para identificar debilidades y desarrollar estrategias de mitigación.
  • Aprenda prácticas de divulgación responsables para informar de vulnerabilidades de la manera correcta.
  • Complete el programa en solo 1 mes, ideal para profesionales de la tecnología con conocimientos básicos de TI o experiencia previa en ciberseguridad,

Comience hoy mismo su viaje de piratería ética con el certificado profesional en hacking ético con herramientas de código abierto de IBM y dé el siguiente paso en su carrera de ciberseguridad.

¿Listo para construir su futuro en ciberseguridad?

Tanto si acaba de empezar su viaje como si busca subir de nivel con herramientas avanzadas y credenciales respaldadas por el sector, IBM tiene un programa que se ajusta a sus objetivos. Cada certificado profesional está diseñado para equiparlo con habilidades prácticas, herramientas y confianza para ingresar a una de las carreras tecnológicas más demandadas de la actualidad.

Explore el programa que se adapta a su camino y comience a aprender hoy mismo en Coursera:

Certificado profesional de analista de ciberseguridad de IBM

Certificado profesional de especialista en ciberseguridad de IBM e ISC2

Certificado profesional de hacking ético con herramientas de código abierto de IBM

