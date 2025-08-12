Diseñe, construya, cree: dé el paso hacia la carrera que despertará su pasión.

AI Academy Cloud Design and UX

13 de agosto de 2025

Autor

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Tanto si es un narrador visual, un estratega basado en datos o alguien que prospera creando experiencias interactivas, hay un lugar para usted en el panorama digital.​ El conjunto de certificados profesionales de IBM le ofrece múltiples puntos de entrada en este espacio dinámico:

  1. IBM UI/UX Designer Professional Certificate
  2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate
  3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

Con cada programa, puede desarrollar las habilidades creativas y técnicas que los empleadores buscan activamente y estar preparado para estos roles de alta demanda que dan forma al futuro. Independientemente del punto de partida que elija, cada programa va más allá de la teoría y le ofrece experiencia práctica, proyectos reales y u portfolio con trabajos que podrá mostrar con confianza a los empleadores.

Explore estas tres opciones de carrera digital.

1. IBM UI/UX Designer Professional Certificate

Cree experiencias digitales intuitivas que prioricen a los usuarios.

La demanda de diseñadores de IU/UX está creciendo rápidamente a medida que las empresas priorizan las experiencias digitales centradas en el usuario (Global Growth Insights). Este certificado profesional de IBM proporciona las habilidades de preparación para el trabajo y la experiencia práctica que los empleadores buscan activamente, preparándole para crear diseños centrados en el usuario que atraigan y conviertan al público.

Este certificado profesional es ideal para:

  • Personas que desean cambiar de carrera y dedicarse al diseño digital
  • Profesionales creativos que desean expandirse a IU/UX
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y preparadas para el trabajo
  • Profesionales que se reincorporan al mercado laboral con nuevas habilidades
  • Profesionales tecnológicos que giran hacia el diseño centrado en el usuario

Puntos destacados del programa:

  • Requisitos previos: no se requiere experiencia
  • Duración: tres meses
  • Herramientas: Figma, Adobe XD, Miro
  • Habilidades: investigación de usuarios, wireframing, creación de prototipos, arquitectura de la información, pruebas de usabilidad, accesibilidad, conceptos básicos de escritura de UX y uso de IA generativa para flujos de trabajo de diseño más rápidos e inteligentes.
  • Resultado: un portfolio completo de proyectos de diseño de IU/UX más un certificado profesional de IBM reconocido por los sectores para reforzar su currículum y demostrar su preparación para el trabajo. ​
  • Oportunidades de trabajo realistas: diseñador de experiencia de usuario, diseñador de interfaz de usuario, diseñador de productos junior, diseñador visual
  • Rango salarial de nivel básico: los puestos de diseñador de UX/IU (interfaz de usuario) de nivel básico comienzan en 87 546 $ al año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta 148 254 $ al año (talent.com).

Explore el IBM UI/UX Designer Professional Certificate. Por tiempo limitado, el primer mes de formación es gratuito.

2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate

Impulse campañas de marketing impactantes para nuestra era digital.

El marketing digital es un campo en rápida evolución con una gran demanda de profesionales cualificados que puedan elaborar campañas basadas en datos que fomenten el compromiso y estimulen el crecimiento empresarial. Este certificado profesional de IBM le proporciona las habilidades prácticas y la experiencia práctica que los empleadores buscan para optimizar las estrategias digitales.

Este programa es ideal para:

  • Personas que cambian de carrera y buscan entrar en el campo del marketing digital
  • Propietarios de pequeñas empresas o autónomos que desean mejorar sus esfuerzos de marketing
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y preparadas para el trabajo
  • Profesionales del marketing que desean actualizar sus habilidades
  • Profesionales interesados en utilizar la IA generativa para optimizar campañas

Puntos destacados del programa:

  • Requisitos previos: no se requiere experiencia
  • Duración: tres meses
  • Herramientas: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics y herramientas de IA generativa
  • Habilidades: publicidad digital, SEO, gestión de redes sociales, creación de contenidos, marketing por correo electrónico, análisis, y uso de IA generativa para la personalización de contenidos y la optimización de campañas.
  • Resultado: habilidades prácticas y proyectos que demuestren su capacidad para planificar e implementar campañas de marketing digital eficaces, además de un certificado profesional de IBM reconocido en el sector para demostrar su experiencia.
  • Oportunidades de trabajo realistas: especialista en marketing digital, gestor de redes sociales, especialista en SEM, analista de marketing
  • Rango salarial de nivel de entrada: los puestos de nivel de entrada comienzan en 52 533 $ por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta 122 469 $ por año (talent.com).

Explore el IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate. Por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratis.

3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

Cree interfaces de usuario atractivas para sitios web y aplicaciones.

Los desarrolladores front-end están en el centro de la creación de sitios web interactivos y receptivos. Con este certificado profesional de IBM, desarrollará las habilidades de codificación y diseño necesarias para crear experiencias web dinámicas que sean funcionales y fáciles de usar, utilizando herramientas y marcos estándar del sector.

Este programa es ideal para:

  • Personas que desean cambiar de carrera y dedicarse al desarrollo web
  • Profesionales creativos interesados en codin
  • Recién graduados que buscan habilidades prácticas y listas para el trabajo
  • Personas que desean reincorporarse al mercado laboral con habilidades técnicas.
  • Profesionales tecnológicos que buscan especializarse en desarrollo front-end

Puntos destacados del programa:

  • Requisitos previos: no se requiere experiencia
  • Duración: cuatro meses
  • Herramientas: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Habilidades: desarrollo web utilizando HTML, CSS, JavaScript y React; principios de diseño de IU/UX; control de versiones con Git y GitHub; y la creación de aplicaciones web dinámicas.
  • Resultado: un sólido portfolio que muestra proyectos de desarrollo web, incluida una aplicación dinámica, además de un certificado profesional de IBM reconocido en el sector para mejorar su currículum y demostrar su preparación para el trabajo.
  • Oportunidades de trabajo realistas: desarrollador front-end, desarrollador web, desarrollador de interfaz de usuario, desarrollador junior de pila completa
  • Rango salarial de nivel de entrada: los puestos de nivel de entrada comienzan en 90 000 $ por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta 146 774 $ por año (talent.com).

Explore el IBM Front-End Developer Professional Certificate

Su próximo paso comienza aquí

Tanto si es alguien creativo que desea entrar en el mundo de la tecnología como si es un experto en tecnología que busca explorar carreras más creativas, un certificado profesional de IBM puede ofrecerle un puente hacia el mundo digital híbrido, con credenciales reales, experiencia real y oportunidades reales.

No solo terminará con el conocimiento, sino que se irá con:

  • Un portfolio de proyectos del mundo real que muestran a los empleadores lo que puedes hacer
  • Habilidades prácticas en el uso de las herramientas y plataformas para las que están contratando
  • La confianza necesaria para acudir a las entrevistas con una experiencia práctica de la que poder hablar
  • Reconocimiento de una de las marcas tecnológicas más fiables del mundo

Las empresas están contratando activamente en estos puestos. Los certificados de IBM son su vía rápida para estar listo para el trabajo: no se necesita experiencia previa, solo el impulso para construir, diseñar y crear un futuro mejor.

Inscríbase hoy mismo para iniciar su nueva carrera creativa y tecnológica.

IBM UI/UX Designer Professional Certificate (por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratuito)

IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate (por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratuito)

IBM Front-End Developer Professional Certificate

