Diseñe, construya, cree: dé el paso hacia la carrera que despertará su pasión.

Tanto si es un narrador visual, un estratega basado en datos o alguien que prospera creando experiencias interactivas, hay un lugar para usted en el panorama digital. El conjunto de certificados profesionales de IBM le ofrece múltiples puntos de entrada en este espacio dinámico:
Con cada programa, puede desarrollar las habilidades creativas y técnicas que los empleadores buscan activamente y estar preparado para estos roles de alta demanda que dan forma al futuro. Independientemente del punto de partida que elija, cada programa va más allá de la teoría y le ofrece experiencia práctica, proyectos reales y u portfolio con trabajos que podrá mostrar con confianza a los empleadores.
Explore estas tres opciones de carrera digital.
Cree experiencias digitales intuitivas que prioricen a los usuarios.
La demanda de diseñadores de IU/UX está creciendo rápidamente a medida que las empresas priorizan las experiencias digitales centradas en el usuario (Global Growth Insights). Este certificado profesional de IBM proporciona las habilidades de preparación para el trabajo y la experiencia práctica que los empleadores buscan activamente, preparándole para crear diseños centrados en el usuario que atraigan y conviertan al público.
Este certificado profesional es ideal para:
Puntos destacados del programa:
Explore el IBM UI/UX Designer Professional Certificate.
Impulse campañas de marketing impactantes para nuestra era digital.
El marketing digital es un campo en rápida evolución con una gran demanda de profesionales cualificados que puedan elaborar campañas basadas en datos que fomenten el compromiso y estimulen el crecimiento empresarial. Este certificado profesional de IBM le proporciona las habilidades prácticas y la experiencia práctica que los empleadores buscan para optimizar las estrategias digitales.
Este programa es ideal para:
Puntos destacados del programa:
Explore el IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate.
Cree interfaces de usuario atractivas para sitios web y aplicaciones.
Los desarrolladores front-end están en el centro de la creación de sitios web interactivos y receptivos. Con este certificado profesional de IBM, desarrollará las habilidades de codificación y diseño necesarias para crear experiencias web dinámicas que sean funcionales y fáciles de usar, utilizando herramientas y marcos estándar del sector.
Este programa es ideal para:
Puntos destacados del programa:
Tanto si es alguien creativo que desea entrar en el mundo de la tecnología como si es un experto en tecnología que busca explorar carreras más creativas, un certificado profesional de IBM puede ofrecerle un puente hacia el mundo digital híbrido, con credenciales reales, experiencia real y oportunidades reales.
No solo terminará con el conocimiento, sino que se irá con:
Las empresas están contratando activamente en estos puestos. Los certificados de IBM son su vía rápida para estar listo para el trabajo: no se necesita experiencia previa, solo el impulso para construir, diseñar y crear un futuro mejor.
Inscríbase hoy mismo para iniciar su nueva carrera creativa y tecnológica.
IBM UI/UX Designer Professional Certificate (por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratuito)
IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate (por tiempo limitado, el primer mes de aprendizaje es gratuito)