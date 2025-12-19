IA generativa lista para producción: lo que Frontkom aprendió al construir una plataforma escalable con IBM para el transporte público noruego

Con la euforia inicial que rodea a la IA generativa asentándose en una búsqueda más realista del ROI, muchas empresas se enfrentan al reto de ir más allá de los prototipos. Una abrumadora mayoría, 95 %, según un estudio reciente del MIT, lucha por pasar de la fase piloto a la producción con IA generativa.

Para ayudar a sus clientes a ir contra la tendencia de alta adopción con poca o ninguna transformación empresarial significativa, Frontkom, una empresa noruega de innovación digital, construyó una plataforma modular y escalable de IA que ofrece asistentes conversacionales, interfaces de búsqueda y aplicaciones de recuperación para una variedad de clientes, cada uno con diferentes requisitos de datos, escala y gobierno.

Uno de estos clientes es Reis Nordland, el proveedor regional de transporte público del condado de Nordland en Noruega. La empresa opera servicios de autobús y ferry en una extensa región del norte, gestionando horarios, venta de billetes e información sobre rutas para los viajeros.

Frontkom desarrolló y entregó un asistente de viaje con IA generativa que permite a los pasajeros hacer preguntas en lenguaje natural, como “¿Cuándo sale el próximo ferry desde Bodø?” o “¿Hay retrasos en la ruta 300?”, y recibir respuestas precisas y actualizadas de un asistente conversacional en varios idiomas. Apenas semanas después del lanzamiento, la aplicación ha reducido a la mitad las consultas a los representantes del servicio de atención al cliente de Reis Nordland.