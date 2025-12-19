Inteligencia artificial Automatización de TI

IA generativa lista para producción: lo que Frontkom aprendió al construir una plataforma escalable con IBM para el transporte público noruego

Frontkom creó una plataforma modular de IA generativa basada en tecnologías de IBM y herramientas de código abierto que reduce las consultas de los clientes hasta en un 55 %, al tiempo que mantiene las respuestas fundamentadas, gobernadas y fiables.

Publicado el 19 de diciembre de 2025
Vista aérea de cuatro trenes en vías

Con la euforia inicial que rodea a la IA generativa asentándose en una búsqueda más realista del ROI, muchas empresas se enfrentan al reto de ir más allá de los prototipos. Una abrumadora mayoría, 95 %, según un estudio reciente del MIT, lucha por pasar de la fase piloto a la producción con IA generativa.

Para ayudar a sus clientes a ir contra la tendencia de alta adopción con poca o ninguna transformación empresarial significativa, Frontkom, una empresa noruega de innovación digital, construyó una plataforma modular y escalable de IA que ofrece asistentes conversacionales, interfaces de búsqueda y aplicaciones de recuperación para una variedad de clientes, cada uno con diferentes requisitos de datos, escala y gobierno. 

Uno de estos clientes es Reis Nordland, el proveedor regional de transporte público del condado de Nordland en Noruega. La empresa opera servicios de autobús y ferry en una extensa región del norte, gestionando horarios, venta de billetes e información sobre rutas para los viajeros.

Frontkom desarrolló y entregó un asistente de viaje con IA generativa que permite a los pasajeros hacer preguntas en lenguaje natural, como “¿Cuándo sale el próximo ferry desde Bodø?” o “¿Hay retrasos en la ruta 300?”, y recibir respuestas precisas y actualizadas de un asistente conversacional en varios idiomas. Apenas semanas después del lanzamiento, la aplicación ha reducido a la mitad las consultas a los representantes del servicio de atención al cliente de Reis Nordland.  

El reto: asistencia inteligente a los pasajeros

Reis Nordland se enfrentaba a solicitudes repetitivas de servicio de atención al cliente y a la obligación de proporcionar datos de viaje las 24 horas del día. El asistente de IA conversacional de Frontkom se conecta a fuentes de tránsito en tiempo real y a datos internos estructurados, como horarios, actualizaciones de tráfico, preguntas frecuentes y políticas de servicio. El objetivo era ofrecer respuestas fácticas y basadas en el contexto y, al mismo tiempo, mantener a los operadores el control total de las respuestas que ofrece un modelo.

Esta implementación mejoró la experiencia del viajero para el proveedor de servicios de transporte, pero también demostró una arquitectura plantilla que Frontkom reutiliza en otros ámbitos, incluyendo formación, sostenibilidad y servicios municipales.

Arquitectura técnica: basada en componentes, transparente y escalable

Para soportar iteraciones rápidas manteniendo el control y la observabilidad, Frontkom construyó una arquitectura basada en componentes centrada en tecnologías IBM y herramientas de código abierto.

En la parte delantera, un widget de chat ligero e integrable, creado con JavaScript y React, se integra directamente en el sitio web y las aplicaciones móviles de Reis Nordland. Este widget se combina con una interfaz de panel de control segura creada en Supabase, lo que permite a los operadores de Reis Nordland gestionar sus agentes de IA, conjuntos de datos y bases de conocimiento desde una única consola fácil de usar.

La capa de orquestación está impulsada por Langflow, el entorno visual low-code de IBM para crear aplicaciones de agentes de IA. Langflow gestiona la lógica, el diseño de instrucciones y la configuración de las respuestas detrás de cada agente de IA. Esto permite a Frontkom actualizar componentes, incluidos LLM, conectores de datos o flujos de trabajo, de forma independiente sin afectar la estabilidad en producción.

Después de una investigación, el equipo de Frontkom se decidió por el modelo Gemini 2.5 Flash para el caso de uso de Reis Nordland. Si modelos (o herramientas) nuevos o diferentes se vuelven más apropiados en los próximos seis meses, la actualización será una tarea sencilla, gracias a la modularidad de arrastrar y soltar de Langflow.

Langflow se ejecuta en Frontkom PaaS, una infraestructura basada en Kubernetes alojada en AWS. Utiliza el escalado automático de pods horizontales (HPA) y los presupuestos de interrupción de pods (PDB) para mantener la fiabilidad en cargas de tráfico variables. Una CDN de Fastly se sitúa delante del sistema para garantizar una entrega global rápida tanto para los usuarios finales como para las interfaces administrativas.

Todos los datos conversacionales, la telemetría de agentes y los metadatos de configuración persisten en IBM® Cloud Databases for PostgreSQL. Esta elección proporciona tanto escalabilidad como gobierno, con control de versiones que rastrea cada flujo y conjunto de datos utilizado en producción

Descripción general de la arquitectura del sistema del widget de chat y panel de control de Reis Nordland Visión general de la arquitectura del sistema: Cómo la plataforma de Frontkom conecta el widget de chat y panel de control de Reis Nordland (Vercel + Supabase) con Langflow que se ejecuta en el Frontkom PaaS, respaldado por IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Flujo de agentes y herramientas

Dentro de Langflow, cada agente sigue un flujo definido:

  1. Recibir entradas y obtener instrucciones actuales de la base de datos.
  2. Seleccionar modelo a través de middleware como OpenRouter o Vercel IA Gateway.
  3. Invocar herramientas para recuperar datos estructurados o en tiempo real.
  4. Dar forma y devuelver la respuesta a la interfaz de usuario del chat.
Flujo de trabajo del contexto del agente Flujo de contexto del agente: cómo se combinan las instrucciones, los metadatos y las instrucciones del sistema en contexto para el LLM (Gemini), que llama a API activas como EnTur, Reis Nordland Disruption y Google Places para generar respuestas fundamentadas

Las herramientas clave incluyen:

  • PlanTrip (EnTur): combina datos de rutas, salidas y interrupciones; genera una carga TripCard útil que elimina alucinaciones.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): resuelve paradas conocidas y descubre nuevos puntos de interés, proporcionando un contexto localizado para las consultas de los viajeros.

Esta arquitectura garantiza que las respuestas del modelo estén basadas en hechos y sean visualmente coherentes, ya que la carga útil de la interfaz de usuario se genera mediante herramientas deterministas en lugar de mediante la salida de LLM de formato libre.

Flujo de la capa de integración de herramientas Capa de integración de herramientas: el agente interactúa con API como EnTur, Reis Nordland Disruption y Google Places a través de herramientas personalizadas (plan_trip, find_place, get_line_status, etc.), proporcionando datos objetivos y estructurados para cada consulta

Consideraciones de ingeniería

Las prioridades de diseño de Frontkom se formaron a partir de las duras lecciones aprendidas en los primeros proyectos de IA generativa:

  • Minimizar el contexto: las ventanas de entrada más pequeñas producen respuestas más nítidas y fiables.
  • Mantener los módulos intercambiables: cada LLM o componente puede evolucionar sin refactorizar todo el sistema.
  • Registrar todo: cada token, llamada de herramienta y evento de metadatos se registra para su depuración y auditoría.
  • Versionar todo: las bases de conocimiento, las instrucciones y los flujos se rastrean en repositorios de estilo Git.
  • Mantener la supervisión humana: los operadores mantienen el control de los datos y la validación.

Innovación e implementación

El equipo de ingeniería comenzó a crear prototipos del asistente Reis Nordland en Langflow, mapeando visualmente y probando el ciclo de vida completo, desde la entrada hasta la generación de respuestas, antes de pasar a la producción en Frontkom PaaS. Una vez validados, los flujos se implementaron con configuraciones controladas por versiones respaldadas por IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Los ingenieros de IBM colaboraron estrechamente en la implementación de Langflow, la optimización del esquema de la base de datos y el ajuste de la escalabilidad, garantizando que el sistema pudiera gestionar cargas de trabajo del sector público en directo con una latencia y fiabilidad constantes.

Lecciones aprendidas

El proceso de construcción del asistente de IA Reis Nordland puso de manifiesto una serie de principios prácticos y repetibles de diseño y funcionamiento que hicieron que el sistema fuera más preciso, adaptable y fiable en producción:

    • La estructura impulsa la precisión: los esquemas de datos precisos y los flujos modulares evitan comportamientos impredecibles.
    • Iterar continuamente: los bucles de feedback del mundo real son esenciales para refinar las instrucciones y los outputs.
    • La transparencia genera confianza: la observabilidad integral simplifica la depuración y el cumplimiento.
    • La arquitectura importa: el aislamiento de los componentes permitió actualizar la capa LLM sin tiempo de inactividad.

    Impacto: IA fiable para el sector público

    El asistente de Reis Nordland gestiona ahora miles de interacciones diarias, proporcionando a los viajeros respuestas rápidas y multilingües. Actualizar la aplicación es un proceso mucho más sencillo; el equipo puede implementar nuevas características o conjuntos de datos en horas en lugar de semanas. 

    Los tickets de soporte han disminuido significativamente: solo en la primera semana, el nuevo sistema resolvió más de 1300 tickets de soporte, lo que llevó a Reis Norland a describir a su asistente de IA como un "empleado muy valioso".  Y los resultados siguen mejorando. 

    Cuatro semanas después del lanzamiento, el número de consultas al centro de atención al cliente se redujo en un 37 % en comparación con el año pasado. Después de seis semanas, esa estadística mejoró al 55 %. Al mismo tiempo, los tiempos de respuesta del centro de atención al cliente se redujeron casi a la mitad (hasta aproximadamente un día), a pesar de que había menos recursos de respuesta manual. Esto es el resultado de menos consultas, ya que el chatbot asume la carga de responder muchas preguntas.

    Y lo que es más importante, la misma arquitectura se está reutilizando para otros clientes de Frontkom, lo que demuestra que la IA generativa de nivel de producción es repetible cuando la base es modular, observable y gobernada.

    Tobias Kulvik

    AI Architect

    Frontkom

    Chad Jennings

    Global Head of Customer Voice and Product Experience

    IBM