IA generativa lista para producción: lo que Frontkom aprendió al construir una plataforma escalable con IBM para el transporte público noruego

Para soportar iteraciones rápidas manteniendo el control y la observabilidad, Frontkom construyó una arquitectura basada en componentes centrada en tecnologías IBM y herramientas de código abierto.
En la parte delantera, un widget de chat ligero e integrable, creado con JavaScript y React, se integra directamente en el sitio web y las aplicaciones móviles de Reis Nordland. Este widget se combina con una interfaz de panel de control segura creada en Supabase, lo que permite a los operadores de Reis Nordland gestionar sus agentes de IA, conjuntos de datos y bases de conocimiento desde una única consola fácil de usar.
La capa de orquestación está impulsada por Langflow, el entorno visual low-code de IBM para crear aplicaciones de agentes de IA. Langflow gestiona la lógica, el diseño de instrucciones y la configuración de las respuestas detrás de cada agente de IA. Esto permite a Frontkom actualizar componentes, incluidos LLM, conectores de datos o flujos de trabajo, de forma independiente sin afectar la estabilidad en producción.
Después de una investigación, el equipo de Frontkom se decidió por el modelo Gemini 2.5 Flash para el caso de uso de Reis Nordland. Si modelos (o herramientas) nuevos o diferentes se vuelven más apropiados en los próximos seis meses, la actualización será una tarea sencilla, gracias a la modularidad de arrastrar y soltar de Langflow.
Langflow se ejecuta en Frontkom PaaS, una infraestructura basada en Kubernetes alojada en AWS. Utiliza el escalado automático de pods horizontales (HPA) y los presupuestos de interrupción de pods (PDB) para mantener la fiabilidad en cargas de tráfico variables. Una CDN de Fastly se sitúa delante del sistema para garantizar una entrega global rápida tanto para los usuarios finales como para las interfaces administrativas.
Todos los datos conversacionales, la telemetría de agentes y los metadatos de configuración persisten en IBM® Cloud Databases for PostgreSQL. Esta elección proporciona tanto escalabilidad como gobierno, con control de versiones que rastrea cada flujo y conjunto de datos utilizado en producción