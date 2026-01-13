En todos los sectores, los líderes se están dando cuenta de que lo que importa no es cuántos datos tiene, sino cuánto puede confiar en ellos. En la era de la IA, la verdadera ventaja competitiva reside en pipelines de datos fiables, transparentes y bien controlados que puedan seguir el ritmo de los negocios. Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a pipelines frágiles, paneles de control retrasados y resolución manual de problemas que consumen un valioso tiempo de ingeniería y análisis.

Esa era la realidad de una organización de medios líder en APAC hasta que Tech Mahindra, en estrecha colaboración con IBM, les ayudó a reimaginar sus operaciones de datos utilizando IBM Databand.