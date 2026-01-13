Lo que hizo que este compromiso tuviera éxito no fue solo la tecnología; era el modelo de asociación que había detrás. Tech Mahindra e IBM operaron como un equipo integrado, combinando la experiencia en dominio y entrega de Tech Mahindra con el liderazgo arquitectónico y de productos de IBM.
Para la organización de medios, el viaje es continuo, desde la estabilización de las operaciones de datos actuales hasta la creación de la plataforma de datos controlados y con IA del mañana. Pero la dirección es clara: los datos fiables, observables y bien integrados se están convirtiendo en el nuevo motor de la productividad del personal y del crecimiento empresarial.
Si su organización se pregunta cómo obtener más valor de sus datos, de forma segura, fiable y rápida, la historia de esta colaboración ofrece un plan muy eficaz. Comience con confianza, diseñe para la observabilidad y elija socios que se comprometan a coinnovar para obtener resultados, no solo implementaciones.
