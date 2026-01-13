Inteligencia artificial Automatización de TI

Convertir datos de confianza en un motor de productividad

Tech Mahindra trabajó mano a mano con el equipo de datos e IA de IBM para diseñar e implementar un marco de observabilidad de los datos con IA para mejorar la fiabilidad de los pipelines de datos. Lo hacen utilizando IBM® Databand y sus capacidades de observabilidad de los datos, ahora disponibles en IBM watsonx.data integration.

Publicado el 13 de enero de 2026
By Amit Jha

En todos los sectores, los líderes se están dando cuenta de que lo que importa no es cuántos datos tiene, sino cuánto puede confiar en ellos. En la era de la IA, la verdadera ventaja competitiva reside en pipelines de datos fiables, transparentes y bien controlados que puedan seguir el ritmo de los negocios. Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a pipelines frágiles, paneles de control retrasados y resolución manual de problemas que consumen un valioso tiempo de ingeniería y análisis.

Esa era la realidad de una organización de medios líder en APAC hasta que Tech Mahindra, en estrecha colaboración con IBM, les ayudó a reimaginar sus operaciones de datos utilizando IBM Databand.

Cuando los pipelines de datos se convierten en un cuello de botella

Esta organización global de medios dependía de los datos para entender audiencias, optimizar el contenido y gestionar los ingresos, pero se enfrentaba a desafíos en operaciones de datos y análisis. Los usuarios empresariales esperaban interminablemente los informes, los equipos de operaciones pasaban noches y fines de semana depurando y las decisiones estratégicas se tomaban con información incompleta o retrasada. Cada fallo tenía el potencial de provocar un efecto dominó.

La organización se dio cuenta de que debe abordar estos desafíos tomando medidas críticas para:

  • Prevenir fallos en el pipeline de datos
  • Minimizar el riesgo de paneles de control retrasados u obsoletos
  • Mejorar la fiabilidad de los datos en todas las unidades de negocio
  • Reducir el esfuerzo manual para rastrear los problemas e identificar las causas raíz

La organización no solo necesitaba más herramientas; necesitaba un enfoque inteligente y proactivo para gestionar la fiabilidad de los datos a escala.

De reactivo a proactivo, con observabilidad de los datos

Tech Mahindra trabajó mano a mano con el equipo de IBM Data & AI para diseñar e implementar un marco de observabilidad de datos con IA. El marco se centró en las capacidades de observabilidad de los datos de IBM Databand, ahora disponibles en IBM watsonx.data integration.

La solución ofrecía:

  • Monitorización continua de los flujos de datos en entornos híbridos
  • Detección de anomalías en tiempo real para identificar problemas a medida que surgen
  • Análisis automatizado del impacto para comprender rápidamente qué trabajos y paneles de control posteriores se ven afectados
  • Visibilidad unificada de pipelines, DAG, tareas y registros de errores

La tecnología de observabilidad de los datos de IBM proporcionó una visión unificada de todos los compositores, DAG y tareas, junto con registros de errores precisos y gráficos de dependencia. Este enfoque permitió al equipo de operaciones pasar de la conjetura a la acción dirigida. En lugar de rebuscar en los registros de todas las herramientas y entornos, podían ver rápidamente dónde empezaba el problema y a qué afectaba. 

El resultado fue un cambio de mentalidad: de reaccionar ante los fracasos a anticiparlos y prevenirlos antes de que afecten al negocio.

Ampliar la visión: modernización de datos para el futuro

Basándose en este éxito, la asociación está evolucionando ahora hacia la modernización de la pila de integración de datos del cliente con IBM watsonx.data integration y gobierno avanzado. Esta evolución unifica datos estructurados y datos no estructurados bajo un marco lakehouse de próxima generación, al tiempo que permite la observabilidad y el seguimiento de linaje en plataformas nativas de la nube como Google BigQuery.

Al integrar las capacidades automatizadas de análisis de linaje y gobierno de IBM, el marco ayudará a garantizar la conformidad y la trazabilidad. También establecerá una base para sistemas de datos preparados para la IA. Esta evolución subraya el compromiso compartido de ayudar a las empresas a aprovechar la IA y la automatización para impulsar la productividad, simplificar la complejidad y ampliar la innovación de forma responsable.

Impacto medible para la organización de medios

La transformación ya ha proporcionado beneficios tangibles y cuantificables para el cliente del sector de los medios de comunicación:

  • Los tiempos de detección de incidentes se redujeron de días a minutos: la detección de anomalías en tiempo real y las alertas automatizadas muestran los problemas a medida que se producen, no después de que los usuarios se quejen.
  • Los ciclos de resolución se redujeron significativamente: con IBM Databand proporcionando una visión unificada e integral de los pipelines y las tareas, el equipo de operaciones está ahorrando hasta un 20 % de su tiempo de resolución de problemas, liberando capacidad para trabajos de mayor valor.
  • Mejora de la eficiencia dela monitorización: las alertas configurables y las métricas enriquecidas significan que los equipos dedican hasta un 30 % menos de tiempo a la monitorización manual. Invierten este tiempo ahorrado en nuevos pipelines, controles de calidad de los datos e innovaciones.
  • Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) empresariales están cerca del 100 %: con sólidos controles de calidad de los datos, mecanismos de alerta y monitorización unificada, el cliente ahora puede cumplir los SLA empresariales con mucha mayor coherencia y confianza.
  • Los paneles de control se actualizan casi en tiempo real: los stakeholders de la empresa obtienen acceso a conocimientos más recientes, lo que permite una toma de decisiones más rápida en contenidos, marketing y operaciones.

Más allá de las métricas, quizás el resultado más importante sea cultural: los equipos dedican menos tiempo a apagar incendios y más a innovar. Los ingenieros y analistas de datos ahora tienen la capacidad de centrarse en la estrategia, no solo en la estabilidad.

Plan para maximizar el valor de sus datos

Lo que hizo que este compromiso tuviera éxito no fue solo la tecnología; era el modelo de asociación que había detrás. Tech Mahindra e IBM operaron como un equipo integrado, combinando la experiencia en dominio y entrega de Tech Mahindra con el liderazgo arquitectónico y de productos de IBM.

Para la organización de medios, el viaje es continuo, desde la estabilización de las operaciones de datos actuales hasta la creación de la plataforma de datos controlados y con IA del mañana. Pero la dirección es clara: los datos fiables, observables y bien integrados se están convirtiendo en el nuevo motor de la productividad del personal y del crecimiento empresarial.

Si su organización se pregunta cómo obtener más valor de sus datos, de forma segura, fiable y rápida, la historia de esta colaboración ofrece un plan muy eficaz. Comience con confianza, diseñe para la observabilidad y elija socios que se comprometan a coinnovar para obtener resultados, no solo implementaciones.

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra