Crear agentes de IA de confianza con watsonx: convertir datos fragmentados en decisiones seguras

Con el enfoque de IBM, watsonx.data y watsonx Orchestrate trabajan juntos para ofrecer una respuesta precisa y explicable a través de un flujo de trabajo gobernado e impulsado por IA.

Publicado 29 octubre 2025
Isabella Rocha

Casi la mitad de los usuarios de IA empresarial admiten que basaron las principales decisiones empresariales en resultados de la IA inexactos o alucinados, lo que provocó unas pérdidas estimadas en 67 400 millones de dólares. La causa raíz suele residir en bases de datos poco fiables o incompletas, y se espera que más del 60 % de los proyectos de IA sin una práctica de datos preparada para la IA fracasen hasta 2026.

Se espera que las empresas modernas se muevan más rápido, ofrezcan una mayor productividad y tomen decisiones con confianza. La realidad es diferente: los empleados dedican horas a trabajos manuales repetitivos, la información crítica está fragmentada en todos los sistemas y los proyectos de IA a menudo se ejecutan en silos, sin utilizar plenamente los datos en todos los conjuntos de datos de la empresa.

El reto no es la falta de herramientas; es la ausencia de un sistema cohesivo. Las empresas necesitan una base de datos preparada para la IA que conecte los datos, aplique el gobierno y potencie una IA fiable.

Resolver la fragmentación de datos para obtener resultados fiables

Considere un escenario en el que un ejecutivo de una empresa global necesita comprender el crecimiento de fin de año en los contratos firmados por región e identificar qué contratos conllevan riesgos de cumplimiento.

Parece sencillo, pero detrás de ese escenario se esconde un complejo reto en materia de datos: gran parte de la información se encuentra en formatos no estructurados, como PDF, dispersa en sistemas que no están conectados de forma natural.

  1. watsonx.data enriquece documentos no estructurados (como contratos) en datos estructurados y datos controlados.
  2. watsonx Orchestrate traduce una solicitud de lenguaje natural a SQL y la ejecuta como la capa de agencia que une el razonamiento y los datos controlados.
  3. La consulta se ejecuta en datos fiables y de alta calidad almacenados en watsonx.data.
  4. El resultado es auditable, explicable y verificable, con enlaces a documentos de origen y comprobaciones de las normas de conformidad.

El resultado es un número listo para tomar decisiones que los líderes pueden presentar con confianza a los auditores, los reguladores y la junta directiva.

Resultados probados con watsonx.data y watsonx Orchestrate

Al combinar watsonx.data y watsonx Orchestrate, las empresas pueden crear una base para agentes de IA confiables y explicables:

  • Aumente la productividad con hasta un 80 % menos de esfuerzo manual en flujos de trabajo de varios pasos utilizando watsonx Orchestrate y su automatización inteligente.
  • Aumente la precisión en un 40 % con resultados de IA más fiables que los métodos de recuperación convencionales gracias a la base de datos regulada y de alta calidad de watsonx.data.
  • Acelere la innovación con un acceso unificado y gobernado a los datos en entornos híbridos y multinube impulsados por watsonx.data.

Prueba en acción

Los ejemplos del mundo real muestran cómo las organizaciones ya están utilizando watsonx.data y watsonx Orchestrate juntos para convertir datos complejos en resultados fiables y explicables.

En IBM, la plataforma interna AskIBM demuestra el poder de estas tecnologías en acción. El asistente impulsado por IA gestiona más de 300 000 interacciones mensuales, ahorrando a los empleados más de 16 000 horas y logrando una adopción del 73 % por parte del personal.

Creado con watsonx.ai, impulsado por watsonx Orchestrate y gobernado a través de watsonx.data, AskIBM conecta a los usuarios, los datos y las herramientas de toda la empresa para automatizar tareas y ofrecer resultados fiables y comprensibles.

El Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine proporciona otro claro ejemplo de este impacto. Al combinar watsonx Orchestrate y watsonx.data, la Organización tiene 3 veces más conocimientos generados por evento, logrando una reducción estimada del 40 % en el tiempo de generación de conocimientos. Esta plataforma unificada impulsada por IA integra datos estructurados y datos no estructurados para ofrecer conocimientos en tiempo real que acelera la entrega y profundiza la participación de los fans en todos los canales.

Impulse la productividad y la confianza

IBM ayuda a las organizaciones a superar los datos desconectados y los procesos aislados para crear sistemas inteligentes y proactivos que impulsan la productividad y la confianza. Al unir watsonx.data y watsonx Orchestrate, las empresas pueden crear una base regulada para la IA que conecta datos, automatiza decisiones y ofrece resultados precisos, explicables y listos para el mundo real.

