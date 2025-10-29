Casi la mitad de los usuarios de IA empresarial admiten que basaron las principales decisiones empresariales en resultados de la IA inexactos o alucinados, lo que provocó unas pérdidas estimadas en 67 400 millones de dólares. La causa raíz suele residir en bases de datos poco fiables o incompletas, y se espera que más del 60 % de los proyectos de IA sin una práctica de datos preparada para la IA fracasen hasta 2026.

Se espera que las empresas modernas se muevan más rápido, ofrezcan una mayor productividad y tomen decisiones con confianza. La realidad es diferente: los empleados dedican horas a trabajos manuales repetitivos, la información crítica está fragmentada en todos los sistemas y los proyectos de IA a menudo se ejecutan en silos, sin utilizar plenamente los datos en todos los conjuntos de datos de la empresa.

El reto no es la falta de herramientas; es la ausencia de un sistema cohesivo. Las empresas necesitan una base de datos preparada para la IA que conecte los datos, aplique el gobierno y potencie una IA fiable.