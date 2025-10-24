Trust by Design: integración del gobierno en la IA en el Banco do Brasil

En todos los sectores, la adopción de la IA se está acelerando, pero también los riesgos. En particular, las instituciones financieras operan en entornos de alto riesgo donde el coste del fracaso se mide en pérdida de confianza, sanciones regulatorias y daños a la reputación.



Según IBM Research:

Al 73 % de los líderes de TI les preocupan los resultados sesgados

les preocupan los resultados sesgados El 79 % se preocupa por las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de IA

en los sistemas de IA Menos del 30 % de los CRO y CFO sienten que sus organizaciones están abordando adecuadamente los riesgos de cumplimiento

La complejidad inherente a la gestión de los sistemas de IA amplifica estas preocupaciones. Hoy en día, las organizaciones operan en entornos multifacéticos de partes interesadas que incluyen responsables de cumplimiento, gestores de riesgos, líderes de TI y científicos de datos. La ausencia de documentación estandarizada, combinada con la naturaleza manual de los procesos de supervisión, dificulta el escalado eficiente de las iniciativas de IA.

Al mismo tiempo, los marcos normativos como la Ley de IA de la UE, ISO 42001 y el marco de gestión de riesgos de IA de NIST están evolucionando rápidamente, lo que requiere una adaptación constante. Además, el comportamiento opaco de los modelos de IA subraya la necesidad de procesos y tecnologías racionalizados que promuevan la explicabilidad y la auditabilidad, lo que ayuda a abordar las preocupaciones a nivel de dirección y a evitar o mitigar las costosas multas por incumplimiento.

Este contexto lo deja claro: el gobierno es una necesidad estratégica.