La historia de Wave Group: escalar la inteligencia empresarial sin interrupciones

Conectar los sistemas de la empresa sin interrupciones

Para operacionalizar la IA en sus diversos negocios sin interrumpir los sistemas existentes, Wave Group implementó una arquitectura híbrida en capas que se asienta sobre su entorno empresarial actual.

Los datos de 11 sistemas centrales, incluidos SAP, Oracle, Salesforce y plataformas específicas de dominio, se abstraen a través de API estandarizadas, lo que permite que la información fluya de manera segura sin cambiar ni reemplazar las aplicaciones subyacentes.

Esta mejora creó una visión empresarial compartida en funciones como finanzas, ventas, recursos humanos y operaciones, al tiempo que preservó la estabilidad de las inversiones empresariales de larga data.

Establecer una base de datos de confianza para toda la empresa

Los datos empresariales se gobiernan y activan a través de una base centralizada de datos que soporta tanto información estructurada como no estructurada. Combinando IBM Cloud Object Storage, watsonx.data y procesamiento escalable, Wave Group estableció una capa de datos fiable que podía consultarse en tiempo real y usarse para razonamientos avanzados, sin necesidad de consolidar físicamente los sistemas. Esta base garantiza la coherencia de los datos, permite la búsqueda semántica en documentos y registros y admite cargas de trabajo de análisis y de IA a medida que evolucionan las necesidades empresariales.

Orquestar la inteligencia en todos los ámbitos empresariales

Además de esta base, Wave Group introdujo agentes de IA orquestados en todos los dominios empresariales mediante el uso de IBM watsonx Orchestrate. Estos agentes trabajan juntos para enrutar consultas, razonar entre funciones y ofrecer respuestas coordinadas y conscientes del contexto a los usuarios a través de una interfaz segura basada en roles. En lugar de actuar como automatizaciones aisladas, los agentes forman una capa de orquestación que convierte los datos empresariales en inteligencia lista para tomar decisiones, integrando la IA directamente en el funcionamiento del negocio, no como una herramienta independiente.