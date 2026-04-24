La historia de Wave Group: escalar la inteligencia empresarial sin interrupciones

Wave Group, una empresa diversificada con intereses comerciales en inmuebles, formación, entretenimiento y atención sanitaria, se asoció con IBM y su partner de servicios Gadiel Technologies para diseñar e implementar una arquitectura híbrida de extremo a extremo basada en la plataforma IBM watsonx, con watsonx Orchestrate como capa de coordinación de inteligencia.
Wave Group es uno de los principales conglomerados privados de la India, con un legado de seis décadas que abarca el inmueble, la fabricación, las bebidas, el entretenimiento, la agricultura y la atención sanitaria. Con sede en Noida, Uttar Pradesh, Wave Group opera a gran escala, gestionando negocios complejos respaldados por sistemas y procesos empresariales profundamente integrados.
Para Wave Group, el reto no consistía en adoptar la IA, sino en posibilitar la acción inteligente a través de sistemas fragmentados. Trabajando con IBM y su partner de servicios Gadiel Technologies, la organización se propuso abordar datos aislados y operaciones distribuidas a lo largo de su diverso portafolio.
Para abordar estos desafíos, Wave Group implementó un patrón de orquestación agente usando watsonx Orchestrate para superponer inteligencia en los sistemas existentes, permitiendo la toma de decisiones moderna con IA gobernada y escalable sin migración ni dependencia.
Wave Group opera en un entorno empresarial rico pero altamente distribuido. Las funciones empresariales principales se ejecutan en una combinación de SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors y varias plataformas específicas de dominio que respaldan la gestión de terrenos, la construcción y las operaciones industriales. Cada sistema está profundamente integrado, es de misión crítica y está optimizado para su propio contexto operativo.
El desafío no surgió de los sistemas individuales, sino de la forma en que interactuaban.
La información se encontraba en silos, la toma de decisiones dependía en gran medida de la interpretación manual y los esfuerzos de automatización se limitaban a los límites de cada departamento. Como resultado, la organización se enfrentó a:
Dada la escala y madurez de sus operaciones, sustituir los sistemas existentes no era factible ni deseable. Lo que Wave Group necesitaba en su lugar era una forma de conectar de manera inteligente estas plataformas, gobernar cómo fluía la información entre ellas y permitir la acción oportuna, sin interrumpir los sistemas que ya impulsaban el negocio.
Wave Group colaboró con IBM y su partner de servicios Gadiel Tecnología para diseñar e implementar una arquitectura híbrida de extremo a extremo. Esta arquitectura se construyó sobre la plataforma IBM watsonx con watsonx Orchestrate como capa de coordinación de la inteligencia.
Actuando como autoridad en diseño y entrega, Gadiel Technologies lideró la estrategia de arquitectura, la ingeniería de datos y el desarrollo de agentes de IA específicos de dominio, reuniendo sistemas, datos e IA en una capa operativa unificada.
El enfoque era deliberado: crear una capa de inteligencia unificada sobre los sistemas existentes en lugar de sustituirlos. En esencia, la solución conecta 11 fuentes de datos empresariales mediante Integración impulsada por API, las consolida en una base de datos controlados y las activa mediante agentes de IA orquestados en distintos dominios empresariales. No es un chatbot. Es un tejido de orquestación empresarial, uno que permite a los usuarios interactuar con las operaciones empresariales a través de agentes de IA coordinados y con reconocimiento de dominios.
Para ofrecer este nivel de inteligencia en toda la empresa sin alterar los sistemas centrales, Wave Group necesitaba algo más que integración: necesitaba una arquitectura unificadora. Uno que pudiera mover datos de forma fiable desde la fuente hasta el conocimiento y la acción. El resultado es una arquitectura híbrida en capas diseñada para orquestar la inteligencia desde el origen hasta la decisión.
Conectar los sistemas de la empresa sin interrupciones
Para operacionalizar la IA en sus diversos negocios sin interrumpir los sistemas existentes, Wave Group implementó una arquitectura híbrida en capas que se asienta sobre su entorno empresarial actual.
Los datos de 11 sistemas centrales, incluidos SAP, Oracle, Salesforce y plataformas específicas de dominio, se abstraen a través de API estandarizadas, lo que permite que la información fluya de manera segura sin cambiar ni reemplazar las aplicaciones subyacentes.
Esta mejora creó una visión empresarial compartida en funciones como finanzas, ventas, recursos humanos y operaciones, al tiempo que preservó la estabilidad de las inversiones empresariales de larga data.
Establecer una base de datos de confianza para toda la empresa
Los datos empresariales se gobiernan y activan a través de una base centralizada de datos que soporta tanto información estructurada como no estructurada. Combinando IBM Cloud Object Storage, watsonx.data y procesamiento escalable, Wave Group estableció una capa de datos fiable que podía consultarse en tiempo real y usarse para razonamientos avanzados, sin necesidad de consolidar físicamente los sistemas. Esta base garantiza la coherencia de los datos, permite la búsqueda semántica en documentos y registros y admite cargas de trabajo de análisis y de IA a medida que evolucionan las necesidades empresariales.
Orquestar la inteligencia en todos los ámbitos empresariales
Además de esta base, Wave Group introdujo agentes de IA orquestados en todos los dominios empresariales mediante el uso de IBM watsonx Orchestrate. Estos agentes trabajan juntos para enrutar consultas, razonar entre funciones y ofrecer respuestas coordinadas y conscientes del contexto a los usuarios a través de una interfaz segura basada en roles. En lugar de actuar como automatizaciones aisladas, los agentes forman una capa de orquestación que convierte los datos empresariales en inteligencia lista para tomar decisiones, integrando la IA directamente en el funcionamiento del negocio, no como una herramienta independiente.
Lo que diferencia este enfoque es cómo la arquitectura se diseñó para la ejecución híbrida desde el principio:
Estas características permiten a Wave Group modernizar sin introducir riesgos ni interrupciones operativas.
La IA responsable está integrada directamente en la arquitectura y los flujos de trabajo empresariales:
Esto transforma la IA responsable de un requisito de cumplimiento en un motor de confianza, velocidad y escalabilidad.
La implementación de Wave Group no solo mejoró el acceso a los datos, sino que transformó la manera en que se toman las decisiones en toda la empresa, acelerando la velocidad, mejorando la alineación e integrando la inteligencia directamente en las operaciones diarias.
1. Productividad de la IA
Wave Group redujo significativamente el tiempo necesario para pasar de la pregunta a la perspectiva que se puede ejecutar. Los usuarios empresariales ahora pueden interactuar con los datos empresariales utilizando lenguaje natural y recibir respuestas multifuncionales en segundos, en lugar de depender de ciclos manuales de informes. Este cambio ha eliminado la dependencia de las solicitudes de datos fragmentados y ha capacitado a los equipos de finanzas, ventas y operaciones para tomar decisiones más rápidas y autónomas.
2. Integración de aplicaciones y resiliencia
Al unificar los sistemas empresariales en una única arquitectura basada en API, Wave Group eliminó los silos de datos y creó una columna vertebral digital resiliente. Esta mejora ha permitido una coordinación perfecta entre las funciones empresariales y, al mismo tiempo, ha permitido añadir nuevos casos de uso y fuentes de datos sin interrupciones. El resultado es un entorno más ágil y escalable que puede evolucionar según las necesidades del negocio, sin necesidad de cambiar de plataforma.
3. Seguridad y gobierno
El gobierno está ahora integrado en cada interacción. Con acceso basado en roles, pipelines de datos gobernados y resultados rastreables impulsados por IA, Wave Group garantiza que los datos sean seguros, conformes y auditables en todas las unidades de negocio. Esta base de confianza aceleró la adopción y, al mismo tiempo, redujo el riesgo operativo y de cumplimiento.
Esta implementación refleja el enfoque diferenciado de IBM:
Estos principios permiten a las empresas escalar la IA con confianza y control.
El viaje de Wave Group subraya un cambio crítico: la ventaja empresarial ya no proviene de agregar más sistemas, sino de hacer que los sistemas existentes funcionen juntos de manera inteligente.
En lugar de perseguir una transformación a gran escala o la sustitución de sistemas, Wave Group se centró en orquestar lo que ya tenía: conectar múltiples plataformas de dominios específicos en una capa de inteligencia unificada. Este proceso permitió a la empresa obtener un valor inmediato de las inversiones existentes y, al mismo tiempo, crear una base para ampliar la IA a todos los departamentos sin introducir riesgos.
El resultado no es solo mejores perspectivas, sino un modelo operativo fundamentalmente diferente. En este modelo operativo, las decisiones se informan en tiempo real, los flujos de trabajo abarcan los sistemas sin problemas y la IA se integra en el funcionamiento del negocio, no se superpone a ella.
Las empresas no necesitan transformarlo todo de una vez. Comience con un único caso de uso de orquestación. Conecte sistemas a través de API. Introduzca agentes de IA donde puedan aportar valor inmediato.
Porque la verdadera ventaja no es adoptar la IA, sino hacer que la IA funcione en toda su empresa.
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