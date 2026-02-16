IBM®  Consulting impulsa la transformación con Dell AI Factory with NVIDIA como motor

Las empresas compiten por integrar capacidades de IA en las operaciones, desde el mantenimiento predictivo en entornos industriales hasta cadenas de suministro dinámicas, pasando por el compromiso con el cliente en tiempo real y la toma de decisiones autónomas en finanzas. El impulso es asombroso. Se prevé que el mercado mundial de infraestructuras de IA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 38 %. Se espera que el mercado aumente de aproximadamente 147 000 millones de dólares en 2024 a más de 747 000 millones de dólares en 2029.

En este contexto, las organizaciones de todo el mundo están bajo una presión creciente no solo para pilotar IA, sino para impulsarla a producción de forma fiable y segura, para obtener rápidamente la ventaja competitiva.

Mientras tanto, las cargas de trabajo de IA exigen computación, memoria, interconexión y almacenamiento de forma mucho más agresiva que las cargas de trabajo tradicionales. Los modelos de nube convencionales y los centros de datos heredados a menudo no cumplen con las expectativas empresariales a la hora de lograr una “IA a escala”. Si bien las nubes proporcionan flexibilidad y facilidad de puesta en marcha, con frecuencia introducen variabilidad en el rendimiento debido a la tenencia múltiple, los costes a la hora de entrenar modelos grandes y los cuellos de botella de latencia para la inferencia en tiempo real.

La soberanía de los datos y las restricciones normativas en Europa (por ejemplo, el RGPD, la residencia de datos y las normas específicas del sector) limitan aún más la libertad con la que las organizaciones pueden enviar datos a las nubes públicas. Los sistemas heredados, los silos de datos on-premises y los flujos de trabajo empresariales altamente complejos suelen resistirse a las migraciones ingenuas a la nube; varias empresas informan de migraciones estancadas o parciales que obstaculizan la eficacia de la IA.

IBM Consulting trabaja estrechamente con nuestros socios NVIDIA y Dell para ayudar a organizaciones y países a escalar con fábricas de IA diseñadas específicamente para aprovechar la oportunidad que se avecina en la era de la IA.