IBM®  Consulting impulsa la transformación con Dell AI Factory with NVIDIA como motor

La Dell AI Factory with NVIDIA transforma la IA en una capacidad empresarial repetible y escalable, lo que la convierte, en la práctica, en una línea de producción de inteligencia digital.

Publicado el 16 de febrero de 2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Las empresas compiten por integrar capacidades de IA en las operaciones, desde el mantenimiento predictivo en entornos industriales hasta cadenas de suministro dinámicas, pasando por el compromiso con el cliente en tiempo real y la toma de decisiones autónomas en finanzas. El impulso es asombroso. Se prevé que el mercado mundial de infraestructuras de IA crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 38 %. Se espera que el mercado aumente de aproximadamente 147 000 millones de dólares en 2024 a más de 747 000 millones de dólares en 2029.

En este contexto, las organizaciones de todo el mundo están bajo una presión creciente no solo para pilotar IA, sino para impulsarla a producción de forma fiable y segura, para obtener rápidamente la ventaja competitiva.

Mientras tanto, las cargas de trabajo de IA exigen computación, memoria, interconexión y almacenamiento de forma mucho más agresiva que las cargas de trabajo tradicionales. Los modelos de nube convencionales y los centros de datos heredados a menudo no cumplen con las expectativas empresariales a la hora de lograr una “IA a escala”. Si bien las nubes proporcionan flexibilidad y facilidad de puesta en marcha, con frecuencia introducen variabilidad en el rendimiento debido a la tenencia múltiple, los costes a la hora de entrenar modelos grandes y los cuellos de botella de latencia para la inferencia en tiempo real.

La soberanía de los datos y las restricciones normativas en Europa (por ejemplo, el RGPD, la residencia de datos y las normas específicas del sector) limitan aún más la libertad con la que las organizaciones pueden enviar datos a las nubes públicas. Los sistemas heredados, los silos de datos on-premises y los flujos de trabajo empresariales altamente complejos suelen resistirse a las migraciones ingenuas a la nube; varias empresas informan de migraciones estancadas o parciales que obstaculizan la eficacia de la IA. 

IBM Consulting trabaja estrechamente con nuestros socios NVIDIA y Dell para ayudar a organizaciones y países a escalar con fábricas de IA diseñadas específicamente para aprovechar la oportunidad que se avecina en la era de la IA.

La AI Factory: infraestructura de IA a medida

Dell AI Factory with NVIDIA, desarrollado por Dell Technologies y NVIDIA, transforma la IA en una capacidad empresarial repetible y escalable, convirtiéndola efectivamente en una línea de producción para la inteligencia digital. Para los ejecutivos, acelera la transformación empresarial al incorporar la IA en los procesos principales, lo que impulsa la eficiencia, la rentabilidad y las nuevas fuentes de ingresos.

Para los líderes técnicos, proporciona una arquitectura validada que abarca computación densa en GPU, redes de alto rendimiento y almacenamiento de nivel empresarial. También ofrece una completa pila de software de IA que cubre todo el ciclo de vida, desde la ingesta de datos y la formación de modelos hasta la implementación, la monitorización y el gobierno.

Dell AI Factory with NVIDIA sirve como columna vertebral de la infraestructura, al proporcionar la base escalable, de rendimiento y eficiente desde el punto de vista energético necesaria para impulsar la IA. Basado en los servidores optimizados de Dell con computación, almacenamiento y redes acelerados por NVIDIA, proporciona una plataforma segura y de alta densidad para la modernización intensiva en computación y las cargas de trabajo de IA.

Cuatro casos de uso clave de la Dell AI Factory with NVIDIA

Dell AI Factory with NVIDIA es una plataforma versátil capaz de impulsar un amplio espectro de iniciativas de IA, pero su mayor valor radica en impulsar resultados empresariales medibles donde más importa. Ya sea permitiendo una detección más rápida del fraude en la banca, acelerando la atención de precisión en el sector sanitario o mejorando el tiempo de actividad de la producción en la fabricación, Dell AI Factory with NVIDIA respalda la innovación empresarial. También ayuda a las organizaciones a moverse desde proyectos piloto a impacto a escala empresarial.

Estas soluciones permiten a los líderes desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento, reducir el riesgo e impulsar la eficiencia operativa, convirtiendo la IA no solo en una tecnología inversión, sino en una ventaja empresarial estratégica.

1. Servicios financieros: detección de riesgos y detección del fraude a escala

Los bancos estadounidenses y europeos se enfrentan al aumento de los volúmenes de transacciones, a los esquemas de pago instantáneo y al escrutinio regulatorio. Los modelos de IA para la detección del fraude y la lucha contra el blanqueo de dinero necesitan una inferencia en tiempo real con latencia baja.

  • Por qué la nube tiene problemas: la detección del fraude requiere una inferencia de menos de un milisegundo a escala, pero las nubes públicas suelen introducir una variabilidad de latencia debido al uso compartido de GPU entre varios inquilinos. Las normas de cumplimiento de EE. UU. (OCC, SEC) y Europa (PSD2, RGPD) complican aún más el procesamiento de datos financieros confidenciales fuera de las instalaciones.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: Dell AI Factory with NVIDIA garantiza capacidad de GPU predecible, segura, residencia de datos regional e implementaciones listas para el cumplimiento, lo que no es posible con configuraciones de nube estándar.

2. Sanidad: medicina de precisión y apoyo a la toma de decisiones clínicas

En Europa, la Ley de IA y el RGPD exigen una residencia estricta de los datos de los pacientes, lo que dificulta las soluciones puras en la nube.

  • Por qué la nube tiene problemas: el entrenamiento de la genómica o la IA de imágenes requiere petabytes de datos confidenciales de pacientes, que no pueden transferirse libremente a los hiperescaladores debido al RGPD y a la Ley de IA de Europa. Incluso cuando se permite, los costes de salida o entrada de esos volúmenes de datos son enormes.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: una Dell AI Factory with NVIDIA on-premises permite el cumplimiento de HIPAA y RGPD, computación de alto rendimiento y almacenamiento, mientras se utilizan clústeres de GPU optimizados y adaptados para cargas de trabajo sanitarias. La infraestructura heredada carece normalmente de la densidad de potencia, la refrigeración y las interconexiones necesarias para estos modelos.

3. Fabricación: mantenimiento predictivo y gemelos digitales

Los fabricantes europeos y estadounidenses están implementando gemelos digitales con IA para simular operaciones y permitir mantenimiento predictivo de equipo. El entrenamiento y la actualización de estos modelos requieren Interconnects de gran ancho de banda y baja latencia.

  • Por qué la nube tiene problemas: el IoT industrial genera enormes flujos de datos en tiempo real a partir de sensores y maquinaria, donde la latencia de la nube es inaceptable. La infraestructura heredada a menudo no puede soportar las simulaciones de alta fidelidad y el modelado 3D que requieren los gemelos digitales.
  • Por qué la infraestructura dedicada es óptima: la Dell AI Factory with NVIDIA puede admitir fácilmente la integración de edgea núcleo con una infraestructura informática acelerada y fiable situada de la planta de producción, lo que permite obtener información predictiva en todo momento. Este enfoque es algo que la nube o los centros de datos anticuados no pueden mantener de manera eficiente. La ejecución de esta configuración dentro de una configuración Dell AI Factory with NVIDIA proporciona clústeres de GPU/CPU estables y dedicados. IBM Consulting ayuda a integrar plataformas ERP, MES e IoT heredadas, lo que reduce el tiempo de inactividad y ahorra millones anuales en gastos operativos (OpEx).

4. Recursos humanos: inteligencia del talento y productividad del personal

En todos los sectores, los líderes de recursos humanos están experimentando con la IA generativa para la contratación, la comparación de habilidades y la planificación del personal.

  • Por qué la nube tiene problemas: el entrenamiento o el fine-tuning de LLM sobre datos sensibles de empleados en la nube pública aumenta riesgos de privacidad, cumplimiento y fugas de propiedad intelectual, especialmente bajo las leyes laborales y de privacidad europeas. La infraestructura heredada no puede ejecutar de manera eficiente el ajuste de modelos a gran escala ni servir a los LLM centrados en RR. HH.
  • Por qué la infra dedicada es óptima: con Dell AI Factory with NVIDIA, las empresas obtienen un entorno controlado, seguro para la personalización de LLM, garantizando equidad, transparencia y prácticas de IA responsable. IBM Consulting proporciona marcos de gobierno para abordar las preocupaciones regulatorias, garantizando equidad y transparencia en la contratación.

AI Factory como servicio: puesta en marcha de los aceleradores de IBM Consulting

El modelo de AI Factory como servicio transforma la infraestructura tradicional y los programas de modernización en un modelo operativo continuo basado en plataformas, similar a SaaS. Abstrae la complejidad en los ecosistemas de nube híbridos y multinube, lo que permite a las empresas consumir la modernización, la habilitación de la IA y la innovación de plataformas como capacidades gestionadas en lugar de proyectos únicos.

Este enfoque hace que AI Factory sea autosuficiente: se convierte en un servicio vivo y en evolución que ofrece continuamente automatización, cumplimiento e inteligencia impulsada por IA a escala empresarial.

IBM Consulting ofrece un amplio portfolio de aceleradores y métodos basados en IA que hacen posible la AI Factory (ofrecida como modelo de servicio). Estos aceleradores, incluidos ICA4CT, ICCA, ICA4AA y herramientas relacionadas, proporcionan la columna vertebral central de automatización y gobierno para la AI Factory. Estos aceleradores estandarizan las zonas de aterrizaje en la nube, automatizan la modernización, permiten la incorporación de cargas de trabajo de IA e incorporan el cumplimiento normativo y la observabilidad, lo que garantiza un modelo de entrega coherente, repetible y escalable para AI Factory como servicio.

Mejore la modernización de aplicaciones y plataformas con AI Factory

IBM también utiliza ampliamente Dell AI Factory with NVIDIA para impulsar la modernización en iniciativas clave de transformación empresarial como:

  • Habilitación rápida de cargas de trabajo de IA: la infraestructura de IA de computación acelerada de Dell AI Factory with NVIDIA es compatible con watsonx, IA generativa y cargas de trabajo de ML personalizadas en un entorno seguro y conforme con las normativas. IBM Consulting aplica sus marcos ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage for Cloud Transformation), ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst), SDLC agéntico y FinOps para IA con el fin de habilitar la IA a gran escala. Esta estrategia impulsa un desarrollo de modelos más rápido, una menor latencia de inferencia y un ROI medible.
  • Optimizaciones del centro de datos: Dell AI Factory with NVIDIA proporciona un entorno híbrido optimizado para IA y listo para implementar que acelera iniciativas como la migración de centros de datos a la nube o la modernización de plataformas de virtualización completas. IBM puede reubicar y modernizar las cargas de trabajo en una infraestructura modular de computación, almacenamiento y red, sustituyendo los hipervisores heredados por plataformas contenedorizadas o bare metal basadas en Red Hat OpenShift. Este enfoque reduce el riesgo de migración, acelera los plazos y elimina el bloqueo de propiedad.
  • Adopción de Red Hat: con soporte validado para Red Hat OpenShift, Dell AI Factory with NVIDIA proporciona una base nativa de Kubernetes para operaciones de nube híbrida, lo que permite el gobierno empresarial, los controles de seguridad y los flujos de trabajo de automatización alineados con las prácticas de DevSecOps. IBM Consulting acelera la implementación del clúster, la automatización y la gestión del ciclo de vida al tiempo que se integra con IBM Cloud Pak for Data, watsonx y AIOps para permitir la innovación continua.
  • Racionalización del portfolio de aplicaciones: actuando como capa de ejecución para el marco de racionalización de IBM, Dell AI Factory with NVIDIA permite la evaluación y refactorización basadas en datos de aplicaciones heredadas. Las herramientas de análisis e IA de IBM ayudan a clasificar y modernizar las cargas de trabajo en microservicios, reduciendo la deuda técnica y mejorando al mismo tiempo la eficiencia operativa.

¿Qué le depara a la Dell AI Factory?

Desde la adopción temprana de la IA hasta la escala empresarial, las plataformas de Dell AI Factory with NVIDIA, guiadas por la experiencia en transformación y modernización de aplicaciones de IBM Consulting, proporcionan un camino claro y seguro hacia el futuro.

Más información sobre las ofertas de IBM Consulting para la modernización de la aplicación

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization