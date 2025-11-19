Inteligencia artificial Automatización de TI

Escale de forma más inteligente, no más difícil: agilice los flujos de trabajo de su empresa y ahorre con IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live le ayuda a optimizar y alinear sus flujos de trabajo para que su equipo pueda dedicar menos tiempo a la administración y más tiempo a impulsar los resultados. Por tiempo limitado, obtenga un 30 % de descuento en suscripciones mensuales o anuales.

Publicado 19 noviembre 2025
By Katie Devlin

Dirigir una pequeña o mediana empresa (PYME) significa hacer malabares con las operaciones, los clientes, las nóminas y el crecimiento, todo ello mientras se lucha contra flujos de trabajo desordenados e incoherentes.

Cuando el crecimiento es el objetivo y los recursos son limitados, simplemente no puede permitirse procesos ineficientes. Muchas organizaciones tienen dificultades con flujos de trabajo que están enterrados en hojas de cálculo o almacenados solo en la mente de alguien "que sabe". Este desafío a menudo conduce a la pérdida de tiempo dedicado a tareas poco claras y cambios de procesos realizados en el caos sin visibilidad compartida.

Blueworks Live proporciona un espacio de trabajo unificado y basado en la nube que permite a los equipos mapear, gestionar y monitorizar sus procesos empresariales. Este enfoque garantiza que todos se mantengan alineados, que todo esté documentado y que las mejoras se produzcan más rápidamente.

Con Blueworks Live, podrá:

  • Crear fácilmente diagramas profesionales de sus flujos de trabajo, desde la incorporación hasta la entrega al cliente y las aprobaciones internas.
  • Eliminar la confusión de versiones con un único repositorio seguro: no más despistes del tipo "Pensé que lo había hecho usted".
  • Realizar cambios en los procesos una vez y hacer que se reflejen instantáneamente en toda su organización. El modelo de actualizar una vez y sincronizar en todas partes ayuda a los equipos a mantenerse conectados y trabajar más rápido.
  • Permitir una mayor transparencia, responsabilidad y rapidez: características que normalmente se encuentran en las herramientas de las grandes empresas, ahora simplificadas para las pyme.

Esta solución es perfecta para usted si está gestionando un equipo de 10 a 100 empleados y descubre que la carga de procesos le está ralentizando; le ayudará a acelerar. También es ideal cuando su empresa está entrando en una fase de crecimiento y desea escalar de forma limpia en lugar de caóticamente.

Si tiene varios departamentos, como ventas, operaciones, logística y finanzas, y necesita una coordinación más clara entre ellos, esta herramienta puede optimizar esa conexión. Y si está pasando de procesos manuales a digitales o de un enfoque reactivo a uno proactivo, esto proporciona el puente para que ese cambio sea fluido.

Resultados reales: tiempo de financiación de préstamos un 50 % más rápido

Cuando Elevations Credit Union quiso centrarse más en los procesos y eliminar los cuellos de botella, recurrió a Blueworks Live. Utilizaron la herramienta para documentar y vincular los procesos interdependientes de toda la organización.

Los tres resultados:

  • Redujo el tiempo de financiación de los préstamos con garantía hipotecaria en aproximadamente un 52 %
  • Aumento del volumen de préstamos para automóviles por asegurador en un 71 %
  • Reducción del tiempo de aplicación de préstamo de coche a financiación en aproximadamente un 61 %

Aunque no tenga miles de miembros o millones de transacciones, capturar sus flujos de trabajo puede exponer retrasos ocultos y generar ganancias medibles en velocidad y rendimiento.

Por dónde empezar

Regístrese para obtener una prueba gratuita de 30 días de Blueworks Live: asigne un flujo de trabajo clave, invite a su equipo y vea la colaboración en vivo en acción.

Al finalizar la compra, aplique el código de descuento del 30 % (disponible en la región seleccionada) y elija un proceso piloto (para la incorporación de nuevos clientes, la tramitación de pedidos o las aprobaciones internas) y planifíquelo. Luego, invite a su equipo, identifique cuellos de botella y agilice los pasos, deje que la herramienta le ayude a mejorar. Después de la prueba, impleméntelo en más procesos y amplíelo con confianza, con la suscripción con descuento que le ayudará a mejorar sus resultados.

Cada semana de espera, el coste de los procesos ineficientes crece continuamente. Se acumulan errores, retrasos y faltas de comunicación.

Comienza tu camino hacia la eficiencia con IBM Blueworks Live hoy mismo.

