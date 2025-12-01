Inteligencia artificial Automatización de TI

Resolver el dilema del tiempo de inactividad para la mensajería de misión crítica con los casos reservados de IBM® MQ SaaS

Diseñado para ayudar a las empresas a modernizarse más rápido, operar de manera más eficiente y mantener la confianza en cada intercambio de mensajes.

Publicado el 1 de diciembre de 2025
A medida que las empresas se expanden hacia entornos híbridos y de multinube, es probable que los líderes se enfrenten a desafíos con múltiples nubes, plataformas en la nube y orquestaciones. Esta perspectiva puede llevar a dificultades para garantizar un intercambio de datos fluido, mantener la integridad de los datos y evitar pérdidas por tiempo de inactividad o violaciones de seguridad. En última instancia, este enfoque puede afectar a la satisfacción de sus clientes y al crecimiento de los ingresos.

Para muchas organizaciones, la cuestión no es si modernizar, sino cómo hacerlo sin interrumpir cargas de trabajo de misión crítica.

La solución: conectividad de nube híbrida con IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) afronta estas presiones de frente proporcionando instancias MQ totalmente gestionadas y de alta disponibilidad, entregadas como servicio, disponibles tanto en IBM Cloud como ahora en Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS ofrece una red troncal de mensajería gestionada basada en la misma tecnología en la que las empresas han confiado durante décadas. Está diseñado para ayudar a las empresas a modernizarse más rápido, operar de manera más eficiente y mantener la confianza en cada intercambio de mensajes.

Puede transformar su negocio aprovechando IBM MQ SaaS para impulsar la conectividad de nube híbrida. Una interfaz de programación de aplicaciones (API) única y estándar para nubes híbridas y multinacionales que simplifica la conectividad y permite mover más fácilmente las cargas de trabajo entre plataformas. El resultado: mayor agilidad, reducción de los gastos generales operativos y fiabilidad constante. Con la ayuda de IBM MQ, puede responder rápidamente a las cambiantes necesidades empresariales, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja competitiva en el mercado.

La importancia de MQ SaaS en un sistema de nube híbrida

En el panorama actual de la nube híbrida, las empresas se están modernizando rápidamente, pero sus aplicaciones y datos no se mueven todos al mismo ritmo. Los sistemas de misión crítica suelen permanecer on-premises, mientras que las nuevas cargas de trabajo se crean en la nube. El resultado es una mezcla compleja de entornos que deben comunicarse de manera fluida, segura y fiable.

Las arquitecturas híbridas prosperan gracias a la integración. IBM MQ SaaS actúa como la columna vertebral de confianza que conecta aplicaciones, sistemas y servicios en centros de datos privados y múltiples nubes. Ayuda a garantizar que los mensajes se entreguen una sola vez entre entornos, lo que proporciona la fiabilidad que las empresas necesitan para sus transacciones, pagos y logística.

Al operar como un servicio gestionado, MQ SaaS ayuda a las organizaciones a modernizarse más rápido al tiempo que reduce la complejidad del mantenimiento de la infraestructura de mensajería. Está diseñado para soportar la conectividad híbrida, lo que facilita a los equipos mover las cargas de trabajo a la nube sin interrumpir las operaciones existentes.

IBM MQ es reconocido como líder por G2 (invierno de 2023) y mejor calificado por TrustRadius (2024), con una puntuación general de 9/10 y más de 150 reseñas verificadas que destacan su confiabilidad y rendimiento.

Eliminar barreras: reducción del riesgo y la carga operativa

Las empresas suelen citar las operaciones, la disponibilidad y el mantenimiento como barreras para la modernización. Con MQ SaaS, IBM gestiona el estado, las actualizaciones y el escalado de la plataforma, lo que permite a los equipos centrarse en ofrecer nuevas capacidades en lugar de mantener el tiempo de actividad.

Este cambio a un modelo gestionado puede ayudar a reducir los costes operativos y mejorar la coherencia entre entornos.

Permitir una Integración rica en seguridad y potenciar la agilidad nativa de la nube

En un mundo distribuido, cada conexión importa. MQ SaaS ofrece cifrado para datos en tránsito y conectividad privada a través de endpoints de nube privada (VPC), lo que ayuda a las organizaciones a proteger los datos confidenciales a medida que se mueven entre las instalaciones y la nube.

Las aplicaciones modernas exigen agilidad. MQ SaaS proporciona API y soporte de infraestructura como código, lo que permite a los equipos automatizar las implementaciones e integrar la mensajería en los pipelines de entrega continua. Este proceso facilita la creación y escalado de arquitecturas nativas de la nube y basadas en eventos sin comprometer la fiabilidad.

Al adoptar IBM MQ SaaS, las empresas pueden:

  • Acelerar la modernización manteniendo la fiabilidad.
  • Reducir los costes operativos asociados a la gestión de los sistemas de mensajería on-premises.
  • Reforzar la protección y el gobierno de los datos en los entornos híbridos.
  • Mejorar la agilidad con operaciones automatizadas y nativas de la nube.

IBM MQ SaaS ayuda a las empresas a moverse más rápido e integrarse de forma más inteligente para construir en la era de la nube híbrida.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ