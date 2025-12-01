Resolver el dilema del tiempo de inactividad para la mensajería de misión crítica con los casos reservados de IBM® MQ SaaS

En el panorama actual de la nube híbrida, las empresas se están modernizando rápidamente, pero sus aplicaciones y datos no se mueven todos al mismo ritmo. Los sistemas de misión crítica suelen permanecer on-premises, mientras que las nuevas cargas de trabajo se crean en la nube. El resultado es una mezcla compleja de entornos que deben comunicarse de manera fluida, segura y fiable.

Las arquitecturas híbridas prosperan gracias a la integración. IBM MQ SaaS actúa como la columna vertebral de confianza que conecta aplicaciones, sistemas y servicios en centros de datos privados y múltiples nubes. Ayuda a garantizar que los mensajes se entreguen una sola vez entre entornos, lo que proporciona la fiabilidad que las empresas necesitan para sus transacciones, pagos y logística.

Al operar como un servicio gestionado, MQ SaaS ayuda a las organizaciones a modernizarse más rápido al tiempo que reduce la complejidad del mantenimiento de la infraestructura de mensajería. Está diseñado para soportar la conectividad híbrida, lo que facilita a los equipos mover las cargas de trabajo a la nube sin interrumpir las operaciones existentes.

IBM MQ es reconocido como líder por G2 (invierno de 2023) y mejor calificado por TrustRadius (2024), con una puntuación general de 9/10 y más de 150 reseñas verificadas que destacan su confiabilidad y rendimiento.