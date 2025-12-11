Según el informe del Institute for Business Value de IBM, las organizaciones que utilizan la IA en las compras han reducido los costes hasta en un 70 %. Además, han incorporado a los proveedores diez veces más rápido y han reducido el análisis de precios de 2 días a solo 10 minutos. Estas victorias no son pequeñas. Son factores que cambian las reglas del juego y devolven tiempo a las personas para lo que más importa: construir relaciones y impulsar estrategias.

No nos centramos solo en la tecnología, sino en resolver los verdaderos desafíos empresariales con una IA responsable. Las compras afectan a todas las partes de una organización. Sin embargo, a menudo se ralentiza en tareas manuales y comprobaciones de cumplimiento. Ayudamos a los equipos a mover más allá de ese problema al combinar una profunda experiencia en los sectores con una IA explicable, escalable y segura.