Dar forma a su empresa agéntica: cómo la IA está reescribiendo la guía de estrategias de las compras

Los equipos de compras se enfrentan a una realidad difícil: procesos complejos de aprovisionamiento, largos ciclos de RFP y crecientes exigencias de cumplimiento. Estos desafíos ralentizan la toma de decisiones y agotan la energía de los empleados. Pero la IA está cambiando esa historia.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Justin Ablett

Según el informe del Institute for Business Value de IBM, las organizaciones que utilizan la IA en las compras han reducido los costes hasta en un 70 %. Además, han incorporado a los proveedores diez veces más rápido y han reducido el análisis de precios de 2 días a solo 10 minutos. Estas victorias no son pequeñas. Son factores que cambian las reglas del juego y devolven tiempo a las personas para lo que más importa: construir relaciones y impulsar estrategias. 

No nos centramos solo en la tecnología, sino en resolver los verdaderos desafíos empresariales con una IA responsable. Las compras afectan a todas las partes de una organización. Sin embargo, a menudo se ralentiza en tareas manuales y comprobaciones de cumplimiento. Ayudamos a los equipos a mover más allá de ese problema al combinar una profunda experiencia en los sectores con una IA explicable, escalable y segura.

Nuestro enfoque de tres niveles

Nuestro enfoque se basa en tres principios pragmáticos:

  1. Diseño que prioriza al ser humano: la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas.
  2. Innovación responsable: la ética y la transparencia no son opcionales, están integradas.
  3. Ecosistemas colaborativos para impulsar resultados empresariales: al combinar plataformas como Salesforce Agentforce con IBM® Consulting, creamos entornos donde los trabajadores digitales y humanos se complementan para ofrecer beneficios empresariales. 

¿El resultado? Los equipos de compras ganan velocidad sin sacrificar la confianza: reduciendo los tiempos de ciclo, mejorando la diversidad de proveedores y reduciendo la exposición al riesgo, lo que supone más tiempo para que los especialistas se centren en asociaciones estratégicas.

La innovación responsable se produce cuando las organizaciones trabajan juntas. Por eso las asociaciones como IBM y Salesforce son importantes, no por los logos, sino porque la colaboración aporta confianza, transparencia y responsabilidad compartida. 

"Junto con IBM, estamos capacitando a los equipos de compras para desbloquear el potencial transformador de la IA, pasando de procesos reactivos a asociaciones proactivas y basadas en conocimientos en toda la empresa", afirma Zahra Bahrololoumi, CEO de UKI Salesforce. "Con los datos de confianza y las capacidades de IA de Salesforce, además de la profunda experiencia en el sector de IBM, las organizaciones pueden construir cadenas de suministro más resilientes, impulsar una toma de decisiones más inteligente y crear valor sostenible a largo plazo".

Utilización de Agentforce e IA como socio

Las compras no solo tienen que ver con los procesos, sino también con personas que intentan dar lo mejor de sí mismas bajo presión. Aquí es donde Agentforce y la IA entran en juego, no como sustitutos, sino como socios:

  • Agente de asistencia de abastecimiento: este agente es su compañero de planificación. Ayuda a organizar eventos de aprovisionamiento, recopilar requisitos y redactar RFP. Así puede centrarse en la estrategia en vez de en la administración.
  • Agente de evaluación de RFP: se acabó ahogarse en hojas de cálculo. Este agente puntúa las respuestas de los proveedores al instante, gestiona las comunicaciones y proporciona comentarios constructivos.
  • Agente de riesgos y cumplimiento: al igual que una red de seguridad, este agente reseñas los contratos y las declaraciones de trabajo en busca de riesgos financieros y normativos, señala los problemas con antelación y sugiere correcciones antes de que se conviertan en problemas.
  • Agente de asistencia de contratos: este agente se encarga de las tareas repetitivas para que pueda priorizar las negociaciones de alto valor y las relaciones con los proveedores.

Estos agentes no reemplazan el juicio humano; lo amplifican. Liberan a los especialistas de las tareas mundanas y devuelven tiempo para la colaboración, la creatividad y el pensamiento estratégico. 

"La colaboración y la IA fiable están redefiniendo la función de compras más allá de la mera automatización para convertirla en una palanca transformadora para la toma de decisiones y la creación de valor a largo plazo", afirma Rahul Kalia, socio director de UKI, IBM Consulting.

Las compras están cambiando rápidamente. La cuestión no es si la IA transformará el trabajo, sino cómo lo hacemos realidad de forma responsable y colaborativa. IBM y Salesforce ya están acostumbrados a este tipo de conversaciones. Nuestra colaboración abarca más de dos décadas, basada en la confianza y la innovación y fortalecida por un compromiso compartido con la IA responsable.

Trabajando juntos para reimaginar cómo se hace el trabajo

Desde la integración de IBM watsonx y Salesforce Einstein en 2017 hasta las soluciones de IA generativa actuales, hemos trabajado juntos constantemente para ayudar a las organizaciones a reimaginar cómo se hace el trabajo. Cuando dos líderes combinan experiencia y plataformas, el resultado no es sólo eficiencia, sino resiliencia, agilidad e impacto en toda la cadena de valor.

¿Listo para explorar lo que es posible? Empecemos la conversación sobre cómo dar forma a su empresa de agencia.

