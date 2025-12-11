Nuestro enfoque se basa en tres principios pragmáticos:
- Diseño que prioriza al ser humano: la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas.
- Innovación responsable: la ética y la transparencia no son opcionales, están integradas.
- Ecosistemas colaborativos para impulsar resultados empresariales: al combinar plataformas como Salesforce Agentforce con IBM® Consulting, creamos entornos donde los trabajadores digitales y humanos se complementan para ofrecer beneficios empresariales.
¿El resultado? Los equipos de compras ganan velocidad sin sacrificar la confianza: reduciendo los tiempos de ciclo, mejorando la diversidad de proveedores y reduciendo la exposición al riesgo, lo que supone más tiempo para que los especialistas se centren en asociaciones estratégicas.
La innovación responsable se produce cuando las organizaciones trabajan juntas. Por eso las asociaciones como IBM y Salesforce son importantes, no por los logos, sino porque la colaboración aporta confianza, transparencia y responsabilidad compartida.
"Junto con IBM, estamos capacitando a los equipos de compras para desbloquear el potencial transformador de la IA, pasando de procesos reactivos a asociaciones proactivas y basadas en conocimientos en toda la empresa", afirma Zahra Bahrololoumi, CEO de UKI Salesforce. "Con los datos de confianza y las capacidades de IA de Salesforce, además de la profunda experiencia en el sector de IBM, las organizaciones pueden construir cadenas de suministro más resilientes, impulsar una toma de decisiones más inteligente y crear valor sostenible a largo plazo".