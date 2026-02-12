Proteja todas las bases de datos desde el primer día: Guardium y Terraform para una protección escalable y automatizada

En la carrera por innovar, los equipos de desarrollo requieren una variedad cada vez mayor de almacenes de datos, desde bases de datos vectoriales hasta servicios nativos de la nube. Esto pone a los equipos de seguridad de datos bajo una intensa presión: el negocio exige rapidez, pero asegurar y demostrar manualmente el cumplimiento de cada nuevo almacén de datos individualmente crea cuellos de botella y aumenta los costes operativos.

Este enfoque manual simplemente no puede seguir el ritmo de los flujos de trabajo modernos de CI/CD. La seguridad debe convertirse en un “principio básico” integrado directamente en los flujos de trabajo diarios, no en un paso final que consuma mucho tiempo.

Al automatizar la configuración de la monitorización sin agente y la evaluación de vulnerabilidades de Guardium Data Protection con Terraform, hemos agilizado este proceso. La auditoría de bases de datos, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de cumplimiento están ahora integrados directamente en el flujo de trabajo de aprovisionamiento del almacén de datos. Resultados: almacenes de datos que se monitorizan, escanean y protegen desde el primer día.