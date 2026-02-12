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Proteja todas las bases de datos desde el primer día: Guardium y Terraform para una protección escalable y automatizada

La auditoría de bases de datos, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de cumplimiento están ahora integrados directamente en el flujo de trabajo de aprovisionamiento del almacén de datos.

Publicado el 12 de febrero de 2026
Representación en 3D de un pasillo de centro de datos seguro con tecnología futurista y símbolos de candado holográficos en tonos turquesa
By Vishal Kamat , Devan Shah

En la carrera por innovar, los equipos de desarrollo requieren una variedad cada vez mayor de almacenes de datos, desde bases de datos vectoriales hasta servicios nativos de la nube. Esto pone a los equipos de seguridad de datos bajo una intensa presión: el negocio exige rapidez, pero asegurar y demostrar manualmente el cumplimiento de cada nuevo almacén de datos individualmente crea cuellos de botella y aumenta los costes operativos.

Este enfoque manual simplemente no puede seguir el ritmo de los flujos de trabajo modernos de CI/CD. La seguridad debe convertirse en un “principio básico” integrado directamente en los flujos de trabajo diarios, no en un paso final que consuma mucho tiempo.

Al automatizar la configuración de la monitorización sin agente y la evaluación de vulnerabilidades de Guardium Data Protection con Terraform, hemos agilizado este proceso. La auditoría de bases de datos, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de cumplimiento están ahora integrados directamente en el flujo de trabajo de aprovisionamiento del almacén de datos. Resultados: almacenes de datos que se monitorizan, escanean y protegen desde el primer día.

Seguridad integrada durante el proceso de incorporación

Históricamente, la incorporación de una nueva base de datos a Guardium Data Protection (GDP) ya era un proceso bien establecido y fiable. GDP proporciona capacidades sólidas e integradas para habilitar rápidamente la auditoría, configurar políticas, conectar registros y validar la preparación para el cumplimiento. Incluso sin automatización, los equipos pueden implementar GDP de manera eficiente y coherente en todos los entornos.

Terraform amplía esta sólida base integrando el flujo de trabajo de incorporación de GDP en la infraestructura como código, eliminando los pasos manuales y acelerando la implementación a escala. Con esta mejora, cada base de datos, on-premises o en la nube, automaticamente se:

  • Audita por actividad desde el primer día
  • Escanea en busca de vulnerabilidades
  • Incorpora en GDP para una monitorización continua y basada en políticas

GDP ofrece una seguridad robusta desde el primer momento y Terraform simplemente lo hace aún más rápido, más consistente y totalmente automatizado.

Impacto en el mundo real: reducir los costes y el tiempo de implementación

El impacto de esta automatización se aprecia con mayor claridad en un escenario real: una gran empresa de servicios financieros que gestiona más de 2000 bases de datos y trabaja con IBM informó de importantes retrasos y elevados costes operativos derivados de la incorporación manual de medidas de seguridad.

Basándose en un proceso manual de 35 minutos por base de datos, la incorporación de los 2000 almacenes de datos representaría más de 1166 horas de esfuerzo manual. Al integrar la automatización de Guardium Terraform en su pipeline de CI/CD, transformaron esa tarea de 1166 horas en un flujo de trabajo automatizado que tardó menos de 70 horas para las 2000 bases de datos. Esta automatización ofrece:

  • Una reducción del tiempo de implementación y seguridad de más del 94 %
  • Una reducción drástica de los costes de mano de obra operativa relacionados, lo que libera tiempo de ingeniería para la innovación
  • La eliminación de errores de configuración manual, lo que garantiza una seguridad coherente y repetible

Esta automatización les permitió escalar la protección en todo su entorno sin aumentar el personal, al mismo tiempo que incorporaban la seguridad directamente en su pipeline CI/CD.

Una solución central con beneficios para cada equipo

Este enfoque automatizado no solo beneficia a un grupo; alinea a los equipos resolviendo problemas clave para cada persona:

  • Para equipos de seguridad: obtenga visibilidad y control inmediatos. Los nuevos almacenes de datos se descubren y monitorizan automáticamente desde el momento de la creación, eliminando las lagunas de seguridad y los seguimientos manuales que conlleva el autoservicio de los desarrolladores.
  • Para los equipos de cumplimiento: consiga una preparación continua para las auditorías. Las políticas de seguridad y cumplimiento se aplican de forma programática durante la provisión. Este enfoque garantiza que los marcos se cumplan desde el primer día, en lugar de semanas después durante una auditoría manual.
  • Para equipos de DBA y operaciones: integre la seguridad directamente en las canalizaciones existentes. Esta automatización encaja en los flujos de trabajo de Terraform y CI/CD que ya utilizan, convirtiendo la seguridad en un componente sin fricciones y conforme al código de las operaciones.
  • Para los líderes de línea de negocio: acelere la innovación. Al eliminar el cuello de botella de seguridad, los equipos de desarrollo obtienen un acceso más rápido y seguro a los nuevos almacenes de datos que necesitan para proyectos críticos, incluyendo IA y análisis avanzados.

Escalabilidad y cumplimiento a nivel empresarial

La automatización de Terraform permite implementaciones coherentes, repetibles y sin errores en entornos heterogéneos, ya se trate de Oracle, SQL Server, PostgreSQL o varias bases de datos nativas de la nube.

Además de la velocidad, esta automatización garantiza que los marcos de cumplimiento se cumplan desde el principio. La auditoría continua y la gestión de vulnerabilidades de Guardium facilitan a las empresas el mantenimiento de la visibilidad, el control y la seguridad, todo ello sin ralentizar la innovación.

Esta integración dota a los equipos de seguridad de datos de un sólido soporte a través de la plataforma líder de infraestructura como código (IaC) de IBM HashiCorp. Basándose en los flujos de trabajo de Terraform ya adoptados por operaciones, orquesta Guardium Data Protection en entornos de nube híbrida, al tiempo que alinea de forma natural a los equipos en torno a prácticas de automatización compartidas.

Su primer paso hacia la automatización

Para empezar no es necesario realizar una revisión completa. Empiece por aplicar esta automatización a su próximo proyecto de desarrollo.

Al automatizar la incorporación de seguridad para un solo almacén de datos nuevo, puede demostrar inmediatamente su valor y reducir esa tarea manual de 35 minutos a solo unos minutos. Es una victoria a corto plazo que ofrece un camino claro y repetible para escalar la seguridad y el cumplimiento en toda su empresa.

Puede encontrar todo lo que necesita para empezar en el registro de Terraform:

Módulo Terraform para auditoría y cumplimiento de bases de datos

Módulo Terraform para escaneo de vulnerabilidades

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Devan Shah

Chief Architect - Data Security