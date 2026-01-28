RAG de producción para búsquedas legales: cómo Shorthills AI amplió la recuperación de datos con IBM® watsonx.data

Con este objetivo en mente, Shorthills AI, con sede en Nueva Jersey, ha desarrollado un marco de agentes de IA generativa en forma de chatbots optimizados para dominios específicos mediante el uso de RAG y grafos de conocimiento. Este marco ofrece información con IA para el sector jurídico, en el que la relevancia, la exhaustividad y el origen verificable importan tanto como la velocidad bruta.

Al utilizar Astra DB en IBM watsonx.data como base de datos vectorial y Langflow para acelerar la iteración al crear sistemas RAG, Shorthills obtiene una mejora del 60 % en recuperación y precisión.

Las soluciones de IBM también ayudan a mejorar cuatro veces la exhaustividad: la precisión con la que los resultados capturan los detalles y los aspectos de la consulta del usuario. También ofrecen una diversidad nueve veces mayor: la capacidad de ofrecer a los usuarios múltiples interpretaciones y ángulos en lugar de una sola línea de razonamiento. Esta característica es crítica para preparar argumentos y refutaciones en los flujos de trabajo legales.