Impulsar el futuro de las operaciones de TI autónomas: infraestructura de IBM preparada para la IA agéntica

Los agentes de IA no son herramientas autónomas; operan dentro de complejos ecosistemas empresariales híbridos, interactuando con datos, sistemas y personas. Su integración en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa agéntica.

Para abordar esta necesidad empresarial, IBM ha creado una guía pionera, Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP, verificada por Anthropic. Esta guía introduce una metodología estructurada y preparada para la empresa para diseñar, implementar y gestionar agentes de IA de forma segura y a escala.

Los agentes de IA interactúan con herramientas de IA que convierten los pensamientos de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en acciones. Estas herramientas permiten a los agentes de IA integrarse en los sistemas y datos empresariales y externos para recuperar información o realizar una acción.

Un aspecto fundamental de esta metodología es la adopción de un enfoque estandarizado que conecte los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales habilitados por Model Context Protocol.

Los servidores MCP son la superficie de integración de nivel empresarial para los sistemas agénticos. Exponen las herramientas, los recursos y las instrucciones de una manera estandarizada que permite a los agentes actuar dentro de boundaries auditables y bien definidos.

Por ejemplo, los usuarios pueden obtener conocimiento sobre el estado y la posición de seguridad en las implementaciones híbridas. Esta integración se produce a través de conexiones con servidores MCP que abarcan tecnologías en todo el entorno. Los usuarios también pueden implementar cambios para abordar cualquier problema identificado o abrir un ticket de soporte para resolverlo.

Aunque la mayoría de las implementaciones aún están en fases iniciales, el MCP está ganando impulso. Su éxito en entornos de producción depende de lo bien que las organizaciones abordan desafíos clave como la seguridad, la resiliencia, el no determinismo y el gobierno. A medida que crece la adopción de MCP, se espera que el enfoque se mueva hacia la orquestación, la inteligencia que determina qué agente o herramienta activar, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.