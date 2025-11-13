Impulsar el futuro de las operaciones de TI autónomas: infraestructura de IBM preparada para la IA agéntica

Las empresas han adoptado estrategias híbridas y multinube, al tiempo que adoptan la IA generativa y los patrones agentes emergentes. A medida que las empresas aceleran la adopción de la IA agéntica para permitir la toma de decisiones autónoma y la automatización inteligente en el desarrollo, las operaciones y la seguridad, se está produciendo un cambio fundamental. Cuando los agentes de IA gestionan las tareas rutinarias y complejas con autonomía consciente de las políticas, los equipos de TI pueden centrarse en la innovación y las iniciativas estratégicas.
La oportunidad es clara: reinventar las operaciones de TI para que los agentes de IA gestionen tareas rutinarias y complejas con autonomía consciente de las políticas, lo que permite a los equipos de TI centrarse en la innovación y la estrategia.
Los agentes de IA no son herramientas autónomas; operan dentro de complejos ecosistemas empresariales híbridos, interactuando con datos, sistemas y personas. Su integración en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa agéntica.
Para abordar esta necesidad empresarial, IBM ha creado una guía pionera, Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP, verificada por Anthropic. Esta guía introduce una metodología estructurada y preparada para la empresa para diseñar, implementar y gestionar agentes de IA de forma segura y a escala.
Los agentes de IA interactúan con herramientas de IA que convierten los pensamientos de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en acciones. Estas herramientas permiten a los agentes de IA integrarse en los sistemas y datos empresariales y externos para recuperar información o realizar una acción.
Un aspecto fundamental de esta metodología es la adopción de un enfoque estandarizado que conecte los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales habilitados por Model Context Protocol.
Los servidores MCP son la superficie de integración de nivel empresarial para los sistemas agénticos. Exponen las herramientas, los recursos y las instrucciones de una manera estandarizada que permite a los agentes actuar dentro de boundaries auditables y bien definidos.
Por ejemplo, los usuarios pueden obtener conocimiento sobre el estado y la posición de seguridad en las implementaciones híbridas. Esta integración se produce a través de conexiones con servidores MCP que abarcan tecnologías en todo el entorno. Los usuarios también pueden implementar cambios para abordar cualquier problema identificado o abrir un ticket de soporte para resolverlo.
Aunque la mayoría de las implementaciones aún están en fases iniciales, el MCP está ganando impulso. Su éxito en entornos de producción depende de lo bien que las organizaciones abordan desafíos clave como la seguridad, la resiliencia, el no determinismo y el gobierno. A medida que crece la adopción de MCP, se espera que el enfoque se mueva hacia la orquestación, la inteligencia que determina qué agente o herramienta activar, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas.
El futuro de las operaciones de TI es autónomo, orientado por políticas e híbrido por diseño. IBM está trabajando para crear un entorno en el que los sistemas de IA puedan aprender, razonar y actuar de forma segura en diversas pilas tecnológicas, incluidas la nube pública, la infraestructura privada, las instalaciones locales y el perímetro.
Con el tiempo, se espera que estos sistemas adquieran mayor autonomía bajo controles explícitos, pasando de las recomendaciones de asistencia a las correcciones reguladas de bucle cerrado y, en última instancia, a las operaciones de optimización automática. Esta visión refleja la herencia de IBM de priorizar la seguridad y el cumplimiento en sectores altamente regulados.
Al aprovechar esta oportunidad, nos embarcamos en un viaje para habilitar capacidades listas para la IA agéntica en todo el portfolio de IBM. Como parte integral de la estrategia de IBM en torno a la nube híbrida y la IA, la infraestructura de IBM ofrece infraestructura de nube híbrida. Incluye IBM Cloud, IBM Z, IBM Power, IBM Storage y servicios técnicos de IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Para apoyar esta Transformación, hemos introducido capacidades de IA agéntica, incluyendo agentes y servidores MCP, a través de nuestro portfolio. Estas mejoras posicionan a la infraestructura de IBM para estar totalmente preparada para la IA agéntica, potenciando la automatización inteligente y la integración sin fisuras en todos los entornos.
Los productos de IBM Infrastructure ahora pueden integrarse con aplicaciones de TI agénticas, flujos de trabajo habilitados para IA y soluciones de proveedores de software independientes (ISV) compatibles con MCP. Las interfaces de gestión en las plataformas de IBM se están habilitando como servicios compatibles con MCP, que incluyen:
Los clientes empresariales pueden aprovechar estos servidores MCP en la infraestructura de IBM para obtener una experiencia fluida en todas las implementaciones de nube híbrida. Pueden integrar estos servidores IBM Infrastructure MCP en cualquiera de sus herramientas de IA preferidas. Algunos ejemplos son IBM watsonx Orchestrate, Claude Desktop o un orquestador de IA personalizado que las empresas crean internamente, una herramienta proporcionada que admite MCP para llamadas a herramientas de IA.
Como se ilustra en el siguiente vídeo de demostración, una empresa representativa, Acme Co. opera en un entorno de nube híbrida. Sus aplicaciones abarcan cargas de trabajo virtuales en IBM Cloud VPC, servicios nativos de la nube en Red Hat OpenShift e inferencia de IA impulsada por watsonx.ai. Estos componentes están estrechamente integrados con los sistemas de datos empresariales locales soportados por IBM Storage.
Cuando los usuarios encuentran problemas, identificar la causa raíz puede ser difícil debido a la naturaleza fragmentada de las API, los registros y las interfaces de gestión en las implementaciones híbridas. Este desafío es donde Model Context Protocol y la IA agéntica transforman la experiencia, ofreciendo una interfaz unificada y conversacional que simplifica la resolución de problemas y acelera la resolución.
Con los servidores MCP implementados en la nube híbrida, Acme Co. ahora puede aprovechar una experiencia integrada de IA agéntica. Por ejemplo, una consulta sobre el estado de IBM Cloud se dirige al servidor IBM Cloud MCP, mientras que los diagnósticos relacionados con el almacenamiento se gestionan a través del servidor Storage Insights MCP. Los usuarios pueden incluso comprobar el estado del contrato de soporte de los activos de almacenamiento con la ayuda de IBM Support Insights, todo ello a través de una única interfaz de IA agéntica.
Este patrón agéntico empresarial, impulsado por MCP y la IA agéntica, agiliza las operaciones y capacita a los equipos para resolver los problemas de forma más rápida e inteligente.
Las empresas están entrando en una nueva era de operaciones inteligentes, en la que la IA agéntica y los servidores MCP convergen para ofrecer una experiencia unificada en todo el panorama de TI. Los desarrolladores, ingenieros de plataformas, operadores y equipos de soporte ahora pueden interactuar con agentes de IA que se conectan de manera fluida a través de servidores MCP en entornos de IBM Cloud, IBM Storage, Power, IBM Z y TLS.
Estos agentes orquestan acciones a través de los datos y las aplicaciones de la empresa (ya estén alojados en la nube o en local), lo que permite llevar a cabo operaciones más inteligentes, más rápidas y más seguras.
Nuestro objetivo es claro: construir una estructura de operaciones autónoma y de confianza para empresas híbridas, impulsada por IA agéntica en el núcleo, conectada a través de MCP y diferenciada por la orquestación y el gobierno de IBM.
