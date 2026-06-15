A medida que Fusion Middleware 12c (versión 12.2.1.4/12.2.1.19) se acerca a hitos clave en materia de soporte (con la finalización del soporte Premier en diciembre de 2026 y del soporte Extended en diciembre de 2027), Oracle ha dado a conocer sus planes. La compañía tiene la intención de introducir un programa de soporte impulsado por el mercado más allá de 2027.

Se prevé que este programa amplíe la compatibilidad con las versiones 12.2.1.4 y 12.2.1.19. de forma anual hasta 2030, lo que da a las organizaciones más tiempo para planificar y ejecutar su transición a las versiones más recientes.

Para muchos equipos, este plazo ampliado permite adoptar un enfoque más reflexivo respecto a la modernización, lo que facilita que las actualizaciones se adapten a:

Planificación del ciclo de vida de las infraestructuras

Dependencias de aplicaciones

Plazos de transformación impulsados por el negocio

En lugar de acelerar las decisiones en plazos limitados, las organizaciones pueden estructurar su transición de forma que refleje las prioridades técnicas y empresariales.