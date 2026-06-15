Una guía práctica para las organizaciones que utilizan middleware de Oracle en AIX.
La última declaración de intenciones de Oracle, publicada en junio de 2026, refleja la colaboración de larga data entre IBM y Oracle. Con el tiempo, ambas organizaciones han dado soporte a clientes que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica en hardware IBM Power y el sistema operativo AIX.
Para entornos empresariales que ejecutan plataformas de middleware, esta colaboración incluye soporte planificado para futuras versiones de Oracle WebLogic Server y Oracle Fusion Middleware en IBM AIX.
Este anuncio proporciona a los líderes de TI empresariales una valiosa claridad sobre cómo seguir adelante. Permite a las organizaciones evaluar las rutas de mejora y, al mismo tiempo, alinear las decisiones de plataforma con los objetivos empresariales a largo plazo. Este enfoque ofrece una vía de modernización estructurada que puede planificarse por fases y adaptarse a las prioridades empresariales, los plazos y la arquitectura general.
El soporte planificado para futuras versiones de WebLogic y Fusion Middleware en AIX permite a las organizaciones evaluar las opciones de actualización mientras continúan operando dentro de su entorno de plataforma actual.
Para los equipos que ejecutan la versión 12.2.1.4/12.2.1.19, esta guía proporciona un punto de referencia para evaluar cómo las próximas versiones pueden encajar dentro de las estrategias de infraestructura existentes. Aboga por un enfoque por fases, en lugar de exigir una única transición de gran envergadura.
A medida que Fusion Middleware 12c (versión 12.2.1.4/12.2.1.19) se acerca a hitos clave en materia de soporte (con la finalización del soporte Premier en diciembre de 2026 y del soporte Extended en diciembre de 2027), Oracle ha dado a conocer sus planes. La compañía tiene la intención de introducir un programa de soporte impulsado por el mercado más allá de 2027.
Se prevé que este programa amplíe la compatibilidad con las versiones 12.2.1.4 y 12.2.1.19. de forma anual hasta 2030, lo que da a las organizaciones más tiempo para planificar y ejecutar su transición a las versiones más recientes.
Para muchos equipos, este plazo ampliado permite adoptar un enfoque más reflexivo respecto a la modernización, lo que facilita que las actualizaciones se adapten a:
En lugar de acelerar las decisiones en plazos limitados, las organizaciones pueden estructurar su transición de forma que refleje las prioridades técnicas y empresariales.
Si bien AIX sigue formando parte del panorama de soporte planificado de Oracle, las organizaciones continúan teniendo flexibilidad en la forma en que abordan sus entornos de middleware. Dependiendo de su estrategia, los equipos pueden:
Por ejemplo, las organizaciones que evalúan estrategias híbridas pueden considerar la migración de cargas de trabajo de middleware específicas a Oracle Fusion Middleware 14c en Linux, mientras continúan operando otros sistemas en AIX.
Esta flexibilidad refleja la forma en que suelen modernizarse los entornos empresariales: mediante una serie de decisiones coordinadas y graduales, en lugar de un único cambio de plataforma.
WebLogic Server y Fusion Middleware se utilizan a menudo en entornos que admiten operaciones de gran volumen y críticas para el negocio. En estos contextos, consideraciones como la estabilidad, la coherencia y los procesos de cambio controlados siguen siendo fundamentales para la toma de decisiones sobre infraestructura y middleware.
A medida que las organizaciones evalúan las rutas de actualización o las estrategias de modernización, estos requisitos continúan dando forma tanto al ritmo como a la estructura de esos esfuerzos.
En IBM, seguimos comprometidos con el apoyo a las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de Oracle en AIX. Seguimos colaborando con Oracle y trabajando con nuestros clientes para ayudarles a afrontar:
A medida que los entornos empresariales evolucionan hacia cargas de trabajo más integradas, basadas en datos y potenciadas por la IA, nuestro objetivo sigue siendo ayudar a las organizaciones a avanzar con claridad, al tiempo que se mantiene la estabilidad operativa de la que dependen sus negocios.
La declaración de orientación de Oracle destaca una dirección que muchas organizaciones ya están gestionando: "La modernización no consiste en sustituir todos los sistemas a la vez, sino en evolucionarlos de forma que se alineen con las prioridades técnicas y empresariales".
Para las organizaciones que ejecutan WebLogic y Fusion Middleware en AIX, este contexto proporciona más perspectivas sobre cómo las plataformas actuales pueden seguir considerándose parte de esa evolución.
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